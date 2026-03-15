ട്രെയിൻ കോച്ചിനുള്ളിൽ 14കാരിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്‌തു, ഡെറാഡൂണിലും സമാന സംഭവം; പ്രതികള്‍ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർ

റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷനിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം പെൺകുട്ടിയെ വരുതിയിലാക്കാൻ പ്രതി ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മിനിട്ട് ചെലവിട്ടു. ഇതിനിടയിൽ പ്രതി പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കാം എന്ന വാഗ്‌ദാനം നൽകിയതായും പൊലീസ് പറയുന്നു.

പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കി ഡെറാഡൂണിൽ പതിനാലുകാരിക്ക് പീഡനം ജാർഖണ്ഡിൽ ട്രെയിനിൽ ബലാത്സംഗം കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കി
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 15, 2026 at 12:02 PM IST

റാഞ്ചി: ട്രെയിൻ കോച്ചിനുള്ളിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പതിനാലുകാരിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്‌ത കേസിൽ പ്രതിയെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌ത് പൊലീസ്. ജാർഖണ്ഡിലെ സാഹിബ്‌ഗഞ്ചിലെ തൽഝരി പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള മഹാരാജ്‌പ്പൂർ റെയിൽ സ്‌റ്റേഷനിലാണ് സംഭവം.

തൽഝരിയിലെ നയാ തോല നിവാസിയായ പർമേഷ് മഹ്തോ ആണ് പ്രതിയെന്ന് പൊലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷനിലേയ്‌ക്ക് കൊണ്ടുപോയി ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ഗവൺമെൻ്റ് റെയിൽവേ പൊലീസ് (ജിആർപി) നൽകുന്ന വിവരം.

പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസ് രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ജിആർപി സ്‌റ്റേഷൻ ഇൻ-ചാർജ് കൈലാഷ് മഹ്‌തോ പറഞ്ഞു. ഇതിനോടകം പെൺകുട്ടിയെ വൈദ്യപരിശോധനയ്‌ക്ക് വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കേസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും മറ്റാർക്കെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതായും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥ ശിവാനി ഹൻസ്‌ദയും പറഞ്ഞു.

സംഭവം ഇങ്ങനെ: വീടിനടുത്തുള്ള തൻ്റെ സഹോദരി ഭർത്താവിൻ്റെ ചായക്കടയിൽ ജോലി ചെയ്‌തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് സംഭവം. പ്രതി ചായക്കടിയിലേയ്‌ക്ക് എത്തുകയും ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രലോഭിക്കുകയും ചെയ്‌തു. തുടർന്ന് നിർബന്ധിച്ച് ടെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേയ്‌ക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും അവിടെ എത്തിയശേഷം നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ട്രെയിനിൻ്റെ കോച്ചിനുള്ളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു. പെൺകുട്ടി തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

എന്നാൽ റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷനിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം പെൺകുട്ടിയെ വരുതിയിലാക്കാൻ പ്രതി ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മിനിട്ട് ചെലവിട്ടു. ഇതിനിടയിൽ പ്രതി പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കാം എന്ന വാഗ്‌ദാനം നൽകിയതായും പൊലീസ് പറയുന്നു. തുടർന്ന് ഒന്നാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേയ്‌ക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ പ്രതി സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓടിക്കളയുകയായിരുന്നു എന്നും പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തിരിച്ച് വീട്ടിൽ എത്തിയ പെൺകുട്ടി സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർ ജിആർപി പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു.

മയക്കുമരുന്ന് നൽകി കൂട്ടബലാത്സംഗം

ഡെറാഡൂണിൽ പതിനാല് വയസുള്ള പെൺകുട്ടിയെ മൂന്ന് പേർ ചേർന്ന് കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കി. പട്ടേൽ നഗർ പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് സംഭവം. പ്രലോഭിപ്പിച്ച് കാട്ടിലേയ്‌ക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ശീതളപാനീയത്തിൽ മയക്കുമരുന്ന് നൽകി ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മൂന്ന് പ്രതികൾക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌ത് പൊലീസ്.

ഇന്നലെ (മാർച്ച് 14) ഒരു ഓട്ടോ റിക്ഷാ ഡ്രൈവർ പെൺകുട്ടിയെ അബോധാവസ്ഥയിൽ വീടിന് പുറത്ത് ഇറക്കി വിടുകയായിരുന്നു എന്ന് പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മൂന്ന് പ്രതികളെ കസ്‌റ്റഡിയിലെടുത്ത് കേസ് രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. പ്രതികളെ ഉടൻ ജുവനൈൽ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് മൂന്ന് പ്രതികൾക്കെതിരെ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പട്ടേൽ നഗർ പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷൻ ഇൻ-ചാർജ് ചന്ദ്രഭാൻ അധികാരിയും പറഞ്ഞു.

സംഭവമിങ്ങനെ: വ്യാഴാഴ്‌ച (മാർച്ച് 12) വൈകുന്നേരം ഏഴുമണിയോടെയാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത്. പുറത്തുപോയ പെൺകുട്ടിയെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആൺകുട്ടികൾ ഹരിദ്വാർ ബൈപാസിലെ ഒരു സ്‌കൂളിൽ വരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പെൺകുട്ടി അവിടെയെത്തിയപ്പോൾ മൂന്ന് ആൺകുട്ടികൾ ചേർന്ന് അവളെ സമീപത്തുള്ള കാട്ടിലേയ്‌ക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി. തുടർന്ന് ശീതളപാനീയത്തിൽ മയക്കുമരുന്ന് നൽകി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കി. ശേഷം രാവിലെ പെൺകുട്ടിയെ ഒരു ഓട്ടോ റിക്ഷയിൽ കയറ്റി അവളുടെ വീടിന് പുറത്ത് ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.

അബോധാവസ്ഥയിലായതിനാൽ വീട്ടുകാർക്ക് ഒന്നും അറിയാൻ സാധിച്ചില്ല. പിന്നീട് ബോധം വന്നതിന് ശേഷം പെൺകുട്ടി സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു. തുടർന്നാണ് വീട്ടുകാർ പൊലീസ്‌ സ്‌റ്റേഷനിൽ എത്തി പരാതി നൽകിയത്.

Also Read: സ്‌ത്രീധനം അരുത്, ആഢംബരങ്ങളില്ല പരമ്പരാഗത വിവാഹം സ്വീകരിക്കണം; കൂട്ടപ്രതിജ്ഞയെടുത്ത് 'കോലം' ഗോത്ര സമൂഹം

