തെലങ്കാനയിൽ ദുരഭിമാനക്കൊല; പതിനെട്ടുകാരിയെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തി പിതാവ്
മകളുടെ പ്രണയബന്ധം പുറത്തറിഞ്ഞാൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ സൽപ്പേരിന് കളങ്കമുണ്ടാകുമെന്ന് ഭയന്നാണ് ഈ കൃത്യം ചെയ്തതെന്ന് പ്രതിയായ പിതാവ് വെളിപ്പെടുത്തി.
Published : November 27, 2026 at 5:29 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാനയിലെ ആദിലാബാദ് ജില്ലയിൽ പതിനെട്ട് വയസുകാരിയായ മകളെ പിതാവ് കഴുത്തുഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി. നാർനൂർ മണ്ഡലിലെ ഉമ്രി ഗ്രാമത്തിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ദുരഭിമാനക്കൊല നടന്നത്. സംഭവത്തിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ റിമാൻഡിൽ വിടുകയും ചെയ്തു.
പെണ്കുട്ടിയുടെ വിവാഹം വീട്ടുകാർ മറ്റൊരു യുവാവുമായി ഉറപ്പിക്കുകയും വിവാഹനിശ്ചയം ഉടൻ നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചതുമുതൽ അവളില് അസ്വസ്ഥയും ഭയവും കാണപ്പെട്ടു. ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച വീട്ടുകാർ കാര്യം തിരക്കിയതോടെയാണ് പെണ്കുട്ടി തൻ്റെ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചും നിശ്ചയിച്ച വിവാഹത്തിന് താത്പര്യമില്ലെന്നും വീട്ടുകാരോട് വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
താൻ മറ്റൊരാളുമായി പ്രണയത്തിലാണെന്ന വിവരം നവംബർ 23-ന് വൈകുന്നേരം പെണ്കുട്ടി മാതാപിതാക്കളെ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ഈ ബന്ധം കുടുംബത്തിൻ്റെ അന്തസിനെ ബാധിക്കുമെന്ന് ഭയന്ന പിതാവ് മകളുമായി വഴക്കിടുകയും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലും വീട്ടുകാരുടെ സമ്മർദത്തിന് വഴങ്ങാൻ പെൺകുട്ടി തയ്യാറായില്ല. ഇത് പിതാവിനെ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ പ്രകോപിപ്പിച്ചെന്ന് ഉത്നൂർ പൊലീസ് സബ്-ഡിവിഷൻ ഓഫിസിൽ നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ എ.എസ്.പി.രുത്വിക് സായി പറഞ്ഞു.
ആത്മഹത്യയെന്ന് വരുത്തിതീർക്കാൻ ശ്രമം
നവംബർ 24-ന് പുലർച്ചെ മകള് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ പിതാവ് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. കൊലപാതക കുറ്റം മറച്ചുവയ്ക്കാൻ മൃതദേഹം ദുപ്പട്ട ഉപയോഗിച്ച് വീടിൻ്റെ കഴുക്കോലിൽ കെട്ടിത്തൂക്കി ആത്മഹത്യയാണെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ പെണ്കുട്ടിയുടെ മാതാവ് മുറിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ മറ്റൊരു മുറിയിൽ കാണുകയും എല്ലാവരെയും വിവരം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.
മകളുടെ അവസ്ഥ കണ്ട് ദുഃഖം അഭിനയിച്ച് പിതാവ്, ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ മൂലമാണ് മകൾ ജീവനൊടുക്കിയതെന്ന് വീട്ടുകാരെ ധരിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് വിവരം അറിഞ്ഞ് ബന്ധുക്കൾ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ, മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. പെൺകുട്ടിയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തിലും ആചാരങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി തിടുക്കത്തിൽ ദഹിപ്പിച്ചതിലും നാട്ടുകാർക്ക് സംശയം തോന്നി. അവർ വിവരം പൊലീസിൽ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നർനൂർ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
പൊലീസിൻ്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ കൊലപാതകം നടത്തിയ കാര്യം പിതാവ് സമ്മതിച്ചു. മകളുടെ പ്രണയബന്ധം പുറത്തറിഞ്ഞാൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ സൽപ്പേരിന് കളങ്കമുണ്ടാകുമെന്ന് ഭയന്നാണ് താൻ ഈ കൃത്യം ചെയ്തതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി. തുടർന്ന് ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത സെക്ഷൻ 103(1) പ്രകാരം കൊലപാതകക്കുറ്റം ചുമത്തി ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ റിമാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതായി എ.എസ്.പി. ഋത്വിക് സായി അറിയിച്ചു.
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