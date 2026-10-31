ടാസ്മാക് മദ്യക്കുപ്പികളുടെ വില 10 രൂപ വർധിപ്പിച്ചോ? വിശദീകരണവുമായി എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി വിഗ്നേഷ്
ടാസ്മാക് കടകളിൽ മദ്യക്കുപ്പികളുടെ വില 10 രൂപ വർധിപ്പിച്ചതായി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളിലെ ചില നേതാക്കൾ ഉന്നയിച്ച ഈ ആരോപണം തന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം.
Published : October 31, 2026 at 8:25 PM IST
ചെന്നൈ: ടാസ്മാക് (TASMAC) മദ്യക്കുപ്പികളുടെ വില 10 രൂപ വർധിപ്പിച്ചെന്ന വാർത്തയിൽ വിശദീകരണവുമായി തമിഴ്നാട്ടിലെ എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി വിഗ്നേഷ്. ടാസ്മാക് കടകളിൽ മദ്യക്കുപ്പികളുടെ വില 10 രൂപ വർധിപ്പിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടെന്നും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളിലെ ചില നേതാക്കൾ ഉന്നയിച്ച ഈ ആരോപണം തന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുവെന്നുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം. ചെന്നൈ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ വച്ച് ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളെ കാണവെയായിരുന്നു മദ്യക്കുപ്പികളുടെ വില വർധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളിൽ മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.
മുൻ ഭരണകാലത്ത്, ഒരു കുപ്പിയുടെ വില 140 രൂപയായിരുന്നപ്പോൾ 10 രൂപ പ്രത്യേകം ഈടാക്കിയിരുന്നു. ഇത് കുപ്പിയുടെ എംആര്പിയില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. കുപ്പി തിരികെ നല്കുമ്പോള് 10 രൂപയും തിരികെ നല്കുന്ന സമ്പ്രദായം ആയിരുന്നു. സർക്കാർ മേഖലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു തെറ്റായ കീഴ്വഴക്കമാണെന്ന് വിഗ്നേഷ് പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ കണക്കുകളില് വ്യക്തത കുറവുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ, മുൻ ഭരണകാലത്തുനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, മദ്യം വാങ്ങുമ്പോൾ എംആർപി വിലയ്ക്കൊപ്പം 10 രൂപ അധികമായി നൽകേണ്ടി വരും. എന്നാൽ, കുപ്പിയുടെ വില 10 രൂപ വർധിപ്പിച്ചുവെന്നല്ല ഇതിനർഥമെന്നും ഉപഭോക്താക്കൾ കുപ്പി തിരികെ നൽകുമ്പോൾ ഈ 10 രൂപ അവർക്ക് തിരികെ ലഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കഴിഞ്ഞ ഭരണകാലത്ത് 99 ശതമാനം മദ്യക്കുപ്പികളും തിരികെ ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് അവർ അവകാശപ്പെട്ടത്. ഞങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നിയതിനെത്തുടർന്ന്, മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു പരീക്ഷണ പരിശോധന നടത്തി. അതിൽ, 40 ശതമാനം കുപ്പികളും തിരികെ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയെന്ന് വിഗ്നേഷ് പറഞ്ഞു. ഒരു കുപ്പിക്ക് അധികമായി ഈടാക്കുന്ന 10 രൂപ കണക്കാക്കിയാൽ, അത് പ്രതിമാസം 300 കോടി രൂപ വരും. വർഷത്തിൽ ഇത് 3600 കോടി രൂപയാണ്. 40 ശതമാനം കുപ്പികൾ തിരികെ ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഓരോ വർഷവും ഈ 1600 കോടി രൂപ എങ്ങോട്ടാണ് പോയതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചു.
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"അതുകൊണ്ട്, എംആർപി വഴി ഈ പണം സർക്കാരിലേക്ക് എത്തും. ഇതിലൂടെ ഓരോ വർഷവും 1,000 കോടിയിലധികം രൂപ സർക്കാർ ഖജനാവിലേക്ക് ലഭിക്കും. ഈ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്," മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
പുതിയ മദ്യവിൽപ്പനശാലകൾ തുറക്കുന്നില്ല
കുപ്പികൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള യന്ത്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ നടപടികൾ ഇപ്പോൾ നടന്നുവരികയാണെന്ന് മന്ത്രി വിഗ്നേഷ് അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, മദ്യവിൽപ്പന പൂർണ്ണമായും ഓൺലൈൻ വഴിയാക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തമിഴ്നാട്ടിൽ മദ്യവിൽപ്പനശാലകൾ കുറവായതിനാൽ നിലവിലുള്ള ജീവനക്കാരെക്കൊണ്ടുതന്നെ അവ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും അതിനാൽ അധിക ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
തമിഴ്നാട്ടിൽ പുതിയ മദ്യവിൽപ്പനശാലകളൊന്നും തുറക്കുന്നില്ല. നിലവിലുള്ള മദ്യവിൽപ്പനശാലകൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തൻ്റെ പേരിൽ മദ്യവിൽപ്പനശാലകൾക്കുള്ള ലൈസൻസുകൾ വാങ്ങിത്തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും പണം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ, പണം വാങ്ങിയവർക്കെതിരെ മാത്രമല്ല, പണം നൽകിയവർക്കെതിരെയും നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് മന്ത്രി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
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