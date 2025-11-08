'സാറേ വിമാനത്തില് പറക്കണ'മെന്ന് കുട്ടികള്; 'പിന്നെന്താ'യെന്ന് അധ്യാപകന്, ഇത് സ്വപ്ന യാത്രയുടെ സാക്ഷാത്കാരം
വിദ്യാര്ഥികളുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിച്ച് പ്രധാനാധ്യാപകന്. വിമാന യാത്രയ്ക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കിയത് സ്വന്തം ചെലവില്. അഭിനന്ദിച്ച് ജില്ലാ കലക്ടര്.
Published : November 8, 2025 at 4:25 PM IST
ചെന്നൈ: 'കോക് പിറ്റ് ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ' എന്ന 'ഉയരെ' സിനിമയിലെ കുട്ടി പല്ലവി രവീന്ദ്രൻ്റെ ചോദ്യത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അതേ കൗതുകവും ആകാംഷയും തമിഴ്നാട് തൂത്തുക്കുടിയിലെ സർക്കാർ സ്കൂളിലെ ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർഥികൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ തെല്ലും സംശയിക്കാതെ തൻ്റെ കുട്ടികളുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിച്ച് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് സ്കൂളിലെ പ്രധാനാധ്യാപകൻ. വിമാനത്തിൽ കയറണമെന്ന 17 കുട്ടികളുടെ ആഗ്രഹമാണ് പ്രധാനാധ്യാപകനായ നെൽസൺ പൊൻരാജ് സ്വന്തം ചെലവിൽ നിറവേറ്റിയത്.
തൂത്തുക്കുടിക്കടുത്തുള്ള ബന്ദാരമ്പട്ടി നസ്രെത്ത് തിരുമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സർക്കാർ എയ്ഡഡ് പ്രൈമറി സ്കൂളിലെ പൂർവ വിദ്യാർഥികളടക്കം 17 പേർക്കാണ് വിമാന യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയത്. മികച്ച അധ്യാപകനുള്ള പുരസ്കാര ജേതാവ് കൂടിയായ നെൽസൺ പൊൻരാജ് തൻ്റെ സ്വന്തം സ്ഥാപനം പോലെയാണ് സ്കൂളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നിർധനരും സാധാരണക്കാരുമായ വിദ്യാർഥികളാണ് സ്കൂളിലുള്ളത്. സ്വന്തം ചെലവിൽ കുട്ടികൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുകയും സ്കൂൾ ഡിജിറ്റലാക്കുകയും അധ്യാപകൻ നെൽസൺ പൊൻരാജ് ചെയ്തിരുന്നു.
തൂത്തുക്കുടി ജില്ലാ കലക്ടർ ഇളംബഹാവത് കുട്ടികളും അധ്യാപകരുമായി സംസാരിച്ചു. വിദ്യാർഥികളുടെ ആഗ്രഹം സഫലീകരിക്കാൻ ഒപ്പം നിന്ന പ്രധാനാധ്യാപകൻ നെൽസൺ പൊൻരാജിനെ പ്രശംസിച്ചു."വിമാനത്തിൽ പറക്കുക എന്നത് എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്നമാണ്. യുപിഎസ്സി പരീക്ഷ പാസായതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി വിമാനത്തിൽ പറന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ അവസരം നൽകിയതിന് പ്രധാനാധ്യാപകനായ നെൽസൺ പൊൻരാജിനെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഭാവിയിൽ ഇത്തരം ഒരുപാട് പരിപാടികൾ നടത്താനാകട്ടെയെന്നും" ജില്ലാ കലക്ടർ ഇളംബഹാവത് പറഞ്ഞു.
"പാഠപുസ്തകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ നേരിൽ കാണിക്കുക എന്നതും യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യമാണ്. അതെല്ലാം നേരിൽ കാണിക്കുന്നതിനും വിദ്യാർഥികൾ സ്വയം മനസിലാക്കുന്നതിലും ഞാനും ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുന്നുവെന്ന്" അധ്യാപകൻ നെൽസൺ പൊൻരാജ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
തൂത്തുക്കുടിയിൽ നിന്ന് ചെന്നൈയിലേയ്ക്ക് പറന്നതിന് ശേഷം കൊന്നേമര ലൈബ്രറി, മ്യൂസിയം, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, നേതാക്കളുടെ സ്മാരകം എന്നിവ സന്ദർശിച്ചു. നഗര കാഴ്ചകൾ കാണാനായി മെട്രോയിലും യാത്ര ചെയ്തു. തുടർന്ന് എഗ്മോറിൽ നിന്ന് ട്രെയിനിൽ തിരികെ തൂത്തുക്കുടിയിലേയ്ക്ക് മടങ്ങി.
കുട്ടികളുടെ വിമാനയാത്ര എന്ന ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തിനായി ഏകദേശം ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വ്യക്തിപരമായി ചെലവഴിച്ചതായി സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകൻ നെൽസൺ പൊൻരാജ് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിലും വിദ്യാർഥികളും പൂർവ വിദ്യാർഥികളും അടങ്ങുന്ന സംഘത്തിൻ്റെയും വിമാന യാത്ര എന്ന ആഗ്രഹവും നെൽസൺ പൊൻരാജ് നിറവേറ്റിയിരുന്നു.
