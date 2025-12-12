ടെക്ക് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ഗ്രീൻ ഫീൽഡിലേക്ക്; കൃഷിയിൽ ലാഭം കൊയ്ത് എൻജിനീയർ
കൃഷിയോടുള്ള താത്പര്യം കൊണ്ടാണ് സോഫ്റ്റവെയർ എൻജിനീയർ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് മാമ്പഴ കൃഷിയിലേക്ക് കടന്നതെന്ന് ദുപതി ഭാനുചന്ദർ
Published : December 12, 2025 at 7:17 PM IST|
Updated : December 12, 2025 at 7:25 PM IST
അമരാവതി: നമ്മുടെതായ കംഫർട്ട് സ്പേസിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കുക എന്നത് അൽപം പ്രയാസമായ കാര്യം തന്നെയാണ്. ഒരു ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് വിജയം ഉറപ്പില്ലാത്ത മറ്റൊരു മേഖലയിലേക്ക് കടക്കുവാനും നല്ല ധൈര്യം വേണം.
അങ്ങനെ ധൈര്യത്തോടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്ക്രീനുകളിൽ നിന്ന് ഗ്രീൻ ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ഒരു എൻജിനീയറുണ്ട് അങ്ങ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ. വാഗംപള്ളി സ്വദേശിയായ ദുപതി ഭാനുചന്ദർ എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രചോദനം ആവുകയാണ്.
ലക്ഷങ്ങള് ശമ്പളം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ കരിയർ തന്നെ ശരിക്കും മടുപ്പിച്ച സമയത്താണ് തൻ്റെ ഇഷ്ട മേഖലയായ കൃഷിയിലേക്ക് ദുപതി കടന്നു വരുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ തൻ്റെ പത്ത് ഏക്കർ ഭൂമിയിൽ 1000 മാവുകൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ ദുപതി തീരുമാനിച്ചു. പൂർണമായും ജൈവ രീതിയാലായിരുന്നു അദ്ദേഹം കൃഷി ചെയ്തത്. യാതൊരു തരത്തിലുള്ള രാസവളങ്ങളും കീടനാശിനികളും അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചില്ല. 15 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ നിക്ഷേപിച്ച് ദുപതി നടത്തിയ മാമ്പഴ കൃഷിയിൽ ആദ്യ വിളവെടുപ്പിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത് 2.50 ലക്ഷം രൂപയാണ്.
മാമ്പഴത്തില് മാത്രമായി തൻ്റെ കൃഷിയോടുള്ള താത്പര്യം ഒതുക്കാൻ ദുപതി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. വെറ്റില, കറുവപ്പട്ട, തക്കാളി, മുളക്, മറ്റ് വിളകൾ എന്നിവയെല്ലാം ദുപതി കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 40,000 രൂപ മുടക്കി ചെയ്ത ഈ കൃഷികളിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് ദുപതി സമ്പാദിച്ചത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അതേസമയം അമേരിക്കയിൽ നിന്നും പെറുവിൽ നിന്നും 150 പന്തയ കോഴികളെ ദുപതി ഇറക്കുമതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 10 ലക്ഷം രൂപക്കാണ് ദുപതി കോഴികളെ ഇറക്കുമതി ചെയ്തത്. ഇതിൽ ചില കോഴികളെ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപക്ക് വിറ്റുവെന്ന് ദുപതി പറഞ്ഞു. മറ്റുള്ളവക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപയാണ് നിലവിലുള്ള വിലയെന്നും ദുപതി പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ 50 ആടുകളെയും അദ്ദേഹം വളർത്തുന്നുണ്ട്. 40,000 രൂപ വ്യാപരികൾ ആടിനായി ദുപതിക്ക് വാഗ്ദാനവും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സംക്രാന്തിയോട് അടുപ്പിച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് 10 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും വരുമാനമായി ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് ദുപതി പറഞ്ഞു.
കൃഷിയോടുള്ള താത്പര്യം കൊണ്ടാണ് സോഫ്റ്റവെയർ എൻജിനീയർ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് മാമ്പഴ കൃഷിയിലേക്ക് കടന്നത്. അതിന് ശേഷമാണ് പച്ചക്കറികളും റേസിങ്ങ് കോഴികളും ആടുമെല്ലാം വളത്താൻ തുടങ്ങിയത്. നിലവിൽ എൻജിനീയർ ആയിരുന്ന കാലത്ത് ലഭിച്ചതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വരുമാനം ഇതിലൂടെ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ദുപതി പറഞ്ഞു. ഒപ്പം മാനസിക സന്തോഷവും. സമ്മര്ദ്ദങ്ങളില്ലാതെ ജീവിതം നയിക്കാനും സാധിക്കുന്നുവെന്ന് ഈ യുവാവ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.
Also Read: ഇൻഡിഗോ കൂട്ട റദ്ദാക്കലില് നടപടി സ്വീകരിച്ച് ഡിജിസിഎ; നാല് ഫ്ലൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരെ പുറത്താക്കി