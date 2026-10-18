ബെംഗളൂരുവിൽ രാസവസ്തുക്കളുമായി പോയ ടാങ്കറിന് തീപിടിച്ചു; ആളപായമില്ല, പ്രദേശത്ത് സ്ഫോടന ഭീഷണി
ടാങ്കറിൻ്റെ ടയർ പൊട്ടിയതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
Published : October 18, 2026 at 7:43 PM IST
ബെംഗളൂരു: നൈസ് റോഡിൽ രാസവസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുപോയ ടാങ്കർ ലോറിക്ക് തീപിടിച്ചു. കനകപുര ടോൾ ഗേറ്റിന് സമീപം ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ടുകളില്ല. പ്രദേശത്ത് തീ അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ടാങ്കറിൻ്റെ ടയർ പൊട്ടിയതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് മുംബൈയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ടാങ്കറാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. നിയന്ത്രണം വിട്ട ടാങ്കർ ഒരു കാറിൽ ഇടിച്ച ശേഷം റോഡിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് തീപടർന്നത്. ഉടൻ തന്നെ ഡ്രൈവർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടതിനാൽ അപകടത്തിൽ ആളപായമില്ല.
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മുംബൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ കമ്പനിയുടെ ടാങ്കറാണിതെന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന റിപ്പോർട്ട്. ഇതിനുള്ളിൽ 4-5 പ്രത്യേക ടാങ്കുകളുണ്ട്. ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഇതിനോടകം തന്നെ കത്തി നശിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീ മറ്റുള്ള ടാങ്കുകളിലേക്ക് കൂടി പടർന്നാൽ പ്രദേശത്ത് വലിയ സ്ഫോടനം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യയുണ്ടെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
വലിയ അപകടം ഒഴിവാക്കാനായി പ്രദേശത്ത് നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനം നടത്താൻ അഗ്നിശമന സേന തയ്യാറെടുക്കുന്നതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ടാങ്കറിലെ തീ പൂർണമായും അണയ്ക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ നൈസ് റോഡിലെ ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു.
അഞ്ജനപുരയിൽ നിന്ന് ബെംഗളൂരു നഗരത്തിലേക്കുള്ള റോഡിൽ ഏകദേശം അഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളവും നഗരത്തിന് പുറത്തേക്ക് കടക്കുന്ന റോഡിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളവും ഗതാഗത കുരുക്കുണ്ട്. തിരക്ക് കുറക്കുന്നതിനായി ബദൽ മക്രമീകരണങ്ങളും പൊലീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്.
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