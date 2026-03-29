മാതാപിതാക്കളെ അവഗണിച്ചാല്‍ ഇനി പണികിട്ടും; 15% ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്ന ബില്ലുമായി തെലങ്കാന

മാതാപിതാക്കൾക്ക് സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുകയും പരമ്പരാഗത കുടുംബ മൂല്യങ്ങൾ നിലനിർത്തുകയുമാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുക്കുന്ന തുക നേരിട്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നൽകും

By PTI

Published : March 29, 2026 at 6:20 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള 'തെലങ്കാന എംപ്ലോയീസ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ആൻഡ് മോണിറ്ററിംഗ് ഓഫ് പാരൻ്റൽ സപ്പോർട്ട് ബിൽ, 2026' തെലങ്കാന നിയമസഭ പാസാക്കി. മാതാപിതാക്കൾക്ക് സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സർക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒരു ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്.

സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പുതിയ ബിൽ പൊതു പ്രതിനിധികൾ, സ്വകാര്യ ജീവനക്കാർ, എംഎൽഎമാർ, എംപിമാർ, കോർപ്പറേറ്റർമാർ, കൗൺസിലർമാർ എന്നിവർക്കും ബാധകമാണ്. മാതാപിതാക്കൾക്ക് സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുകയും പരമ്പരാഗത കുടുംബ മൂല്യങ്ങൾ നിലനിർത്തുകയുമാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് പരമാവധി 15 ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ 10,000 രൂപ ഏതാണോ കുറവ് അത് പിടിച്ചെടുക്കും. പിടിച്ചെടുക്കുന്ന തുക നേരിട്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നൽകും. പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും മേൽനോട്ടത്തിനുമായി ഒരു സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് കമ്മീഷൻ രൂപികരിക്കുകയും ചെയ്യും.

" ഒരു സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തമെന്ന നിലയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ ബിൽ പാസാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മറ്റ് നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ പോലെയല്ല. ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. ആരെങ്കിലും മാതാപിതാക്കളെ അവഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവരെ നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരണം, അവർ അവരെ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം,"മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു.

മാതാപിതാക്കളെ അവഗണിക്കുന്ന കുട്ടികളെ തിരുത്തേണ്ടത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും സംസ്ഥാനത്തിന് അത്തരമൊരു നിയമം നടപ്പിലാക്കേണ്ടിവരുന്നത് നിർഭാഗ്യകരമാണെന്നും രേവന്ത് റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു. മാതാപിതാക്കളെ അവഗണിക്കുന്നവർക്ക് സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കാൻ അവകാശമില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

മാതാപിതാക്കളില്ലാതെ ജിവിതമില്ല. അവരെ പരിപാലിക്കേണ്ടത് എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണെ്. സമൂഹം പ്രായമായവരോട് കാണിക്കുന്ന മനോഭാവം മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരമൊരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നതിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു", മന്ത്രി കോണ്ട സുരേഖ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം താനും തൻ്റെ പാർട്ടിയും സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കിയ ബില്ലിനെ പിന്തുണക്കുന്നുവെന്നും ബില്ലിൽ നിർദ്ദേശിച്ച തുക വർധിപ്പിക്കണമെന്നും ബിജെപി എംഎൽഎ ആയ പായൽ ശങ്കർ പറഞ്ഞു. താനും തൻ്റെ പാർട്ടിയും ബില്ലിനെ പിന്തുണക്കുന്നുവെന്ന് സിപിഐ അംഗം കെ സാംബശിവ റാവുവും പറഞ്ഞു.

മാതാപിതാക്കളോടുള്ള അവഗണന വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു ശക്തമായ നിയമനടപടി തെലങ്കാന സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് അന്തസോടെയുള്ള ജീവിതം ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

