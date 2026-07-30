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തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി സഞ്ചരിച്ച വിമാനത്തിന് ലാൻഡിങ്ങിനിടെ തടസം; വൻ അപകടം ഒഴിവായി

ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട ഇൻഡിഗോയുടെ 6E717 വിമാനത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി യാത്ര ചെയ്‌തിരുന്നത്

CM REVANTH REDDY PLANE ACCIDENT PLANE CIRCLED HYDERABAD AIRPORT
മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 30, 2026 at 11:59 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി സഞ്ചരിച്ച വിമാനം ഹൈദരാബാദ് ഷംഷാബാദ് വിമാനത്താവളത്തിൽ അപകടത്തിൽനിന്ന് തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു. മോശം കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് ലാൻഡിങ്ങിന് അനുമതി ലഭിക്കാതിരുന്നതിനാൽ റൺവേയ്ക്ക് തൊട്ടടുത്തെത്തിയ വിമാനം പൈലറ്റ് വീണ്ടും ഉയർത്തുകയായിരുന്നു. ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ആകാശത്ത് വട്ടമിട്ടുപറന്ന വിമാനം പിന്നീട് സുരക്ഷിതമായി താഴെയിറക്കിയതോടെയാണ് യാത്രക്കാർക്കും അധികൃതർക്കും ആശ്വാസമായത്.

ന്യൂഡൽഹിയിൽനിന്ന് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് വന്ന ഇൻഡിഗോയുടെ 6ഇ717 വിമാനമാണ് ബുധനാഴ്ച രാത്രി 8.35ന് അപകടത്തിൽപ്പെടാതെ രക്ഷപ്പെട്ടത്. മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡിയെ കൂടാതെ 229 യാത്രക്കാരാണ് വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. മൂന്നുദിവസത്തെ ന്യൂഡൽഹി സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം മടങ്ങുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ന്യൂഡൽഹിയിലെ തിരക്കിട്ട മൂന്നുദിവസങ്ങൾ
തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയോടെ ന്യൂഡൽഹിയിലെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി അന്ന് വൈകിട്ട് പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി വേണുഗോപാൽ വിളിച്ചുചേർത്ത അവലോകന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ടിപിസിസി അധ്യക്ഷൻ മഹേഷ് കുമാർ ഗൗഡ്, സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള മീനാക്ഷി നടരാജൻ എന്നിവരും യോഗത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക, സംഘടനാ കാര്യങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ, ഇവൻ്റ് ക്രിയേഷൻ കാമ്പയിൻ്റെ നടത്തിപ്പ്, സംഘടനാ പരിശീലന പരിപാടികൾ, പാർട്ടിയും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള ഏകോപനം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ യോഗത്തിൽ ചർച്ചയായി.

ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പാർലമെൻ്റിലെത്തിയ രേവന്ത് റെഡ്ഡി കോൺഗ്രസിൻ്റെയും മറ്റ് പാർട്ടികളുടെയും എംപിമാരുമായും നേതാക്കളുമായും ആശയവിനിമയം നടത്തി. തുടർന്ന് കേന്ദ്ര കൃഷി, ഗ്രാമവികസന മന്ത്രി ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി ഗ്രാമവികസന വകുപ്പിൽനിന്ന് സംസ്ഥാനത്തിന് ഒരു വീടുപോലും അനുവദിച്ചിട്ടില്ലെന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപ നൽകുമ്പോഴും തെലങ്കാനയ്ക്ക് ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അർഹരായ 11.56 ലക്ഷം ദരിദ്രർക്ക് വീടുകൾ അനുവദിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ഗ്രാമവികസന വകുപ്പിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കാർഷിക പ്രശ്നങ്ങളും ഹൈഡ്രയും
തൊഴിലുറപ്പ് ഫണ്ടുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിനും പുതിയ പദ്ധതികൾക്കുമായി സംസ്ഥാന മന്ത്രി നൽകിയ നിർദേശങ്ങളും രേവന്ത് റെഡ്ഡി ചർച്ച ചെയ്തു. എൽ നിനോ പ്രതിഭാസം, വരൾച്ച, കാർഷികോത്പാദനത്തിലുണ്ടായ കുറവ്, മറ്റ് കാർഷിക പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ വിലയിരുത്താൻ കേന്ദ്രത്തിൽനിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘത്തെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് അയക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കേന്ദ്രമന്ത്രിയോട് അഭ്യർഥിച്ചു. കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി, തൻ്റെ നിർദേശങ്ങളോട് കേന്ദ്രമന്ത്രി അനുകൂലമായാണ് പ്രതികരിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. കേന്ദ്ര സംഘത്തെ ഉടൻ അയക്കുമെന്നും വീടുകൾ അനുവദിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകിയതായും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഹൈഡ്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ നടത്തുന്ന വിമർശനങ്ങളെയും അദ്ദേഹം അപലപിച്ചു. കൈയേറ്റക്കാർ മാത്രമാണ് ഹൈഡ്രയെ എതിർക്കുന്നതെന്നും പദ്ധതി തുടർന്നും മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവുകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ അനുയോജ്യമായ തീരുമാനമെടുക്കും. തെലങ്കാനയിൽ ഇനി ഫീസ് റീഇംബേഴ്സ്മെൻ്റ് പ്രശ്നമുണ്ടാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. അന്ന് വൈകിട്ട് തന്നെ സന്ദർശിച്ച സ്കൈറൂട്ട് എയ്റോസ്പേസ് സ്ഥാപകരായ പവൻ കുമാർ ചന്ദന, നാഗ ഭരത് എന്നിവരെ മുഖ്യമന്ത്രി അഭിനന്ദിച്ചു. സാങ്കേതിക വ്യവസായങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ തെലങ്കാന അനുയോജ്യമായ സംസ്ഥാനമാണെന്ന് അദ്ദേഹം അവരോട് പറഞ്ഞു.

ബുധനാഴ്ച കോൺഗ്രസ് കേന്ദ്ര ഓഫിസായ ഇന്ദിരാഭവനിൽ നടന്ന സംസ്ഥാന പാർട്ടി ഏകോപന സമിതി യോഗത്തിലും തെലങ്കാന നേതാക്കൾക്കൊപ്പം അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു. അവിടെവച്ച് നിരവധി പാർട്ടി നേതാക്കളെ കണ്ട മുഖ്യമന്ത്രി വൈകിട്ടോടെയാണ് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് മടങ്ങിയത്. ഈ യാത്രയ്ക്കിടെയാണ് ശംഷാബാദ് വിമാനത്താവളത്തിൽ ലാൻഡിങ്ങിന് അനുമതി ലഭിക്കാതെ വിമാനം ആകാശത്ത് കുടുങ്ങിയത്.

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