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തവാങ്ങിൽ വൻ മലയിടിച്ചിൽ; തിങ്ബു റോഡിലൂടെയുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കാൻ നിർദേശം

ഇന്ത്യ-ചൈന രാജ്യാന്തര അതിർത്തിക്ക് സമീപമുള്ള മാഗോ, ബാങ്കർല എന്നീ പ്രദേശങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര പാതയാണിത്

ARUNACHAL PRADESH LANDSLIDE LANDSLIDE TAWANG THINGBU LANDSLIDE DISRUPTING ROAD TAWANG LANDSLIDE
Tawang issues travel advisory after massive landslides (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 16, 2026 at 12:55 PM IST

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ഇറ്റാനഗർ: അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ തവാങ്ങിൽ കനത്ത മഴയെത്തുടർന്നുണ്ടായ വൻ മലയിടിച്ചിലിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തവാങ്-തിങ്ബു റോഡിലൂടെയുള്ള അനാവശ്യ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. തുടർച്ചയായ മഴ കാരണം പലയിടങ്ങളിലും വീണ്ടും പാറകൾ ഇടിഞ്ഞുവീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

തിങ്ബു അസിസ്റ്റൻ്റ് കമ്മിഷണറുടെ ഓഫിസിൽ നിന്നുള്ള വിവരമനുസരിച്ച്, ന്യൂ മാലിങ്ങിന് സമീപം വലിയ പാറകളും ചെളിയും വീണ് മൂന്നിടങ്ങളിൽ ഗതാഗതം പൂർണമായും തടസപ്പെട്ടു. ഇതുവഴിയുള്ള വാഹനഗതാഗതം തികച്ചും അപകടകരമാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യ-ചൈന രാജ്യാന്തര അതിർത്തിക്ക് സമീപമുള്ള മാഗോ, ബാങ്കർല എന്നീ പ്രദേശങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര പാതയാണിത്. വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് പുറമെ അതിർത്തിയിലെ സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും പ്രദേശവാസികളുടെ ചരക്കുനീക്കത്തിനും ഈ പാതയെയാണ് പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്നത്.

ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു
ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 9.15ന് ആരംഭിച്ച റോഡ് നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വൈകിട്ട് നാല് മണിവരെ നീണ്ടുനിന്നു. മൂന്നിടങ്ങളിലുണ്ടായ തടസങ്ങൾ താത്കാലികമായി നീക്കി ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ, തുടർച്ചയായ മഴയും മോശം കാലാവസ്ഥയും കാരണം വീണ്ടും മലയിടിച്ചിലുണ്ടാകാനും റോഡ് തടസപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അപകടസാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വലിയ പാറക്കല്ലുകൾ ഇപ്പോഴും അപകടകരമായ രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇവ പൂർണമായും നീക്കം ചെയ്യാത്തത് യാത്രക്കാർക്ക് വലിയ ഭീഷണിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ബോർഡർ റോഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെയും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് റോഡിലെ തടസങ്ങൾ നീക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്.

ജാഗ്രതാ നിർദേശം
തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ഈ പാതയിൽ തുടർച്ചയായി മലയിടിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇത് തവാങ്ങിൻ്റെ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള ഗതാഗതത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചു. റോഡിൻ്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ കാരണം ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വലിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് സർവീസ് നടത്താൻ കഴിയാത്തത് പ്രദേശവാസികളെയും ചരക്കുനീക്കത്തെയും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി. കനത്ത മഴയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഈ റോഡിലൂടെയുള്ള അനാവശ്യ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും, വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വാഹനം ഓടിക്കണമെന്നും ജില്ലാ ഭരണകൂടം നിർദേശിച്ചു.

ARUNACHAL PRADESH LANDSLIDE LANDSLIDE TAWANG THINGBU LANDSLIDE DISRUPTING ROAD TAWANG LANDSLIDE
Tawang issues travel advisory after massive landslides (ETV Bharat)

യാത്ര തിരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകൾ പരിശോധിക്കണം. വഴിയിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണം. വീണ്ടും മലയിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായാൽ ഗതാഗതം തടസപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ യാത്രക്കാർ അതിനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്തണമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകണമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സഹകരിക്കണമെന്നും ഭരണകൂടം അഭ്യർഥിച്ചു. ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സംഘം അതീവ ജാഗ്രതയിലാണെന്നും, സ്ഥിതിഗതികൾ രാപകൽ നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴ
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി അരുണാചൽ പ്രദേശിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ പല ജില്ലകളിലും പ്രളയവും മലയിടിച്ചിലും ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിലും സംസ്ഥാനത്ത് ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരും മലയോര മേഖലകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരും അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. വിനോദസഞ്ചാരികൾ കാലാവസ്ഥ മുന്നറിയിപ്പുകൾ കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച ശേഷം മാത്രം യാത്രകൾ തീരുമാനിക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.

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ARUNACHAL PRADESH HEAVY RAIN
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