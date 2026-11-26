ചന്ദ്രശേഖരന്റെ പുനർനിയമനത്തിനെതിരെ ടാറ്റ ട്രസ്റ്റ്സ് കോടതിയിലേക്ക്; ടാറ്റ സൺസിനെതിരെ നിയമനടപടി
സെപ്റ്റംബർ 17-ന് എൻ. ചന്ദ്രശേഖരനെ അഞ്ച് വർഷത്തേയ്ക്ക് രണ്ടാമത് നിയമിച്ചുകൊണ്ട് ബോർഡ് കൈക്കൊണ്ട തീരുമാനത്തിനെതിരെയാണ് ട്രസ്റ്റുകൾ ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്.
Published : November 26, 2026 at 2:07 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിലെ സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ, ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയായ 'ടാറ്റ സൺസി'ന്റെ ചെയർമാനായി എൻ. ചന്ദ്രശേഖരനെ വീണ്ടും നിയമിച്ചതിനെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ടാറ്റ ട്രസ്റ്റ്സ്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാനെ നിയമിച്ചതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ടാറ്റ സൺസിനും അതിന്റെ ആറ് ഡയറക്ടർമാർക്കുമെതിരെ നിയമനടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സർ ദൊറാബ്ജി ടാറ്റ ട്രസ്റ്റും ആർ.ഡി. ടാറ്റ ട്രസ്റ്റും അനുമതി നൽകി.
സെപ്റ്റംബർ 17-ന് എൻ. ചന്ദ്രശേഖരനെ അഞ്ച് വർഷത്തേയ്ക്ക് രണ്ടാമതും നിയമിച്ചുകൊണ്ട് ബോർഡ് കൈക്കൊണ്ട തീരുമാനത്തിനെതിരെയാണ് ട്രസ്റ്റുകൾ ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിഷയം അതീവ ഗൗരവമുള്ളതും സൂക്ഷ്മസ്വഭാവമുള്ളതുമായതിനാൽ, പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ടാറ്റ സൺസിൽ നിന്നോ ടാറ്റ ട്രസ്റ്റ്സിൽ നിന്നോ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനകളൊന്നും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിലെ തർക്കം
സെപ്റ്റംബർ 17-ന് നടന്ന ബോർഡ് യോഗത്തിൽ, ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയായ 'ടാറ്റ സൺസ്' (എൻ. ചന്ദ്രശേഖരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ) ബോർഡും, അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓഹരിയുടമയായ 'ടാറ്റ ട്രസ്റ്റ്സ്' (നോയൽ ടാറ്റയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ) തമ്മിൽ വലിയ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളും തർക്കങ്ങളും ഉടലെടുത്തു. 'കോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കമ്പനി' എന്ന പദവിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന ടാറ്റ സൺസിന്റെ ആവശ്യം റിസർവ് ബാങ്ക് തള്ളിക്കൊണ്ട് കത്ത് നൽകി ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിലായിരുന്നു ഈ ബോർഡ് യോഗം ചേർന്നത്. റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം കമ്പനിയെ ഓഹരി വിപണിയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ യോഗം തീരുമാനിച്ചു.
കൂടാതെ, എൻ. ചന്ദ്രശേഖരനെ ടാറ്റ സൺസ് ചെയർമാനായി വീണ്ടും നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ യോഗത്തിൽ നോയൽ ടാറ്റ മാത്രമാണ് തീരുമാനത്തെ എതിർത്തത്. ടാറ്റ ട്രസ്റ്റ്സ് നിർദേശിച്ച മറ്റൊരു ഡയറക്ടറായ വേണു ശ്രീനിവാസൻ, ട്രസ്റ്റ്സിന്റെ നിലപാടിന് വിരുദ്ധമായി ഭൂരിപക്ഷത്തിനൊപ്പം ചേർന്ന് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. ടാറ്റ സൺസിന്റെ ഏകദേശം 66 ശതമാനം ഓഹരികളും ടാറ്റ ട്രസ്റ്റ്സിന്റെ കൈവശമാണ്. ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാവി ഉടമസ്ഥാവകാശ ഘടന, എൻ. ചന്ദ്രശേഖരന്റെ പുനർനിയമനം, ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയെ ഓഹരി വിപണിയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ടാറ്റ ട്രസ്റ്റ്സും ടാറ്റ സൺസും തമ്മിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു.
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ടാറ്റ സൺസിനെ ഓഹരി വിപണിയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ, സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥതയിൽ തന്നെ നിലനിർത്തണമെന്ന് ടാറ്റ ട്രസ്റ്റ്സ് ചെയർമാൻ നോയൽ ടാറ്റ ശക്തമായി വാദിക്കുന്നു. ടാറ്റ സൺസും അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഓഹരിയുടമയായ ടാറ്റ ട്രസ്റ്റ്സും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ എത്രയും വേഗം സൗഹൃദപരമായി പരിഹരിക്കണമെന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ അടുത്തിടെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.
'ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ വളരെ നിർണായകമായ ഒരു ഭാഗമാണിത്. അതിനാൽ, കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് സൗഹൃദപരമായി പരിഹരിക്കുകയും, എത്രയും വേഗം സ്ഥിതിഗതികൾ സാധാരണ നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും വേണം,' എന്ന് നിർമ്മല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞിരുന്നു.
ടാറ്റ സൺസ് ലിസ്റ്റിംഗ് തർക്കം
ടാറ്റ സൺസിനെ ഓഹരി വിപണിയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. രത്തൻ ടാറ്റയുടെ അർദ്ധസഹോദരനായ നോയൽ ടാറ്റ ഇതിനെ എതിർക്കുന്നു. ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ ഓഹരിയുടമകളിലൊന്നായ ഷാപൂർജി പല്ലോൻജി ഗ്രൂപ്പ്, ടാറ്റ സൺസിൽ 18 ശതമാനത്തിലധികം ഓഹരി പങ്കാളിത്തമുള്ള ഒരു ഉടമ, കമ്പനി ഓഹരി വിപണിയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. രത്തൻ ടാറ്റയുടെ സഹോദരനായ ജിമ്മി ടാറ്റയും, കമ്പനി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയും ചന്ദ്രശേഖരനെ വീണ്ടും നിയമിക്കുന്നതിനെയും പിന്തുണച്ചു.
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