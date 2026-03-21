കടലിലെ അദൃശ്യ ശക്തിയാകാൻ താരാഗിരി; റെഡാറുകളുടെ കണ്ണ് വെട്ടിക്കാൻ ഇന്ത്യയുടെ പടക്കുതിര
ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്ര സുരക്ഷാ ചരിത്രത്തിൽ പുതിയൊരു അധ്യായം രചിച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ അത്യാധുനിക സ്റ്റെൽത്ത് ഫ്രിഗേറ്റ് ‘താരാഗിരി’ (F41) സേനയുടെ ഭാഗമാകുന്നത്.
Published : March 21, 2026 at 8:34 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കടലിലെ അദൃശ്യ ശക്തിയാകാൻ താരാഗിരി. ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയ്ക്ക് കരുത്തായി റെഡാറുകളുടെ കണ്ണുവെട്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ള അത്യാധുനിക യുദ്ധകപ്പൽ ‘താരാഗിരി’ ഒരുങ്ങി. ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്ര സുരക്ഷാ ചരിത്രത്തിൽ പുതിയൊരു അധ്യായം രചിച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ അത്യാധുനിക സ്റ്റെൽത്ത് ഫ്രിഗേറ്റ് ‘താരാഗിരി’ (F41) സേനയുടെ ഭാഗമാകുന്നത്. 2026 ഏപ്രിൽ 3ന് മുംബൈയിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് കപ്പൽ രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതിരോധ സേനാ വാക്താവ് അറിയിച്ചു.
പ്രതിരോധ രംഗത്ത് പൂർണ്ണമായ സ്വയംപര്യാപ്തത കൈവരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന പ്രയാണത്തിലെ സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലായാണ് താരാഗിരിയുടെ കമ്മീഷൻ ചെയ്യലിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്. നാവികസേനയുടെ കരുത്ത് വർധിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം സമുദ്ര അതിർത്തികളിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കാനും ഈ ആധുനിക യുദ്ധക്കപ്പൽ സഹായിക്കും. ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ പ്രോജക്റ്റ് 17A ക്ലാസിന് കീഴിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട നാലാമത്തെ കരുത്തുറ്റ കപ്പലാണ് 6,670 ടൺ ഭാരമുള്ള താരാഗിരി. കേവലം ഒരു യുദ്ധക്കപ്പൽ എന്നതിലുപരി 'മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ' പദ്ധതിയുടെയും 'ആത്മനിർഭർ ഭാരത്' കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റേയും ഉദാഹരണമാണിത്.
മുംബൈയിലെ പ്രശസ്തമായ മസഗോൺ ഡോക്ക് ഷിപ്പ് ബിൽഡേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് (MDL) തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച ഈ ഫ്രിഗേറ്റ്, മുൻപത്തെ കപ്പലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് സാങ്കേതികമായി ഏറെ മുന്നിലാണ്. ശത്രുക്കളുടെ റഡാർ കണ്ണുകളെ വെട്ടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സവിശേഷമായ രൂപകൽപ്പനയും കുറഞ്ഞ റഡാർ ക്രോസ്-സെക്ഷനും (Reduced Radar Cross-Section) താരാഗിരിക്ക് അദൃശ്യമായ പ്രഹരശേഷി നൽകുന്നു. ആധുനിക യുദ്ധമുഖങ്ങളിൽ ശത്രുക്കളുടെ റഡാറുകളിൽപ്പെടാതെ ദൗത്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഈ സ്റ്റെൽത്ത് സാങ്കേതികവിദ്യ കപ്പലിനെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.
ഈ കപ്പലിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ 75 ശതമാനത്തിലധികം തദ്ദേശീയമായ സാമഗ്രികളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. രാജ്യത്തെ ഇരുന്നൂറോളം ചെറുകിട-ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളുടെ (MSMEs) കഠിനാധ്വാനവും പങ്കാളിത്തവും ഈ നേട്ടത്തിന് പിന്നിലുണ്ട്. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര വ്യവസായ മേഖലയ്ക്ക് വലിയ ഉണർവ് നൽകുന്നതിനോടൊപ്പം പതിനായിരക്കണക്കിന് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.
കപ്പലിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അത്യാധുനികമായ സി.ഒ.ഡി.ഒ.ജി (Combined Diesel or Gas) പ്രൊപ്പൽഷൻ സംവിധാനമാണ്. ഇത് കപ്പലിന് ഉയർന്ന വേഗതയും ദീർഘദൂര യാത്രകൾക്ക് ആവശ്യമായ ഊർജ്ജക്ഷമതയും നൽകുന്നു. ഏത് സങ്കീർണ്ണമായ സമുദ്ര സാഹചര്യങ്ങളിലും മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ താരാഗിരി സജ്ജമാണ്.
ആയുധശേഖരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും താരാഗിരി ലോകനിലവാരത്തിലുള്ള കരുത്താണ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. ശബ്ദാതിവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഉപരിതല മിസൈലുകൾ, ആകാശത്തുനിന്നുള്ള ഭീഷണികളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഇടത്തരം ദൂര മിസൈലുകൾ, അന്തർവാഹിനികളെ കണ്ടെത്തി തകർക്കാൻ ശേഷിയുള്ള അത്യാധുനിക അന്തർവാഹിനി വിരുദ്ധ സംവിധാനങ്ങൾ (Anti-Submarine Warfare suite) എന്നിവ ഈ കപ്പലിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇവയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പെട്ടെന്നുള്ള ശത്രുനീക്കങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന അത്യാധുനിക കോംബാറ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് സിസ്റ്റം വഴിയാണ്. യുദ്ധസാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ മാനുഷിക സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കാനും ദുരന്തനിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഈ കപ്പലിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ഈ അത്യാധുനിക യുദ്ധക്കപ്പൽ സമുദ്രാതിർത്തികളുടെ കാവൽക്കാരനായി മാറുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ പ്രഹരശേഷി ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ വർധിക്കുകയാണ്.
