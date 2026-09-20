ടാസ്മാക് ജീവനക്കാർക്ക് ഇനി യൂണിഫോം നിർബന്ധം; നവംബർ 15 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ, ലംഘിച്ചാൽ നടപടി
സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ജീവനക്കാരുടെ തസ്തിക അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത നിറത്തിലുള്ള യൂണിഫോമാണ് നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്
By PTI
Published : September 20, 2026 at 1:26 PM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിലെ സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മദ്യവിൽപ്പന സ്ഥാപനമായ ടാസ്മാകിൻ്റെ റീട്ടെയിൽ ഷോപ്പുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാർ ഇനി നിർബന്ധമായും നിർദേശിച്ച യൂണിഫോം ധരിക്കണം. നവംബർ 15, മുതൽ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ടാസ്മാകിൻ്റെ റീട്ടെയിൽ മദ്യവിൽപ്പനശാലകളിലും ജീവനക്കാർക്ക് യൂണിഫോം നിർബന്ധമാക്കിയാണ് സർക്കാർ ഉത്തരവ്. എല്ലാ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലും ജീവനക്കാരുടെ വേഷത്തിൽ ഏകീകൃതതയും കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണൽ രൂപവും ഉറപ്പാക്കുകയാണ് നടപടിയുടെ ലക്ഷ്യം.
2026-27ലെ നിരോധന-എക്സൈസ് വകുപ്പിൻ്റെ പോളിസി നോട്ടിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിലവിൽ 4,048 ടാസ്മാക് റീട്ടെയിൽ മദ്യവിൽപ്പനശാലകളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇവിടങ്ങളിൽ സൂപ്പർവൈസർമാർ, സെയിൽസ്മാൻമാർ, അസിസ്റ്റൻ്റ് സെയിൽസ്മാൻമാർ ഉൾപ്പെടെ 22,877 ജീവനക്കാരാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യത്തിൻ്റെ മൊത്ത, ചില്ലറ വിൽപ്പന നടത്താനുള്ള അധികാരമുള്ള സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥാപനമാണ് തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ .
സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ജീവനക്കാരുടെ തസ്തിക അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത നിറത്തിലുള്ള യൂണിഫോമാണ് നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഷോപ്പ് സൂപ്പർവൈസർമാർ ഇളം നീല ഷർട്ടും നേവി ബ്ലൂ നിറത്തിലുള്ള ട്രൗസറും ധരിക്കണം. അതേസമയം സെയിൽസ്മാൻമാരും അസിസ്ൻ്റ് സെയിൽസ്മാൻമാരും ബീജ് നിറത്തിലുള്ള ഷർട്ടും ഡാർക്ക് ഗ്രേ ട്രൗസറും ധരിക്കണം.
നവംബർ 15 മുതൽ പരിശോധന
യൂണിഫോമിൻ്റെ നിറത്തിലും തുണിയിലും എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഏകീകൃതത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച തുണി മാത്രമേ ജീവനക്കാർ വാങ്ങാവൂ. അതത് ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള സംസ്ഥാന ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കോ-ഓപ്ടെക്സ് ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ നിന്നാണ് യൂണിഫോം തുണി വാങ്ങേണ്ടത്. ഇതിനായി 2026 ഒക്ടോബർ 31 വരെ സമയപരിധി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
തുണി വാങ്ങിയ ശേഷം യൂണിഫോമിൻ്റെ തുന്നൽ നവംബർ 10നകം പൂർത്തിയാക്കണം. ഓരോ ഷർട്ടിൻ്റെയും ഇടത് നെഞ്ചുഭാഗത്ത് ടാസ്മാകിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നം പതിപ്പിക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷർട്ട് അകത്തേക്ക് കയറ്റിയോ പുറത്തിട്ടോ ധരിക്കാമെന്നും ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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നവംബർ 15 മുതൽ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനസമയത്ത് നിർദേശിച്ച യൂണിഫോം ധരിക്കുന്നത് നിർബന്ധമായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ജില്ലാ മാനേജർമാർ നവംബർ മധ്യത്തോടെ പരിശോധന ആരംഭിക്കുമെന്ന് ടാസ്മാകിൻ്റെ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
യൂണിഫോമിനായി ജീവനക്കാർക്ക് പ്രതിവർഷം 6,000 രൂപയുടെ അലവൻസും സർക്കാർ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് സെറ്റ് യൂണിഫോമുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനാണ് ഈ തുക നൽകുന്നത്.
അലവൻസ് കൈപ്പറ്റിയ ശേഷവും മതിയായ കാരണമില്ലാതെ യൂണിഫോം വാങ്ങുകയോ ധരിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ച തുക തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നതിനൊപ്പം അച്ചടക്ക നടപടികളും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
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