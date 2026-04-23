തമിഴകം വിധി എഴുതുന്നു, ബംഗാളിൽ ആദ്യഘട്ട പോരാട്ടം; രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കുന്ന വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു
ഇന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ 234 മണ്ഡലങ്ങളിലും പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ആദ്യഘട്ട 152 സീറ്റുകളിലും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിൽ DMK-AIADMK-TVK പോരാട്ടവും, ബംഗാളിൽ TMC-BJP മത്സരവും നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം മെയ് 4-ന് പ്രഖ്യാപിക്കും...
Published : April 23, 2026 at 7:09 AM IST
ചെന്നൈ/കൊല്ക്കത്ത: രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെയും പശ്ചിമ ബംഗാളിലെയും നിർണായകമായ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു. തമിഴ്നാട്ടിൽ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കും ഒറ്റഘട്ടമായി വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ, പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ 234 മണ്ഡലങ്ങളിലും ബംഗാളിലെ 152 മണ്ഡലങ്ങളിലുമാണ് ഇന്ന് രാവിലെ 7 മണിക്ക് വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചത്.
മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഡി.എം.കെ സഖ്യവും എടപ്പാടി കെ. പളനിസ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ സഖ്യവും തമ്മിലാണ് പ്രധാന പോരാട്ടം. കൂടാതെ, നടൻ വിജയ്യുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായ തമിഴക വെട്രി കഴകം (TVK) ആദ്യമായി മത്സരരംഗത്തുണ്ട്.
ഇത്തവണത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം നടൻ തമിഴക വെട്രി കഴകം ആണ്. ആദ്യമായി മത്സരരംഗത്തിറങ്ങുന്ന വിജയ് യുവതലമുറയുടെ വോട്ടുകളിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. സീമാൻ്റെ നാം തമിഴർ കക്ഷിയും ശക്തമായ സാന്നിധ്യമായി രംഗത്തുണ്ട്.
തമിഴ്നാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പുറത്തുവിട്ട ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് ഏകദേശം 6.23 കോടി വോട്ടര്മാരാണുള്ളത്. 3.17 കോടി സ്ത്രീ വോട്ടർമാരാണ്. പുരുഷന്മാരേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ത്രീ വോട്ടർമാരാണ് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ളത്. 3.06 കോടിയാണ് പുരുഷ വോട്ടർമാർ. 18-19 പ്രായപരിധിയിലുള്ള ഏകദേശം 11 ലക്ഷത്തോളം പുതിയ വോട്ടർമാരുണ്ട്.
എല്ലാ ബൂത്തുകളിലും സി.സി.ടി.വി ക്യാമറകളും വെബ്കാസ്റ്റിങ് സംവിധാനവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കള്ളവോട്ട് തടയാൻ കർശന പരിശോധനയാണ് നടക്കുന്നത്. നീറ്റ് പരീക്ഷാ വിരുദ്ധത, സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്വയംഭരണാവകാശം, കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങൾ, വികസന പദ്ധതികൾ, വിലക്കയറ്റം എന്നിവയാണ് ഇത്തവണ പ്രധാന പ്രചാരണ വിഷയങ്ങളായത്. അഴിമതി ആരോപണങ്ങളും ഭരണവിരുദ്ധ വികാരവും മുൻനിർത്തിയാണ് പ്രതിപക്ഷം വോട്ട് തേടുന്നത്. സമാധാനപരമായ വോട്ടെടുപ്പ് ഉറപ്പാക്കാൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് പൊലീസുകാരെയും കേന്ദ്ര സേനയെയും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം 68,000-ത്തിലധികം പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ശ്രദ്ധേയമായ മണ്ഡലങ്ങള്
കൊളത്തൂർ: മുഖ്യമന്ത്രിയും ഡി.എം.കെ നേതാവുമായ എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്.
എടപ്പാടി: എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എടപ്പാടി കെ. പളനിസ്വാമി മത്സരിക്കുന്ന മണ്ഡലമാണിത്.
ചേപ്പോക്ക്-തിരുവള്ളിക്കേണി : ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും യുവനേതാവുമായ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ ഇവിടെ നിന്നും വീണ്ടും ജനവിധി തേടുന്നു.
തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ഈസ്റ്റ് & പെരമ്പൂർ : നടൻ വിജയ് തന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായ തമിഴക വെട്രി കഴകത്തിനായി (TVK) ഈ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നും മത്സരിക്കുന്നു.
മൈലാപ്പൂർ: മുതിർന്ന ബി.ജെ.പി നേതാവും മുൻ തെലങ്കാന ഗവർണറുമായ തമിളിസൈ സൗന്ദരരാജൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് മത്സരിക്കുന്നത്.
ബോഡിനായ്ക്കന്നൂർ : എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ വിട്ട് ഡി.എം.കെയിൽ ചേർന്ന മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഒ. പനീർസെൽവം ഈ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ജനവിധി തേടുന്നു.
കാരൈക്കുടി : നാം തമിഴർ കക്ഷി (NTK) നേതാവ് സീമാൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് മത്സരിക്കുന്നത്.
സത്തൂർ : ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ നൈനാർ നാഗേന്ദ്രൻ തിരുനെൽവേലിയിൽ നിന്നും മാറി ഇത്തവണ സത്തൂരിലാണ് മത്സരിക്കുന്നത്
ബംഗാള് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതീവ സുരക്ഷയില്
പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഒന്നാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ ആകെയുള്ള 294 സീറ്റുകളിൽ 152 മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ഇന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. രാവിലെ 7 മണിക്ക് വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു, വൈകുന്നേരം 6 മണിവരെ തുടരും. 16 ജില്ലകളിലായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന 152 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ. ഏകദേശം 3.6 കോടി വോട്ടർമാരാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ വിധിയെഴുതുന്നത്.
ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ആകെ 1,478 സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്. സംഘർഷ സാധ്യതകൾ കണക്കിലെടുത്ത് കനത്ത സുരക്ഷയാണ് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 2,407 കമ്പനി കേന്ദ്ര സേനയെയാണ് സുരക്ഷയ്ക്കായി നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭരണകക്ഷിയായ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസും (TMC) പ്രതിപക്ഷമായ ബിജെപിയും തമ്മിലുള്ള ശക്തമായ പോരാട്ടമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്നത്. ഇടതുമുന്നണി-കോൺഗ്രസ് സഖ്യവും ശക്തമായി രംഗത്തുണ്ട്. രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് ഏപ്രിൽ 29-ന് നടക്കും.
ശ്രദ്ധേയമായ മണ്ഡലങ്ങള്
നന്ദിഗ്രാം: ഇത്തവണത്തെ ഏറ്റവും വലിയ 'ഹോട്ട് സീറ്റാ'ണിത്. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ബിജെപിയിലെത്തിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സുവേന്ദു അധികാരി ഇവിടെ ജനവിധി തേടുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണ മമത ബാനർജിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ഈ മണ്ണിൽ സുവേന്ദു അധികാരിക്ക് ഇത് അഭിമാന പോരാട്ടമാണ്.
ബഹരംപൂർ : കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അധിർ രഞ്ജൻ ചൗധരി മത്സരിക്കുന്ന മണ്ഡലം. മുർഷിദാബാദ് ജില്ലയിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കരുത്ത് തെളിയിക്കുന്ന പോരാട്ടമാണിവിടെ നടക്കുന്നത്.
ഖരഗ്പൂർ സദർ : മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവും മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനുമായ ദിലീപ് ഘോഷ് ഇവിടെയാണ് മത്സരിക്കുന്നത്.
ജാങ്കിപൂർ : ഈ ഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നനായ സ്ഥാനാർത്ഥി ജാക്കിർ ഹൊസൈൻ (TMC) ഇവിടെനിന്നാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്.
ദിൻഹാത : പശ്ചിമ ബംഗാൾ മന്ത്രിയായ ഉദയൻ ഗുഹ (TMC) മത്സരിക്കുന്ന കൂച്ച് ബെഹാർ ജില്ലയിലെ പ്രധാന മണ്ഡലം.
അസൻസോൾ ദക്ഷിൺ : പ്രശസ്ത ഫാഷൻ ഡിസൈനറും ബിജെപി നേതാവുമായ അഗ്നിമിത്ര പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും ജനവിധി തേടുന്നു.
ബൊൽപൂർ : മന്ത്രി ചന്ദ്രനാഥ് സിൻഹ (TMC) ഇവിടെനിന്നാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. ശാന്തിനികേതൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ മണ്ഡലം സാംസ്കാരിക പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്.
ഡാർജിലിംഗ്, സിലിഗുരി: വടക്കൻ ബംഗാളിലെ മലയോര മേഖലയിലെ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളാണിവ. ബിജെപിയും പ്രാദേശിക പാർട്ടികളും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം ഇവിടെ ശക്തമാണ്
