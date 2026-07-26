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'ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്‌': ചോദ്യപേപ്പര്‍ ചോര്‍ച്ച അടക്കമുള്ള പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകള്‍ തത്ക്ഷണം കണ്ടെത്താന്‍ കര്‍മ്മസേന രൂപീകരിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി

സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളില്‍ പങ്കു വച്ച വീഡിയോയിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്

TASK FORCE EXAM FRAUD nandan nilekani neet minister resignation
FILE- Prime Minister Narendra Modi (PTI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 26, 2026 at 7:16 PM IST

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Updated : July 26, 2026 at 8:22 PM IST

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ന്യൂഡല്‍ഹി:ചോദ്യപേപ്പര്‍ ചോര്‍ച്ചയടക്കമുള്ള പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകള്‍ കണ്ടെത്താന്‍ അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങള്‍ ആവിഷ്ക്കരിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. അല്‍പ്പം മുമ്പ് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളില്‍ പങ്കു വച്ച വീഡിയോയിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

പരീക്ഷാ പരിഷ്ക്കാരങ്ങള്‍ക്കായി നന്ദന്‍ നിലേകനിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഉന്നതതല കര്‍മ്മ സേന എന്ന തലക്കെട്ടോടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില്‍ തന്‍റെ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം എഴുതിയ ഒരു പോസ്റ്റിട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് വീഡിയോ സന്ദേശമെത്തിയത്.

പരീക്ഷാ പരിഷ്ക്കാരങ്ങള്‍ക്കായി ഉന്നതതല കര്‍മ്മസേന രൂപീകരിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധനും ആധാര്‍ സിഇഒയുമായിരുന്ന നന്ദന്‍നിലേകനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരിക്കും കര്‍മ്മസേന പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. പരീക്ഷാ പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ക്കായിരിക്കും സമിതി ഊന്നല്‍ നല്‍കുക. ഒപ്പം പരീക്ഷകളുടെ വിശ്വാസ്യത കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനും ശ്രമിക്കും.

നന്ദന്‍ നിലേകനി നയിക്കുന്ന സംഘത്തില്‍ ഐഎസ്ആര്‍ഒ മുന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ എസ് സോമനാഥ്, ഇന്‍റലിജന്‍സ് ബ്യൂറോ മുന്‍ മേധാവി തപന്‍ ദേക്ക, മദ്രാസ് ഐഐടി മേധാവി വി കാമകോടി, മുന്‍ വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി അനിത കാര്‍വാള്‍ , ലോജിസിസ്റ്റിക് വിദഗ്ദ്ധന്‍ അമൃത് ലാല്‍ മീണ തുടങ്ങിയവരുമുണ്ടാകും.

വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി സര്‍ക്കാര്‍ വിവിധ പരിപാടികള്‍ കൈക്കൊള്ളുമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. കുട്ടികളുടെ ഭാവി കൊണ്ട് പന്താടുന്നവരെ ജയിലില്‍ തളയ്ക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. കുട്ടികളുടെ ഭാവിയെക്കാള്‍ വലുതായി ഒന്നുമില്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

കുറ്റക്കാരെ ശിക്ഷിക്കാന്‍ അതിവേഗ കോടതികള്‍ സ്ഥാപിക്കും.കര്‍ശന വ്യവസ്ഥകളുള്ള ബില്‍ നാളെ പാര്‍ലമെന്‍റില്‍ അവതരിപ്പിക്കും. ഇതിന് പുറമെ പരീക്ഷാ സംവിധാനം കുറ്റമറ്റതും സുതാര്യവും കാര്യക്ഷമവുമാക്കാന്‍ വേണ്ട നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളും.

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നീറ്റ് ചോദ്യ പേപ്പര്‍ വിവാദത്തെ തുടര്‍ന്ന് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി ധര്‍മ്മേന്ദ്ര പ്രധാന് രാജി വച്ച് പുറത്ത് പോകേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം.

കോക്രോച്ച് ജനതാപാര്‍ട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ജനരോഷം ശക്തമായതിന് പിന്നാലെ മൂന്ന് ദിവസത്തിനിടെ മൂന്ന് വന്‍ പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയത്. ജന്തര്‍മന്ദറില്‍ നടത്തിയ പൊലീസ് അതിക്രമങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ഉയര്‍ന്ന ജനരോക്ഷം തണുപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്‍റെയെല്ലാം ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. ഡല്‍ഹിയില്‍ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിന് നേരെ പൊലീസ് നടത്തിയ ലാത്തി ചാര്‍ജിലും കണ്ണീര്‍വാതക പ്രയോഗത്തിലും നിരവധി കുട്ടികള്‍ക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്.

ആദ്യ പ്രഖ്യാപനം പരീക്ഷാ പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ എന്നതായിരുന്നു. പിന്നീട് അതിവേഗ കോടതികള്‍ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായി.ഇപ്പോഴിതാ കര്‍മ്മസേനയെയും പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു.കുട്ടികളുടെ താത്‌പര്യ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള നിരവധി നടപടികളിലൊന്നാണ് ഇതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ യുവാക്കളുടെ ഭാവി ഇല്ലാതാക്കാന്‍ ആരെയും അനുവദിക്കില്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. പരീക്ഷകളുടെ വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പാക്കാന്‍ വിവിധ നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

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Last Updated : July 26, 2026 at 8:22 PM IST

TAGGED:

TASK FORCE EXAM FRAUD
NANDAN NILEKANI
NEET
MINISTER RESIGNATION
EXAM FRAUD

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