ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയില്‍ ഇന്ത്യയുടെ പരമ്പരാഗത വൈദ്യശാസ്ത്രം; അഭിനന്ദിച്ച് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന

Prime Minister Narendra Modi with WHO Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus (AP)
ന്യൂഡൽഹി: ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഉച്ചകോടിയിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രശംസിച്ച് ഡയറക്‌ടർ ജനറൽ ഡോ ടെഡ്രോസ് അഥനോം ഗെബ്രിയേസസ്. ആഗോളതലത്തിൽ പരമ്പരാഗത വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ ഉയർത്തിയതിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ അഭിനന്ദിച്ചു. ഇന്നായിരുന്നു ഉച്ചകോടിയുടെ സമാപന സമ്മേളനം.

ഡിസംബർ 18നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ രണ്ടാമത് പാരമ്പര്യവൈദ്യ ആഗോള ഉച്ചകോടി ഡൽഹിയിൽ ആരംഭിച്ചത്. ഡോ. ടെഡ്രോസ് അഥനോം ഗെബ്രിയേസസാണ് ഉച്ചകോടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തത്. ‘സന്തുലിതാവസ്ഥ പുനഃസ്ഥാപിക്കൽ: ആരോഗ്യത്തിൻ്റെയും ക്ഷേമത്തിൻ്റെയും ശാസ്ത്രവും പ്രയോഗവും’ എന്ന പ്രമേയത്തിൽ ഭാരത് മണ്ഡപത്തിലാണ് ത്രിദിന ഉച്ചകോടി നടന്നത്. ലോകാരോഗ്യസംഘടനയും ആയുഷ് മന്ത്രാലയവും സഹകരിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഉച്ചകോടിയിൽ നൂറിലേറെ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തു.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ 'ഒരു ഭൂമി, ഒരു ആരോഗ്യം' എന്ന ദർശനം പരമ്പരാഗത വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളുമായി ആഴത്തിൽ പ്രതിധ്വനിക്കുന്നു. സന്തുലിതാവസ്ഥ, പ്രതിരോധം, ഐക്യം എന്നിവയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ദർശനത്തെ പ്രവർത്തിയിലൂടെ നേടിയെടുക്കാൻ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് കഴിഞ്ഞു. പരമ്പരാഗത വൈദ്യശാസ്ത്രം പുരോഗമിക്കുന്നതിന് കാരണം നരേന്ദ്ര മോദിയാണെന്നും ഡോ ടെഡ്രോസ് പറഞ്ഞു.

ആഗോള ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍, സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളികൾ, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിലെ അസമത്വങ്ങൾ എന്നിവ നേരിടാൻ പരമ്പരാഗത വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് സഹായിക്കാനാകുമെന്ന് ഡോ ടെഡ്രോസ് വ്യക്തമാക്കി. പാരമ്പര്യവും നൂതാനാശയങ്ങളും ഒന്നിച്ച് സംയോജിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് സാധിച്ചു. ആയുഷ് മന്ത്രാലയം, ജാംനഗറിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഗ്ലോബൽ സെൻ്റർ ഫോർ ട്രഡീഷണൽ മെഡിസിൻ എന്നിവയുടെ സുപ്രധാന സംരംഭങ്ങളെയും അദ്ദേഹം എടുത്ത് പറഞ്ഞു.

കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി പ്രധാന മന്ത്രി

ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ ഡയറക്‌ടർ ജനറൽ ഡോ ടെഡ്രോസ് അഥനോം ഗെബ്രിയേസസുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി പ്രധാന മന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. പരമ്പരാഗത വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചും അവയുടെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചും ഇരുവരും ചർച്ചകൾ നടത്തി. മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന് ഉച്ചകോടിയിലാണ് കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയത്.

'ഡോ ടെഡ്രോസ് അദാനോം ഗെബ്രിയേസസുമായി ഇന്ന് ഒരു സമ്പന്നമായ ചർച്ച നടത്തി. സമഗ്ര ആരോഗ്യം, പ്രതിരോധ പരിചരണം, ക്ഷേമം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ പരമ്പരാഗത വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്‌തും' എന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി എക്‌സിൽ കുറിച്ചു. തെളിവുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെയും അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണത്തിൻ്റെയും പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം കട്ടിച്ചേർത്തു.

പ്രശംസിച്ച് ജെ പി നദ്ദയും പ്രതാപ്‌റാവു ജാദവും

പരമ്പരാഗത വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ ആഗോളതലത്തിൽ ഉയർത്തിയതിനും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതിനും നരേന്ദ്ര മോദിയെ പ്രശംസിച്ച് ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷനും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രിയുമായ ജെപി നദ്ദ. ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളും മറ്റും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സമീപനമാണ് ആയുഷിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതി കാരണമെന്ന് ജെ പി നദ്ദ പറഞ്ഞു. ഉച്ചകോടി പ്രാദേശികമായും ആഗോളമായും ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ആഗോള നേതാക്കൾ, ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പ്രതിനിധികൾ, വിദഗ്‌ധർ, വ്യവസായ പങ്കാളികൾ, അംഗരാജ്യങ്ങൾ എന്നിവരുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തത്തിന് ആയുഷ് മന്ത്രാലയത്തിലെ സ്വതന്ത്ര ചുമതലയുള്ള സഹമന്ത്രി പ്രതാപ്‌റാവു ജാദവ് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്‌തു.

