ജൂനിയർ കോളജുകളിൽ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി, 2.50 ലക്ഷം ഇന്ദിരാമ്മ വീടുകൾ; പുതിയ പദ്ധതികളുമായി തെലങ്കാന മന്ത്രിസഭ
സംസ്ഥാനത്ത് ജൂനിയർ കോളജ് (11, 12 ക്ലാസുകൾ) വിദ്യാർഥികൾക്കായി ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയും 'ഇന്ദിരാമ്മ' ഭവന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 2.50 ലക്ഷം വീടുകളും അനുവദിച്ച് തെലങ്കാന സർക്കാർ.
By PTI
Published : May 24, 2026 at 11:37 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: സംസ്ഥാനത്തെ ജൂനിയർ കോളജുകളിലെ (പ്ലസ് വൺ, പ്ലസ് ടു) വിദ്യാർഥികൾക്കായി ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ തെലങ്കാന മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം. ഇതോടൊപ്പം പാവപ്പെട്ടവർക്കായുള്ള 'ഇന്ദിരാമ്മ' ഭവന പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ 2.50 ലക്ഷം വീടുകൾ കൂടി അനുവദിക്കാനും മുഖ്യമന്ത്രി എ രേവന്ത് റെഡ്ഡിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. ശനിയാഴ്ച നടന്ന നിർണായക ക്യാബിനറ്റ് യോഗത്തിന് ശേഷം ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് മന്ത്രി പൊങ്കുലേറ്റി ശ്രീനിവാസ റെഡ്ഡിയാണ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പുതിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത്.
'ഇന്ദിരാമ്മ' ഭവന പദ്ധതിയും ഗ്രേറ്റർ ഹൈദരാബാദിനായുള്ള പ്രത്യേക പാക്കേജും
കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഏകദേശം 22,500 കോടി രൂപ ചെലവിൽ 4.50 ലക്ഷം വീടുകൾ അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാം ഘട്ട പ്രഖ്യാപനം വന്നിരിക്കുന്നത്. പുതിയ തീരുമാനപ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ ഓരോ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലും 2,000 വീടുകൾ വീതം അനുവദിക്കും. ഗ്രേറ്റർ ഹൈദരാബാദ് മേഖലയിലെ 24 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലായി കുറഞ്ഞ വരുമാനക്കാരായ (LIG) കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ലക്ഷം വീടുകൾ നിർമിക്കാനും മന്ത്രിസഭ പ്രത്യേക അനുമതി നൽകി.
വൈദ്യുതി വിതരണവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ആർഡിഎസ്എസ് (Revamped Distribution Sector Scheme) പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളികളാകാനുള്ള സംസ്ഥാന പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പനികളുടെ (ഡിസ്കോം) നിർദേശത്തിന് മന്ത്രിസഭ അനുമതി നൽകി.
പാലമുരു- രംഗ റെഡ്ഡി ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിക്കായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിനും മറ്റുള്ളവയ്ക്കും 587 കോടി രൂപ അനുവദിക്കാനും മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ, ഭവന, കാർഷിക മേഖലകൾക്ക് ഒരേപോലെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ.
ദാവോസിൽ നടന്ന ലോക സാമ്പത്തിക ഫോറം (WEF) സമ്മേളനത്തിനിടെ മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി പ്രഖ്യാപിച്ച 'നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ലൈഫ് സയൻസസ് പോളിസി 2026-30'-ന് മന്ത്രിസഭ ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരം നൽകി. അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ മേഖലയിൽ 25 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിൻ്റെ നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കാനും അഞ്ച് ലക്ഷം പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനുമാണ് ഈ നയം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 2030-ഓടെ തെലങ്കാനയെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച അഞ്ച് ലൈഫ് സയൻസ് ഹബ്ബുകളിൽ ഒന്നാക്കി മാറ്റുകയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും മന്ത്രി പൊൻഗുലേട്ടി ശ്രീനിവാസ റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു.
