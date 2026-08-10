'അന്ന് ജീവിച്ചത് ഭയത്തോടെ, ഇന്നത്തെ സമാധാനം രക്തസാക്ഷികളുടെ ഫലം': വൈകാരികമായി തെലങ്കാന ഡിജിപി
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് 250 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചപ്പോൾ, സൈബർ തട്ടിപ്പുകളിലൂടെ 1,700 കോടി രൂപയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്
Published : August 10, 2026 at 11:40 AM IST
വാറങ്കൽ: കാലത്തിനൊത്ത മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് പൊലീസ് വകുപ്പിൽ സമഗ്രമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കിവരികയാണെന്ന് തെലങ്കാന ഡിജിപി സി.വി ആനന്ദ്. വാറങ്കൽ എൻഐടിയിൽ നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
മാവോയിസ്റ്റ് ഭീഷണിയിൽ നിന്ന് സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലേക്ക്
മുൻകാലങ്ങളിൽ തെലങ്കാനയിൽ മാവോയിസ്റ്റ് സ്വാധീനം വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. ഈ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നതിനായി പൊലീസ് വകുപ്പ് നിരവധി പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ 2010 മുതൽ മാവോയിസ്റ്റ് സ്വാധീനം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞുവരികയാണെന്നും നിലവിൽ അത് പൂർണമായും ഇല്ലാതായെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അതിനാൽ മാവോയിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി നിയോഗിച്ചിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിലവിൽ സംസ്ഥാനം നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളികളായ മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത്, സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്നിവ തടയുന്നതിനായി നിയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും ഡിജിപി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സൈബർ തട്ടിപ്പും മയക്കുമരുന്ന് വേട്ടയും
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് 250 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചപ്പോൾ, സൈബർ തട്ടിപ്പുകളിലൂടെ 1,700 കോടി രൂപയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. കൃത്യമായ ബോധവത്കരണത്തിലൂടെ മാത്രമേ സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കൂ. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി സൈബർ വിഭാഗം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ബോധവത്കരണ ശിൽപശാലകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ രാജ്യത്ത് തന്നെ മുൻപന്തിയിലാണ് തെലങ്കാനയുടെ സ്ഥാനം. എന്നാൽ തട്ടിപ്പിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന പണം തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിൽ ചില പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു. മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കും അനധികൃതമായി കടത്തുന്നവർക്കുമെതിരെ കർശന നടപടിയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം, മായം ചേർക്കൽ എന്നിവ തടയുന്നതിലും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനായി കമ്മിഷണർമാർ, എസ്പിമാർ, അഡീഷണൽ എസ്പിമാർ, എസിപിമാർ എന്നിവർ രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോൾ സ്റ്റേഷനുകൾ സന്ദർശിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു.
ഭയത്തോടെ ജീവിച്ച ഭൂതകാലം
തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കകാലത്തെ അനുഭവങ്ങളും അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പങ്കുവച്ചു. വാറങ്കൽ റൂറൽ എഎസ്പിയായാണ് താൻ കരിയർ ആരംഭിച്ചത്. മാവോയിസ്റ്റ് സ്വാധീനം അതിരൂക്ഷമായിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും ഭയത്തോടെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. പുറത്തുപോയാൽ സുരക്ഷിതമായി വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നത് വരെ വലിയ ആശങ്കയായിരുന്നു.
പൊലീസിന് നേരെയുള്ള വെടിവയ്പുകൾക്കും കുഴിബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങൾക്കുമിടയിലാണ് അന്ന് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തിരുന്നത്. ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന സമാധാന അന്തരീക്ഷം നിരവധി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ജീവത്യാഗത്തിൻ്റെ ഫലമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഡിജിപി വൈകാരികമായാണ് സംസാരിച്ചത്. തെലങ്കാന പൊലീസിൻ്റെ ആധുനികവത്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്തുന്നതിനും തടയുന്നതിനും നൂതന സംവിധാനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.
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ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം പൊലീസിൻ്റെ സേവനം കൂടുതൽ ജനകീയമാക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിനായി പൊതുജനങ്ങളുമായി നിരന്തരം ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സൈബർ തട്ടിപ്പുകൾക്ക് ഇരയാകുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ പരാതി നൽകുന്നതിനായി പ്രത്യേക ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പരുകളും പോർട്ടലുകളും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ജനങ്ങൾ തയാറാകണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന നില പൂർണമായും നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്നും ജനങ്ങൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും ഡിജിപി വ്യക്തമാക്കി. കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ മുഖംനോക്കാതെ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
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