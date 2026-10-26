യഥാര്ഥ ലക്ഷ്യം ടൈഗർ ഷ്രോഫ് ആയിരുന്നില്ല, ആമിർ ഖാൻ; ബിഷ്ണോയ് സംഘത്തിൻ്റെ ഭീഷണിയുമായി വെടിവയ്പ്പിന് ബന്ധം
ആമിർ ഖാൻ രക്ഷപ്പെട്ടോ? ബിഷ്ണോയ് സംഘം ടൈഗറിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത് എങ്ങനെ? കൂടുതല് വിവരങ്ങള് പുറത്ത്
Published : October 26, 2026 at 4:13 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ബോളിവുഡ് നടൻ ടൈഗർ ഷ്രോഫിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലുള്ളവർ യഥാർഥത്തിൽ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത് ആമിർ ഖാനെയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ. ജൂലൈയില് ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയി സംഘത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഭീഷണികളുമായി വെടിവയ്പ്പിന് ബന്ധമുണ്ടെന്നും പൊലീസ് വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ദി ന്യൂ ഇന്ഡ്യന് എക്സ്പ്രസ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
മുംബൈയിൽ ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളം താമസിച്ച അക്രമികൾ (ഫൂൽ സിങ്, റെഹാൻ അൻസാരി) ആമിർ ഖാൻ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശം മൂന്ന് തവണയോളം നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 20-ന് മുംബൈയിൽ എത്തിയ അവർ അമീര് ഖാന് താമസിക്കുന്ന പ്രദേശത്തിന് അടുത്തുള്ള ബാന്ദ്ര ഈസ്റ്റിലെ ഒരു ലോഡ്ജിലാണ് താമസിച്ചത്. എന്നാല് ശക്തമായ സുരക്ഷാ വലയം കാരണം അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കാൻ അക്രമകാരികള്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.
2018 മുതൽ സൽമാൻ ഖാൻ ഈ സംഘത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് വിവിധ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 20-ന് ഹരിയാനയിൽ നിന്ന് മുംബൈയിലേക്ക് അക്രമികളെ അയച്ചപ്പോൾ, ആമിർ ഖാൻ ആയിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാനവും എളുപ്പത്തിൽ ലക്ഷ്യമിടാവുന്നതുമായ ഉന്നമെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളോട് ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് കമ്മീഷണർ (ക്രൈം) രാജ് തിലക് റോഷൻ പ്രതികരിച്ചില്ല.
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"ആമിർ ഖാനെ ലക്ഷ്യമിടാനാണ് അക്രമികൾക്ക് നിർദേശം ലഭിച്ചിരുന്നത്. ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം അറിയില്ലെന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഈ വർഷം ആദ്യം ലഭിച്ച ഭീഷണിയുമായി ഇതിന് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നു. ആമിർ ഖാൻ പലപ്പോഴും സിനിമാ ചിത്രീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തായിരിക്കും. ഇനി വീട്ടിലെത്തിയാൽത്തന്നെ ദിവസങ്ങളോളം അദ്ദേഹം പുറത്തിറങ്ങാറുമില്ല. ഇതാണ് അവർക്ക് ഖാനെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് തോന്നാൻ കാരണം" പൊലീസ് വൃത്തങ്ങള് പറഞ്ഞു.
ആക്രമണം നടത്താൻ പദ്ധതിയിട്ടവർക്ക് ആമിർ ഖാനെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് പ്രയാസകരമാണെന്ന് മനസിലായതിനെത്തുടർന്നാണ് അവർ ഷ്രോഫിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചതെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മിക്ക ഞായറാഴ്ചകളിലും അദ്ദേഹം ജുഹുവിലെ പാർക്കിൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ എത്താറുണ്ടായിരുന്നു. ഒക്ടോബർ 18-ന് ഇതേ പാർക്കിൽ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്.
ജൂലൈയില് ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയി സംഘത്തിലെ അംഗമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആർസു ബിഷ്ണോയി എന്നയാൾ ആമിർ ഖാനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഗൗരി സ്പ്രാട്ടുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവാഹം സനാതന ധർമ്മത്തിനും രാജ്യത്തിനും എതിരാണെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു ഈ ഭീഷണി. ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ പൊറുക്കില്ലെന്നും വളരെ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചടി നൽകുമെന്നും ഇയാള് സോഷ്യല്മീഡിയയിലൂടെ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
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