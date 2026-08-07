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സൈബർ തട്ടിപ്പുകളിൽ നഷ്‌ടം 1750 കോടി; കർശന നടപടിയുമായി തെലങ്കാന പൊലീസ്

ഡിജിപിയായി ചുമതലയേറ്റ് 100 ദിവസം പിന്നിടുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈനാട്-ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സിവി ആനന്ദ്

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ഡി.ജി.പി, സി.വി ആനന്ദ് (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 7, 2026 at 11:02 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: സംസ്ഥാനത്ത് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിലെ മായം ചേർക്കൽ തടയാൻ കർശന നടപടികളുമായി തെലങ്കാന പൊലീസ്. ഇതിനായി 100 പൊലീസുകാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രത്യേക എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് വിഭാഗം രൂപീകരിക്കുമെന്ന് ഡിജിപി സി വി ആനന്ദ് വ്യക്തമാക്കി. ചുമതലയേറ്റ് 100 ദിവസം പിന്നിടുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈനാട്-ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

പുതിയ കർമപദ്ധതികൾ
അടുത്ത 15 വർഷത്തെ മാറ്റങ്ങൾ മുന്നിൽക്കണ്ട് പൊലീസിങ്ങിൽ പുതിയ കർമപദ്ധതി തയാറാക്കുകയാണെന്ന് ഡിജിപി പറഞ്ഞു. മയക്കുമരുന്ന്, സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, മായം ചേർക്കൽ, ഗതാഗതക്കുരുക്ക് എന്നിവയ്ക്കാണ് നിലവിൽ മുൻഗണന നൽകുന്നത്. പുതിയ തെലങ്കാന പൊലീസ് മാന്വൽ ഉടൻ പുറത്തിറക്കും. കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായി മാവോയിസ്റ്റ് ഭീഷണി നേരിടുന്നതിലായിരുന്നു പൊലീസിൻ്റെ പ്രധാന ശ്രദ്ധ. എന്നാൽ നിലവിൽ ആ സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തതിനാൽ പൊലീസിൻ്റെ പ്രവർത്തനരീതി മാറേണ്ടതുണ്ട്. ഹൈദരാബാദ് പൊലീസ് കമ്മിഷണർ, ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് സ്പെഷ്യൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി, എസിബി, വിജിലൻസ് ഡിജി എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ച പരിചയം തനിക്ക് സഹായകമാകുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാന പൊലീസിൽ ആകെ 93,000 ഉദ്യോഗസ്ഥരാണുള്ളത്. ഗ്രേഹൗണ്ട്സ്, ഒക്ടോപസ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പിൻവലിച്ച് മറ്റ് പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. നിർമിത ബുദ്ധി അധിഷ്ഠിത സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി ടി-സ്പാർക്ക് എന്ന സംവിധാനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൊഴിലില്ലായ്മയും അഴിമതിയും വർധിക്കുന്നത് യുവാക്കൾക്കിടയിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ഡൽഹിയിലെ ജന്തർ മന്ദിറിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ്. അതിനാൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ പോസ്റ്റുകൾ പൊലീസ് പ്രത്യേകം നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. യുവാക്കളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക വിഭാഗം രൂപീകരിക്കുമെന്നും വിവരങ്ങൾ സർക്കാരിനെ അറിയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

വിഐപി സുരക്ഷയും അഴിമതിയും
രാജ്യത്ത് മാവോയിസ്റ്റ് ഭീഷണി കുറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ വിഐപി സുരക്ഷ വെട്ടിച്ചുരുക്കുകയാണ്. 400 പൊലീസുകാരെയും 20 ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് കാറുകളും സുരക്ഷാ ചുമതലകളിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ചു. തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വാഹനം ഉൾപ്പെടെ തിരികെ നൽകിയെന്നും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതാണ് ശരിയായ തീരുമാനമെന്നും ഡിജിപി പറഞ്ഞു. ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരായ അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

ഗതാഗതക്കുരുക്കും മായം ചേർക്കലും
തലസ്ഥാനത്തെ നാല് കമ്മിഷണറേറ്റുകളിലായി 95 ലക്ഷം വാഹനങ്ങളാണ് നിരത്തിലുള്ളത്. പ്രതിദിനം 1500 പുതിയ വാഹനങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാറങ്കൽ, കരീംനഗർ, നിസാമാബാദ് തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലും ഗതാഗതക്കുരുക്ക് രൂക്ഷമാണ്. ഇത് പരിഹരിക്കാൻ ടി-മാർസ് (ട്രാഫിക് മാനേജ്മെൻ്റ് ആൻഡ് റോഡ് സേഫ്റ്റി) ബ്യൂറോ ഉടൻ നിലവിൽ വരും. ഗ്രേഹൗണ്ട്സ്, ഒക്ടോപസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 300 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇതിനായി നിയോഗിക്കും.

സംസ്ഥാനത്ത് കാൻസർ രോഗികളുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി മായം ചേർക്കൽ തടയാൻ കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഡ്രഗ് കൺട്രോൾ അതോറിറ്റി, ഫുഡ് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ എന്നിവരെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം പൊലീസിന് കീഴിൽ 100 പേരുള്ള എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് വിഭാഗവും രൂപീകരിക്കും. ടി-സേഫ് എന്ന പുതിയ സംവിധാനം ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്നും പരിശോധനകൾക്കായി ലബോറട്ടറികളുടെ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഫിറ്റ്നസും മയക്കുമരുന്ന് വേട്ടയും
പൊലീസുകാരുടെ ശാരീരികക്ഷമത വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഫിറ്റ്നസ് നിലനിർത്തിയാൽ മാത്രമേ പ്രതിദിനം 15-16 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. സർവീസിൽ കയറുന്ന സമയത്തുള്ള ബെൽറ്റിൻ്റെ അളവ് എക്കാലവും നിലനിർത്താൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശ്രദ്ധിക്കണം. താൻ എപ്പോഴും 75-76 കിലോ വരെ ഭാരം നിലനിർത്താറുണ്ടെന്നും 76.2 കിലോ ആയാൽ പോലും ആഹാരം കുറയ്ക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ടെന്നീസ്, ക്രിക്കറ്റ്, ഗോൾഫ് എന്നിവ കളിക്കുന്നത് മാനസികോല്ലാസം നൽകുന്നുണ്ട്.

ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും കഞ്ചാവ് ഉപയോഗം വർധിക്കുന്നത് ആശങ്കാജനകമാണ്. പഞ്ചാബിൽ മയക്കുമരുന്ന് വാങ്ങാൻ 2000 രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊലപാതകങ്ങൾ വരെ നടക്കുന്നുണ്ട്. തെലങ്കാനയിൽ ഇത്തരം സാഹചര്യം അനുവദിക്കില്ല. ഹൈദരാബാദ് കമ്മിഷണറായിരിക്കെ മയക്കുമരുന്ന് തടയാൻ എച്ച്-ന്യൂ എന്ന പ്രത്യേക വിഭാഗം രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ ടിജിഎഎൻബി മികച്ച പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തുന്നത്. വിവരങ്ങൾ നൽകി ജനങ്ങളും സഹകരിക്കണം.

സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ
സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വലിയ ഭീഷണിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം സംസ്ഥാനത്ത് സാധാരണ മോഷണങ്ങളിലൂടെ 250 കോടി രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ സൈബർ തട്ടിപ്പുകളിലൂടെ 1750 കോടി രൂപയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായത്. ഇരട്ടി ലാഭം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന തട്ടിപ്പുകളിലാണ് പലരും വീഴുന്നത്. ഇത് തടയാൻ എല്ലാ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും സൈബർ വാരിയർമാരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ അതിപ്രസരത്തിൽ അടിസ്ഥാന പൊലീസിങ് മറന്നുപോകരുതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഡിജിപിയായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം എസ്ഐ മുതൽ മുകളിലോട്ടുള്ള 6500 ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി വിഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ ആശയവിനിമയം നടത്തി. കമ്മിഷണർമാരും എസ്പിമാരും നേരിട്ട് ഫീൽഡിലിറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫിസർമാർ സത്യസന്ധതയോടെ ജോലി ചെയ്യണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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