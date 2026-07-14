ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തസ്ലീമ നസ്രിൻ കൊൽക്കത്തയിലേക്ക്; രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതുറന്ന് മടങ്ങിവരവ്
പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ബിജെപി സർക്കാരിന്റെ കാലത്തുണ്ടാകുന്ന ഈ മടങ്ങിവരവ് ഏറെ രാഷ്ട്രീയ പ്രധാന്യത്തോടെയാണ് നിരീക്ഷകർ കാണുന്നത്.
By PTI
Published : July 14, 2026 at 6:32 PM IST
കൊൽക്കത്ത: രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം കൊൽക്കത്തയിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ ഒരുങ്ങി പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരി തസ്ലീമ നസ്രിൻ. തന്റെ രചനകൾക്കെതിരായ അക്രമാസക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങളെത്തുടർന്ന് കൊൽക്കത്ത വിടാൻ നിർബന്ധിതയായ എഴുത്തുകാരി, അടുത്ത മാസമാണ് ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നഗരത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്നത്. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ബിജെപി സർക്കാരിന്റെ കാലത്തുണ്ടാകുന്ന ഈ മടങ്ങിവരവ് ഏറെ രാഷ്ട്രീയ പ്രധാന്യത്തോടെയാണ് നിരീക്ഷകർ കാണുന്നത്. മുൻകാലങ്ങളിൽ മതമൗലികവാദത്തിന് മുന്നിൽ അധികാരികൾ വഴങ്ങിയതിന്റെ തിരുത്തലായി ഈ സന്ദർശനം വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.
രബീന്ദ്ര സദാനിൽ നടക്കുന്ന മൗലികവാദ വിരുദ്ധ സാഹിത്യ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് കൊൽക്കത്തയിൽ എത്തുമെന്ന് തസ്ലീമ നസ്രിൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. പരിപാടിയിൽ അവർ കവിത ചൊല്ലുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ബിജെപി അധികാരമേറ്റതിന് പിന്നാലെ, ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യവും മതേതരത്വവും ചർച്ചയാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം മതേതര-മൗലികവാദ വിരുദ്ധ സംഘടനകളാണ് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. സാഹിത്യ മേഖലയ്ക്ക് അപ്പുറമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യവും ഈ ഒത്തുചേരലിനുണ്ട്.
ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തസ്ലീമ നസ്രിൻ നഗരത്തിലേക്ക് മടങ്ങിവരുന്നത് ആഘോഷമാക്കാനാണ് സംഘാടകരുടെ തീരുമാനം. 2007 നവംബർ 21-ന് അന്നത്തെ ഇടതുമുന്നണി സർക്കാർ മതമൗലികവാദ ശക്തികൾക്ക് മുന്നിൽ തലകുനിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് അവർക്ക് കൊൽക്കത്ത വിടേണ്ടി വന്നതെന്നും ഇത് പുതിയൊരു ബംഗാളാണെന്നും സംഘാടക സമിതി കൺവീനറും 'പശ്ചിമംബംഗർ ജോണോ' സംഘടനയുടെ ഭാരവാഹിയുമായ മോഹിത് റോയ് പറഞ്ഞു. ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി പങ്കെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ഇത് എഴുത്തുകാരിയുടെ സ്ഥിരമായ തിരിച്ചുവരവിന്റെ മുന്നോടിയാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗിക ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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ബിജെപിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സന്ദർശനം കേവലമൊരു എഴുത്തുകാരിയുടെ മടങ്ങിവരവ് മാത്രമല്ല. മുൻപ് അധികാരത്തിലിരുന്ന ഇടതുമുന്നണി, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരുകൾ വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിനായി തസ്ലീമയുടെ മടങ്ങിവരവിനെ എതിർക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ബിജെപി നേതാക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ബിജെപി എംപിയും പശ്ചിമ ബംഗാൾ പാർട്ടി പ്രസിഡന്റുമായ സമിക് ഭട്ടാചാര്യ തസ്ലീമയുടെ തിരിച്ചുവരവിനായി പാർലമെന്റിൽ ആവശ്യമുയർത്തിയിരുന്നു. താൻ രാഷ്ട്രീയ കളികൾക്ക് ഇരയാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും സാഹിത്യോത്സവങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുമതി ലഭിക്കുന്നത് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണെന്നും മുൻപ് തസ്ലീമ നസ്രിൻ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.
തൊണ്ണൂറുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്റെ സ്ത്രീപക്ഷ രചനകളിലൂടെയും മത യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തിനെതിരായ വിമർശനങ്ങളിലൂടെയും ശ്രദ്ധേയയായ എഴുത്തുകാരിയാണ് തസ്ലീമ നസ്രിൻ. ബാബറി മസ്ജിദ് തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ബംഗ്ലാദേശിലെ ഹിന്ദുക്കൾ നേരിട്ട പീഡനങ്ങൾ തുറന്നുകാട്ടിയ 'ലജ്ജ' എന്ന നോവലിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തെത്തുടർന്ന് കടുത്ത ഭീഷണികൾ നേരിട്ട അവർ 1994-ലാണ് ബംഗ്ലാദേശ് വിട്ടത്. യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലുമായി കഴിഞ്ഞ ശേഷം 2004-ൽ അവർ ഇന്ത്യയിലെത്തുകയും കൊൽക്കത്തയെ തന്റെ സാംസ്കാരിക അഭയകേന്ദ്രമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ 2007-ൽ തന്റെ ആത്മകഥയായ 'ദ്വിഖണ്ഡിത'യിലെ ചില പരാമർശങ്ങൾക്കെതിരെ കൊൽക്കത്തയിൽ വലിയ തോതിൽ അക്രമങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയും ക്രമസമാധാനപാലനത്തിനായി സൈന്യത്തെ ഇറക്കേണ്ടിവരുകയും ചെയ്തു. തുടർന്നാണ് ബുദ്ധദേവ് ഭട്ടാചാര്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്നത്തെ സർക്കാർ അവരോട് കൊൽക്കത്ത വിടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമായി ഈ സംഭവം കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചു. പിന്നീട് വന്ന തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരും ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും മതമൗലികവാദത്തിനെതിരെയുള്ള ചെറുത്തുനിൽപ്പിന്റെയും പ്രതീകമായി തസ്ലീമ നസ്രിനെ ബിജെപി ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത്. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം തനിക്ക് അഭയവും പിന്നീട് പ്രവാസവും നൽകിയ നഗരത്തിലേക്ക് തസ്ലീമ മടങ്ങിയെത്തുമ്പോൾ ബംഗാൾ രാഷ്ട്രീയം വലിയൊരു മാറ്റത്തിനാണ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്.
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