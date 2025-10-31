ETV Bharat / bharat

'മോന്ത' നാശം വിതച്ച് തെലങ്കാന; പേമാരിയും വെള്ളപ്പൊക്കവും രൂക്ഷം, 112 മരണം

തെലങ്കാനയില്‍ മഴക്കെടുതി രൂക്ഷം. വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തുടര്‍ന്ന് 112 പേര്‍ മരിച്ചു. നാല് പേരെ കാണാതായി. വിവിധയിടങ്ങളില്‍ ഹെക്‌ടര്‍ കണക്കിന് കൃഷി നാശം.

Telangana Flood (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 31, 2025 at 1:30 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാനയില്‍ നാശം വിതച്ച് മോന്ത ചുഴലിക്കാറ്റ്. രണ്ട് ദിവസമായുള്ള പേമാരിയെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ അപകടങ്ങളില്‍ 112 പേർ മരിച്ചു. 4 പേരെ കാണാതായി.

ഏകദേശം 4.47 ലക്ഷം ഏക്കർ കൃഷിനാശം സംഭവിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. വെള്ളക്കെട്ടിനെ തുടര്‍ന്ന് ദുരിതത്തിലായ ജനങ്ങളെ സുരക്ഷിതയിടങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി. 2,000 പേരെയാണ് 12 പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയത്.

രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിടെ (ETV Bharat)

വാറങ്കൽ, ഖമ്മം, നൽഗൊണ്ട, മെഹബൂബ്‌നഗർ എന്നീ ജില്ലകളിൽ വ്യാപക നാശമാണ് മഴ മൂലം സംഭവിച്ചത്. നൽഗൊണ്ട ജില്ലയിലും മഹബൂബ്‌നഗറിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും സാരമായ നാശനഷ്‌ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ ഖമ്മമിൽ, മുന്നേരു നദി കരകവിഞ്ഞൊഴുകി 26 അടി ഉയരത്തിലെത്തി.

ബൊക്കലഗദ്ദ, മഞ്ചികാന്തിനഗർ, മോത്തിനഗർ, നായിഡുപേട്ട എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലാണ്. 520ലധികം പേർക്ക് അഭയം നൽകാനായി ആറ് പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ അധികൃതർ സ്ഥാപിച്ചു. ഉദ്യോഗസ്ഥരും രക്ഷാപ്രവർത്തകരും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ നാശനഷ്‌ടങ്ങളുടെ വ്യാപ്‌തി വളരെ വലുതാണ്. വാറങ്കലിലും ഖമ്മത്തിലുമാണ് മോന്ത കൂടുതല്‍ നാശം വിതച്ചത്.

ബണ്ട് തകര്‍ന്നതിന്‍റെ ദൃശ്യം. (ETV Bharat)

ജില്ലകളിലുടനീളം വ്യാപക നാശനഷ്‌ടങ്ങൾ

നൽഗൊണ്ട മേഖലയിൽ 20 വീടുകൾ പൂർണമായും 30 വീടുകള്‍ ഭാഗികമായും നശിച്ചു. 30 കന്നുകാലികൾ ഒഴുക്കില്‍പ്പെട്ട് കാണാതായി. കൊരുതല ഗ്രാമത്തിലെ ദേവരകൊണ്ട-കമ്പലപ്പള്ളി റോഡ് ഒലിച്ചുപോയി. നാഗർകുർനൂൾ ജില്ലയിലെ റോഡുകളും തകർന്നു, ശ്രീശൈലം-ഹൈദരാബാദ് ഹൈവേയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഒലിച്ചുപോയി.

പട്ടണങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും കൃഷിയിടങ്ങളും വെള്ളത്തിനടിയിലായി. ആയിരക്കണക്കിന് ഏക്കർ കൃഷിയിടങ്ങളാണ് വെള്ളത്തിനടിയിലായത്. അരുവികളും കനാലുകളും മഴ കാരണം കരകവിഞ്ഞൊഴുകി, കൂടാതെ ധാന്യ സംഭരണ ​​കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന നെല്ല് ഒലിച്ചുപോയി. കർഷകർക്ക് വൻ നാശനഷ്‌ടമാണ് പേമാരി വരുത്തിവച്ചത്.

റോഡുകൾ നശിച്ച നിലയിൽ (ETV Bharat)

ഗ്രേറ്റർ വാറങ്കൽ നഗരം തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും വെള്ളത്തിനടിയിലാണ്. ഏകദേശം 45 കോളനികളിലെ വീടുകളിൽ വെള്ളം വീട്ടുപകരണങ്ങള്‍ അടക്കം നശിച്ചു. ഭീമാരം, വഡെപ്പള്ളി, കപുവാഡ, ശിവനഗർ, ബിആർ നഗർ, ജവഹർനഗർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 25 ഓളം കോളനികൾ ഇപ്പോഴും വെള്ളത്തിനടിയിലാണ്. വാറങ്കലിനും ഹനുമകൊണ്ടയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ഗതാഗതം സ്‌തംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം ഹണ്ടർ റോഡ്, മുളുഗു ക്രോസ് തുടങ്ങിയ പ്രധാന റോഡുകൾ ഗതാഗതയോഗ്യമല്ല.

റോഡുകൾ തകർന്ന അവസ്ഥയിൽ (ETV Bharat)

ഗോത്ര, കുടിയിറക്കപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾ ദുരിതത്തിലാണ്

നൽഗൊണ്ടയിലേയും നാഗർകുർനൂളിലേയും കുടിയിറക്കപ്പെട്ടവരുടെയും ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളുടെയും അവസ്ഥ ദയനീയമാണ്. ദിണ്ടി, നക്കലഗണ്ടി എന്നീ നദീകളുടെ കര കവിഞ്ഞൊഴുകൽ കാരണം, നിരവധി ആദിവാസി ഗ്രാമങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മോത്തിത്തണ്ടയിലെ ഗ്രാമവാസികൾ ട്രാക്‌ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് 60 പേരെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേയ്‌ക്ക് മാറ്റി പാർപ്പിച്ചു.

റോഡ് തകര്‍ന്ന ദൃശ്യം. (ETV Bharat)

അച്ചാംപെറ്റ് മണ്ഡലത്തിന് കീഴിലുള്ള മർലപാടു തണ്ടയിൽ, നക്കലഗണ്ടി റിസർവോയർ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുകയും വീടുകൾ, കന്നുകാലികൾ, സംഭരിച്ചുവച്ച പരുത്തി എന്നിവ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുകയും ചെയ്‌തു. ഇതുമൂലം 250 കുടുംബങ്ങളാണ് പലായനം ചെയ്‌തത്. മന്ത്രി കോണ്ട സുരേഖ, എംപി കാവ്യ, എംഎൽഎ നയിനി രാജേന്ദർ റെഡി, മേയർ സുധാറാണി, ജില്ലാ കലക്‌ടർമാർ സത്യശാരദ, സ്നേഹ ശബരീഷ് എന്നിവർ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയും ദുരിതബാധിത കോളനികൾ സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

