പൊലീസ് ലോഗോയും ബീക്കൺ ലൈറ്റുമുള്ള സ്വകാര്യവാഹനം ഉപയോഗിച്ച് റാലി; പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനത്തിന് ലാലു പ്രസാദ് യാദവിൻ്റെ മകനെതിരെ കേസ്

വൈശാലി ജില്ലയിലെ മഹുവ നിയമസഭാ സീറ്റിലേക്ക് നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി നടത്തിയ റാലിയിലാണ് പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനം നടന്നതെന്ന് പൊലീസ്.

TEJ PRATAP YADAV LALU PRASAD YADAV BIHAR ASSEMBLY POLLS Bihar Polls
Tej Pratap Yadav (ANI)
Published : October 20, 2025 at 12:12 PM IST

2 Min Read
പട്‌ന: മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം (എംസിസി) ലംഘിച്ചതിന് ആർജെഡി നാതാവ് ലാലു പ്രസാദ് യാദവിൻ്റെ മൂത്ത മകനും ജനശക്തി ജനതാദൾ നേതാവുമായ തേജ് പ്രതാപ് യാദവിനെതിരെ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്. വൈശാലി ജില്ലയിലെ മഹുവ നിയമസഭാ സീറ്റിലേക്ക് നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി നടത്തിയ റാലിയിലാണ് പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനം നടന്നതെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

ഒക്ടോബർ 16ന് നടത്തിയ റാലിയിൽ പൊലീസ് ലോഗോയും ബീക്കൺ ലൈറ്റുമുള്ള ഒരു എസ്‌യുവി വാഹനം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ദൃശ്യങ്ങള്‍ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായതിനെത്തുടർന്നാണ് പൊലീസ് നടപടി.

"സംഭവം വിശദമായി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ പൊലീസ് ലോഗോയും ബീക്കൺ ലൈറ്റും സ്വകാര്യ വാഹനത്തിലാണ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് കണ്ടെത്തി. അതിനാൽ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനത്തിന് കേസെടുക്കുന്നു" പൊലീസ് പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇക്കഴിഞ്ഞ മെയ് 25-നാണ് മകൻ തേജ് പ്രതാപ് യാദവിനെ പിതാവ് തന്നെ ആർജെഡിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയത്. ഇതോടെ സ്വന്തമായി പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് വരികയായിരുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വിവാഹേതര ബന്ധം പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് വിവാദങ്ങള്‍ക്കൊടുവിൽ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടത്. സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജ് 'ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് അന്ന് തേജ് പ്രതാപ് യാദവ് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചത്.

എന്നാൽ ഒരു യുവതിയുമായുള്ള അടുത്ത ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് തേജ് പരസ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തലും നടത്തിയിരുന്നു. ഇതോടെ വിവാദങ്ങള്‍ കത്തിക്കയറിയതോടെ ആറ് വർഷത്തേക്ക് പിതാവ് ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് മകനെ പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു.

ഇതോടോയാണ് ജനശക്തി ജനതാദൾ എന്ന പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പാർട്ടിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നം ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ആണ്. എന്നാൽ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച് മത്സരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ യാദവ് കുടുംബത്തിലെ പോര് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ആയിരുന്നു.

സഹോദരൻ തേജസ്വി യാദവിൻ്റെ എക്‌സ് പോസ്റ്റാണ് ഇടക്കാലത്ത് വൈറലായത്. ''അനിയാ നിനക്ക് നിൻ്റെ വഴി, ഞാൻ പിന്തുടരുന്നില്ല''- എന്നാണ് തോജസ്വി എക്‌സിൽ പ്രതികരണം നടത്തിയത്. ഇതോടെ തേജ് പ്രതാപ് തേജസ്വിയുടെ എക്‌സ് അക്കൗണ്ട് അണ്‍ ഫോളോ ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ഇന്ന് അവസാനിക്കും. രണ്ടുഘട്ടമായി നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 121 മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് നവംബർ 6ന് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുക. നവംബർ 14നാണ് ഫലപ്രഖ്യാപനം.

