Kerala Local Body Elections2025

ETV Bharat / bharat

മാനം തൊട്ടൊരു യാത്ര, അഭിമാന നിമിഷം; 'കൊച്ചു കെച്ചു സന്തോഷങ്ങള്‍ക്ക്' കട്ടയ്‌ക്ക് അധ്യാപകരും

സർക്കാർ സ്‌കൂൾ അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും ചേർന്ന് വിദ്യാർഥികൾക്ക് നൽകിയത് സ്വപ്‌നസമാനമായ വിമാനയാത്ര. കുട്ടികള്‍ ഡബിള്‍ ഹാപ്പി.

SCHOOL STUDENTS ON A PLANE TRIP PLANE TRIP STUDENTS PLANE TRIP KARNATAKA NEWS
school students on a plane trip (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 13, 2025 at 1:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ബെംഗളൂരു: സ്വപ്‌നങ്ങളും കൗതുകങ്ങളും അടക്കിപ്പിടിച്ച് അവർ വിമാനത്തിൻ്റെ ചിറകുകളിലേറി. സർക്കാർ സ്‌കൂൾ അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും ചേർന്ന് വിദ്യാർഥികൾക്ക് നൽകിയത് സ്വപ്‌നസമാനമായ വിമാനയാത്ര. കർണാടകയിലെ സ്‌കൂൾ അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും സ്‌കൂൾ ഡെവലപ്പ്മെൻ്റ് ആൻഡ് മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും ചേർന്നാണ് യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. കർണാടകയിലെ ലിംഗപൂർ ഗ്രാമത്തിലെ ശിവമോഗ, ചിക്കമഗളൂരു ജില്ലകളുടെ അതിർത്തിയിലാണ് സ്‌കൂൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, ആകെ 36 വിദ്യാർഥികൾ മാത്രമുള്ള സ്‌കൂളുകളിൽ നിന്ന് 6, 7 ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന 10 വിദ്യാർഥികളാണ് വിമാന യാത്ര നടത്തിയത്.

"മൂന്ന് ദിവസത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ യാത്രയാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തിയത്. വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്‌തതിൽ ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്‌ടരാണ്. എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ആദ്യമായി വിമാനയാത്ര നടത്തിയത് ഞാനാണെന്ന് പറയുന്നതില്‍ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വിമാനത്തിൻ്റെ ജനാലയ്ക്കരികിൽ ഇരുന്നാണ് യാത്ര ചെയ്‌തത്.

SCHOOL STUDENTS ON A PLANE TRIP PLANE TRIP STUDENTS PLANE TRIP KARNATAKA NEWS
school students on a plane trip (ETV Bharat)

വിമാനം പറന്നുയർന്നപ്പോൾ ജിജ്ഞാസയും ഭയവും തോന്നി. ജനാലയിലൂടെ ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ, എത്ര അത്ഭുതകരമാണ് ഭൂമിയെന്ന് തോന്നി. വീടുകളും മരങ്ങളും ചെടികളും വളരെ ചെറുതായി കാണപ്പെട്ടു. ഭാവിയിൽ ഒരു പൈലറ്റ് ആകുക എന്നതാണ് സ്വപ്‌നം. ഇത്രയ്‌ക്ക് മനോഹരമായ അനുഭവം സാധ്യമാക്കി തന്ന മാതാപിതാക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കും നന്ദി" - വിമാനയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു വിദ്യാർഥി പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

"നൂറു തവണ കേൾക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരിക്കൽ കാണുന്നത് നല്ലതാണെന്ന മട്ടിൽ, ഞങ്ങൾ വിമാനത്തിൽ ഒരു പഠന യാത്ര നടത്തി. ഇതിനുള്ള പ്രചോദനം ഞങ്ങളുടെ യാത്രാനുഭവങ്ങളായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജില്ലയിലെ വിമാനത്താവളമാണ് യാത്രയുടെ പ്രധാന പ്രചോദനം. കുട്ടികൾ ഇതുവരെ വിമാനത്തിൽ കയറിയിരുന്നില്ല. വിമാനയാത്ര അവർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ പ്രചോദനമാവും. ജീവിതത്തിൽ ഉയർന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ ഇത് അവരെ സഹായിക്കുമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് ഞങ്ങൾ വിമാനയാത്ര നടത്തിയത്," അധ്യാപിക മീനാക്ഷി പറഞ്ഞു.

SCHOOL STUDENTS ON A PLANE TRIP PLANE TRIP STUDENTS PLANE TRIP KARNATAKA NEWS
school students on a plane trip (ETV Bharat)

തന്‍റെ വിദ്യാർഥികള്‍ക്കൊപ്പം വിമാനയാത്ര നടത്തിയ അധ്യാപിക രൂപശ്രീയും അനുഭവം പങ്കുവച്ചു. "കഴിഞ്ഞ തവണ ഞങ്ങൾ സ്‌കൂൾ കുട്ടികളെ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. പക്ഷേ, ഞങ്ങൾക്ക് വിമാനത്താവളത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശനാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ, അകത്തേക്ക് കയറാൻ അനുവാദമില്ലാത്തതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സങ്കടം തോന്നി.

അപ്പോഴാണ് വിദ്യാർഥികള്‍ വിമാനത്തിൽ കയറാനുള്ള ആഗ്രഹം പറഞ്ഞത്. സ്‌കൂളിലെ എസ്‌ഡിഎംസിയും മാതാപിതാക്കളും പറക്കാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്‌നത്തിന് പിന്തുണ നൽകി, ഞങ്ങൾ ഇതിനായി പ്ലാൻ ചെയ്‌ത് മൂന്ന് ദിവസത്തെ യാത്ര പോയി. ജിജ്ഞാസയും ഭയവും ഉണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടികൾക്കായി വിൻഡോ സീറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്‌തിരുന്നു" - രൂപശ്രീ പറഞ്ഞു.

"വിമാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാ നിയമങ്ങളും പാലിച്ചു. പറന്നുയരുന്നതും ഇറങ്ങുന്നതും മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവമായിരുന്നു. മേഘങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ബെംഗളൂരുവിലെ വിശ്വേശ്വരയ്യ മ്യൂസിയം, പ്ലാനറ്റോറിയം, വിധാൻ സൗധ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ സന്ദർശനം നടത്തി. ഫൺ വേൾഡ് കണ്ടു.

തിരിച്ച് ട്രെയിനിലാണ് എത്തിയത്. ചില കുട്ടികൾ ട്രെയിനിൽ പോലും കയറിയിരുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ യാത്ര കുട്ടികളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യയെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വർധിക്കാൻ കാരണമായി. മാതാപിതാക്കളും എസ്‌ഡിഎംസി അംഗങ്ങളും അധ്യാപകരും യാത്രയിൽ ഒരുപാട് സഹായിച്ചു," -രൂപശ്രീ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ALSO READ: ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ കാലുകുത്തി ഫുട്‌ബോൾ 'മിശിഹ'; കൊൽക്കത്തയിൽ 'മെസി മാനിയ'

TAGGED:

SCHOOL STUDENTS ON A PLANE TRIP
PLANE TRIP
STUDENTS PLANE TRIP
KARNATAKA NEWS
KARNATAKA STUDENTS PLANE TRIP

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.