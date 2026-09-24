ETV Bharat / bharat

ജമുയിക്ക് പിന്നാലെ ബീഹാറിൽ വീണ്ടും പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; നാലുപേർ അറസ്റ്റില്‍

സമസ്‌തിപൂര്‍ ഗ്രാമത്തില്‍ വച്ച് പെൺകുട്ടിയേയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ആൺകുട്ടിയേയും ബൈക്കുകളിലെത്തിയ ഒരു സംഘം തടഞ്ഞുനിർത്തി ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തുകയായിരുന്നു

JAMUI HARRASSE CASE UPDATES TEEN HARASSED IN BIHAR SAMASTIPUR HARASSE CASE SAMASTIPUR HARASSE ACCUSES ARREST
Teen harassed in Bihar (X.com)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 24, 2026 at 1:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

പട്‌ന: ജമൂയിയില്‍ പകൽവെളിച്ചത്തിൽ കൗമാരക്കാരിയെയും യുവാവിനെയും ഉപദ്രവിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ, ബിഹാറിൽ വീണ്ടും കൗമാരക്കാരിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം. സമസ്‌തിപൂര്‍ ഗ്രാമത്തില്‍ വച്ച് പെൺകുട്ടിയേയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ആൺകുട്ടിയേയും ബൈക്കുകളിലെത്തിയ ഒരു സംഘം തടഞ്ഞുനിർത്തി ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ നാല് യുവാക്കളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്‌തു.

വികാസ് കുമാർ ശർമ്മ, രാഹുൽ കുമാർ പാസ്വാൻ, രാംബാബു സാഹ്നി, അവധേഷ് പാസ്വാൻ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായതെന്ന് സമസ്‌തിപൂർ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് (എസ്‌പി) അരവിന്ദ് പ്രതാപ് സിങ് അറിയിച്ചു. ഒരു സംഘം ആളുകൾ കൗമാരക്കാരിയെയും യുവാവിനെയും വളഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ബുധനാഴ്‌ച വൈകുന്നേരം പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് രാത്രിയോടെ നടപടിയുണ്ടായത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയെ സംഘം ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിക്കുകയും കൈകളിൽ കടന്നുപിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. അശ്ലീല പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുകയും മോശമായ ആംഗ്യങ്ങൾ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്.ഇരയെ ഇതുവരെ തിരിച്ചറിയാനോ കണ്ടെത്താനോ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പ`ലീസ് സ്വമേധയാ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത, പോക്സോ (POCSO) നിയമം, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്‌ട് എന്നിവയിലെ പ്രസക്തമായ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് എഫ്‌ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

കർപുരി ഗ്രാം പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ ജഗത് സിങ് ബന്ദ് ബൈപാസ് റോഡിന് സമീപമാണ് സംഭവം നടന്നതെന്ന് വൃത്തങ്ങള്‍ പറയുന്നു. കൗമാരക്കാരിയും സുഹൃത്തായ യുവാവും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് പ്രതികൾ അവിടെയെത്തിയതെന്നും വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കി.

മോദിയെ ആഞ്ഞടിച്ച് ആർജെഡി രംഗത്ത്

സംഭവം വൈറലായതിന് പിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന നിലയുടെ പേരിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ രാഷ്ട്രീയ ജനതാദൾ (ആർജെഡി) രംഗത്തെത്തി. ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ഞാൻ എന്ത് പേരിട്ടാണ് വിളിക്കേണ്ടതെന്ന് ആർജെഡി എംപി മനോജ് ഝാ മോദിയോട് ചോദ്യമുയര്‍ത്തി.

"പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ഞാൻ എന്ത് പേരിട്ടാണ് വിളിക്കേണ്ടത്? അങ്ങ് തീരുമാനിക്കൂ പ്രധാനമന്ത്രി. അങ്ങ് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാം. ആരെങ്കിലും എഴുതിത്തന്ന തിരക്കഥയുമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വേദികളിൽ പോയി 20-25 വർഷം പഴക്കമുള്ള കെട്ടുകഥകൾ പറയുകയാണല്ലോ അങ്ങ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്കിലും ഒരിക്കലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയൂ. ബിഹാറിനെ വെറുമൊരു വോട്ട് ബാങ്ക് സംസ്ഥാനമായി കാണുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കൂ" ആർജെഡി എംപി മനോജ് ഝാ പറഞ്ഞു.

സഹോദരിതുല്യയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് മോശമായി പെരുമാറിയ സംഭവം അങ്ങേയറ്റം അപലപനീയവും ദൗർഭാഗ്യകരവുമാണെന്ന് ലോക് ജനശക്തി പാർട്ടി (റാം വിലാസ്) സമസ്‌തിപൂർ എംപി ശാംഭവി ചൗധരി പറഞ്ഞു. "അന്നു മുതൽ ഞങ്ങൾ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ടുമായും ഭരണകൂടവുമായും നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടുവരികയും, ഈ വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാല് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു" അവർ എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

Also Read:ജോധ്പുരിൽ രാസവസ്തു ശാലയിൽ വൻ പൊട്ടിത്തെറി; 14 അഗ്നിരക്ഷാ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് പരിക്ക്

TAGGED:

JAMUI HARRASSE CASE UPDATES
TEEN HARASSED IN BIHAR
SAMASTIPUR HARASSE CASE
SAMASTIPUR HARASSE ACCUSES ARREST
TEEN SEXUALLY HARASSED IN BIHAR

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.