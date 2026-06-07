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യുവത്വത്തിനും സാമൂഹിക സമവായത്തിനും മുൻഗണന നൽകി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു; ടിഡിപിയുടെ മൂന്ന് രാജ്യസഭാ സ്ഥാനാർഥികൾ പ്രഖ്യാപനമായി

സാമൂഹിക സന്തുലിതാവസ്ഥ, പാർട്ടിയോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത, യുവനേതൃത്വത്തിനുള്ള മുൻഗണന എന്നിവ മുൻനിർത്തിയാണ് ചന്ദ്രബാബു നായിഡു സ്ഥാനാർഥികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

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ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിനൊപ്പം രാജ്യസഭാ സ്ഥാനാർഥികള്‍ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 7, 2026 at 11:24 AM IST

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അമരാവതി: ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ച് തെലുഗുദേശം പാർട്ടി (ടിഡിപി). ഭാഷ്യം രാമകൃഷ്ണ, സനാ സതീഷ്, ചിന്തകായല വിജയ് എന്നിവരെയാണ് സ്ഥാനാർഥികളായി അന്തിമമാക്കിയത്. ഇതുസംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയും ടിഡിപി അധ്യക്ഷനുമായ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കി. സ്ഥാനാർഥികളെ തൻ്റെ വസതിയിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി അവരെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ഔദ്യോഗിക 'ബി-ഫോമുകൾ' നേരിട്ട് കൈമാറുകയും ചെയ്തു.

സാമൂഹിക സന്തുലിതാവസ്ഥ, പാർട്ടിയോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത, യുവനേതൃത്വത്തിനുള്ള മുൻഗണന എന്നിവ മുൻനിർത്തിയാണ് ചന്ദ്രബാബു നായിഡു സ്ഥാനാർഥികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. രാമകൃഷ്ണയുടെയും സതീഷിൻ്റെയും പേരുകൾ നേരത്തെ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും മൂന്നാമത്തെ സീറ്റിനായി കടുത്ത അനിശ്ചിതത്വം നിലനിന്നിരുന്നു. മുതിർന്ന നേതാവ് വർള രാമയ്യയുടെ പേര് അവസാന നിമിഷം വരെ പരിഗണനയിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പ്രാതിനിധ്യം നൽകാനും യുവത്വത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുമായി ചിന്തകായല വിജയിനെ ഒടുവിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു.

​ആന്ധ്രയിൽ ഒഴിവുവരുന്ന നാല് രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിലാണ് ടിഡിപി മത്സരിക്കുന്നത്. ഒരു സീറ്റിൽ സഖ്യകക്ഷിയായ ജനസേനയാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. ജനസേനാ സ്ഥാനാർഥിയായി ലിംഗമനേനി രമേശ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. മൂന്ന് ടിഡിപി സ്ഥാനാർത്ഥികളും തിങ്കളാഴ്ച പത്രിക സമർപ്പിക്കും. നിയമസഭയിലെ ഭൂരിപക്ഷം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ സഖ്യം നാല് സീറ്റുകളിലും വിജയം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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ചിന്തകായല വിജയ്‌

ടിഡിപി പ്രതിപക്ഷത്തിരുന്ന സമയത്ത് പാർട്ടി ഐടിഡിപി(Integrated Tribal Development Project) ഇൻ-ചാർജ് എന്ന നിലയിൽ വിജയ് സജീവമായ പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു. അന്നത്തെ വൈഎസ്ആർസിപി സർക്കാർ ടിഡിപി പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ കള്ളക്കേസുകൾ ചുമത്തി ഉപദ്രവിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് നിയമസഹായം ഉറപ്പാക്കാൻ വിജയ് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. വിജയിൻ്റെ പിതാവ് അയ്യണ്ണപാത്ര നിലവിൽ നിയമസഭാ സ്പീക്കറാണെങ്കിലും, പ്രതിപക്ഷത്തിരുന്നപ്പോൾ വിജയ് നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സ്ഥാനാർഥിത്വത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നയിച്ചത്. 2014, 2019, 2024 തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങൾ കാരണം വിജയിന് മത്സരിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ഇത്തവണ തൻ്റെ മകന് ഒരു അവസരം നൽകണമെന്ന അയ്യണ്ണപാത്രയുടെ ശക്തമായ അഭ്യർഥനയും വിജയിൻ്റെ സേവനങ്ങളും മുൻനിർത്തിയാണ് പാർട്ടി നേതൃത്വം അദ്ദേഹത്തെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. നിലവിൽ ടിഡിപിയുടെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് വിജയ്.

ഭാഷ്യം രാമകൃഷ്ണ

പ്രമുഖ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമായ 'ഭാഷ്യം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ' തലവനാണ് ഭാഷ്യം രാമകൃഷ്ണ. ടിഡിപി പ്രതിപക്ഷത്തിരുന്നപ്പോൾ പാർട്ടിയുടെ നയങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ശക്തമായ പിന്തുണ നൽകിയിരുന്നു. അക്കാലത്ത് വൈഎസ്ആർസിപി സർക്കാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങളെ പലവിധത്തിൽ വേട്ടയാടിയെങ്കിലും അദ്ദേഹം പാർട്ടിക്കൊപ്പം ഉറച്ചുനിന്നു. 2024-ലെ സഖ്യ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നശേഷവും പാർട്ടി പുനഃസംഘടനയിലും പരിശീലന പരിപാടികളിലും അദ്ദേഹം സജീവമാണ്. 2024-ലെ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഗുണ്ടൂരിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം സീറ്റ് ലഭിച്ചില്ല. അന്ന് ചന്ദ്രബാബു നായിഡു നൽകിയ ഉറപ്പിൻമേലാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സന സതീഷ്

കാക്കിനാഡയിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖ നേതാവായ സനാ സതീഷ് നിലവിൽ ടിഡിപിയുടെ നാഷണൽ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റാണ്. 2024 ലെ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സീറ്റ് ലഭിക്കാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന്, അതേവർഷം ഡിസംബറിൽ മോപിദേവി വെങ്കിട്ടരമണ റാവു രാജിവെച്ച ഒഴിവിൽ നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെയാണ് സതീഷ് രാജ്യസഭയിലെത്തിയത്. ഒന്നര വർഷത്തോളം എംപിയായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്, ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഘട്ടങ്ങളിൽ പാർട്ടിയെ പിന്തുണച്ചതും സാമൂഹിക സമവാക്യങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് വീണ്ടും രാജ്യസഭയിലേക്ക് പോകാൻ പാർട്ടി അവസരം നൽകുകയായിരുന്നു.

​രാജ്യസഭാ സീറ്റുകൾക്കായി പാർട്ടിയിൽ കടുത്ത മത്സരം നടന്നിരുന്നെങ്കിലും കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് ഈ മൂന്നുപേരെയും തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് പാർട്ടി ഉന്നത നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി. ഇപ്പോൾ അവസരം ലഭിക്കാത്ത കഠിനാധ്വാനികളായ മറ്റ് നേതാക്കൾക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഉചിതമായ പദവികൾ നൽകുമെന്നും ടിഡിപി നേതൃത്വം അറിയിച്ചു.

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TDP RAJYA SABHA CANDIDATES
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CHANDRABABU NAIDU
TDP RAJYA SABHA CANDIDATES

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