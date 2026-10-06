ശമ്പളത്തില് നിന്ന് വലിയൊരു സംഖ്യ നികുതിയായി നല്കുന്നുണ്ടോ?; നികുതി ലാഭിക്കാം ഈ മാർഗങ്ങളിലൂടെ
ആദായനികുതി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 80C നികുതി ലാഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗങ്ങളിലൊന്നാണ്
Published : October 6, 2026 at 2:37 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: നിശ്ചിത അടിസ്ഥാന നികുതിയിളവ് പരിധിക്ക് മുകളിൽ വരുമാനമുള്ള ഓരോ വ്യക്തിയും സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്ക് ആദായനികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കണമെന്നാണ് ആദായനികുതി വകുപ്പിൻ്റെ ചട്ടങ്ങൾ. എന്നാൽ ആദായനികുതി ബാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ വിവിധ നികുതി ലാഭ നിക്ഷേപ പദ്ധതികളും ഇളവുകളും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ‘ടാക്സ് സേവിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ്സേ് ’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇത്തരം മാർഗങ്ങൾ വഴി നികുതി ലാഭിക്കുന്നതിനായി കഴിയും.
ശമ്പളക്കാരായ വ്യക്തികൾക്ക് ആദായനികുതിയുടെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നികുതി ലാഭിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കൃത്യമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും. സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന നികുതി സ്ലാബുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വ്യക്തികളുടെ വരുമാനത്തിന് നികുതി ഈടാക്കുന്നത്. ശമ്പളക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ സാധാരണയായി ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ നികുതി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.
സെക്ഷൻ 80C നികുതി ലാഭിക്കുന്നതിനായി
ആദായനികുതി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 80C നികുതി ലാഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഈ സെക്ഷൻ പ്രകാരം വിവിധ നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും ചെലവുകൾക്കും സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പരമാവധി 1.5 ലക്ഷം രൂപ വരെ കിഴിവ് ലഭിക്കും.
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കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സമ്പാദ്യ പദ്ധതിയാണ് പബ്ലിക് പ്രൊവിഡൻ്റ് ഫണ്ട് അഥവാ പിപിഎഫ്. നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങളോടെയാണ് ഈ പദ്ധതി ലഭ്യമാകുന്നത്. പിപിഎഫ് അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുക ആദായനികുതി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 80C പ്രകാരം കിഴിവിന് അർഹമാണ്. അക്കൗണ്ടിൽ ലഭിക്കുന്ന പലിശയ്ക്ക് ആദായനികുതി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 10 പ്രകാരം നികുതി ഒഴിവുണ്ട്.
ശമ്പളക്കാരുടെ വിരമിക്കൽ സമ്പാദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന പദ്ധതിയാണ് ഇപിഎഫി ൽ ലഭിക്കുന്ന റിട്ടേണും പലിശയും ആദായനികുതി നിയമം, 1961 ലെ സെക്ഷൻ 80C പ്രകാരം നികുതി ഇളവിന് അർഹമാണ്. ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് വർഷം തുടർച്ചയായി സർവീസ് ചെയ്ത് ജീവനക്കാർക്കാണ് ഈ നികുതി ഇളവ് ലഭിക്കുക.
ഇക്വിറ്റി ലിങ്ക്ഡ് സേവിങ്സ് സ്കീം
ഇഎൽഎസ്എസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിലൂടെ ആദായനികുതി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 80C പ്രകാരം പരമാവധി 1.5 ലക്ഷം രൂപ വരെ നികുതി റിബേറ്റ് ക്ലെയിം ചെയ്യാം. ഇഎൽഎസ്എസ് ഫണ്ട് വിഭാഗത്തിന് മൂന്ന് വർഷത്തെ നിർബന്ധിത ലോക്ക്-ഇൻ കാലയളവുണ്ട്.
കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾക്കായി അടയ്ക്കുന്ന പ്രീമിയവും സെക്ഷൻ 80C പ്രകാരം നികുതി കിഴിവിനായി ക്ലെയിം ചെയ്യാം.
നാഷണൽ പെൻഷൻ സിസ്റ്റം
കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വിരമിക്കൽ സമ്പാദ്യ പദ്ധതിയാണ് നാഷണൽ പെൻഷൻ സിസ്റ്റം അഥവാ എൻപിഎസ്. ആദായനികുതി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 80CCD പ്രകാരം എൻപിഎസിന് അധിക നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങളുണ്ട്. എൻപിഎസിലേക്ക് നടത്തുന്ന 50,000 രൂപ വരെയുള്ള സംഭാവനകൾക്ക്, സെക്ഷൻ 80C പ്രകാരമുള്ള 1.5 ലക്ഷം രൂപയുടെ പരിധിക്ക് പുറമേ നികുതി കിഴിവിന് അർഹതയുണ്ട്.
ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം
നിരവധി ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതികളിൽ അടയ്ക്കുന്ന പ്രീമിയത്തിന് സെക്ഷൻ 80D പ്രകാരം നികുതി കിഴിവ് ലഭിക്കും. പരമാവധി 25,000 രൂപ വരെയാണ് സാധാരണയായി കിഴിവ് അനുവദിക്കുന്നത്. മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് ഇത് 50,000 രൂപ വരെയാകാം.
ഭവന വായ്പ എടുത്തിട്ടുള്ളവർക്കും നികുതി ലാഭിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. ഹോം ലോണിന് അടയ്ക്കുന്ന പലിശയ്ക്ക് ആദായനികുതി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 24(b) പ്രകാരം കിഴിവ് ക്ലെയിം ചെയ്യാം. ആദായനികുതി ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം ഓരോ സാമ്പത്തിക വർഷവും 2 ലക്ഷം രൂപ വരെ കിഴിവ് ലഭിക്കും.
അഞ്ച് വർഷത്തെ ലോക്ക്-ഇൻ കാലയളവുള്ള ടാക്സ് സേവിങ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പദ്ധതികളും നികുതി ലാഭിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഈ പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുകയിൽ പരമാവധി 1.5 ലക്ഷം രൂപ വരെ നികുതി ഇളവിന് അർഹമാണ്. ഇതിന് ആദായനികുതി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 80C പ്രകാരം നികുതി കിഴിവ് ലഭിക്കും.
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