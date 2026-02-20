ETV Bharat / bharat

അന്ന് സൈക്കിള്‍ വാങ്ങാനായില്ല; എന്നാലിന്ന് സൈക്ലിങ്ങില്‍ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പ്, ഇത് താന്‍ഡാ ആന്‍റണി

22-ാമത് ദേശീയ മൗണ്ടൻ സൈക്ലിങ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലാണ് ആൻ്റണി രണ്ടാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയത്. ചെറുപ്പം മുതല്‍ സൈക്ലിങ്ങിനോടുള്ള താത്‌പര്യമാണ് ആൻ്റണിയെ വിജയത്തിൽ എത്തിച്ചത്.

CYCLING CHAMPION MOUNTAIN BIKE CYCLING NATIONAL MOUNTAIN CYCLING STUDENT WON CYCLING
Anthony Raj with his family (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 20, 2026 at 2:01 PM IST

ചെന്നൈ: 22ാമത് ദേശീയ മൗണ്ടൻ സൈക്ലിങ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയ ആൻ്റണി രാജിന് വന്‍ സ്വീകരണം നല്‍കി നാട്ടുകാരും അധ്യാപകരും. കുട്ടികാലം മുതൽ സൈക്ലിങ്ങിനോട് താത്‌പര്യമുള്ള ആൻ്റണിക്ക് ദേശീയ തലത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചത് മഹാഭാഗ്യമായാണ് കാണുന്നത്.

ഈ വിജയാഘോഷങ്ങൾക്കിടയിലും ആൻ്റണിക്ക് നന്ദി പറയാനുള്ളത് തൻ്റെ നാട്ടുകാരോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും അധ്യാപകരോടുമാണ്. സൈക്ലിങ്ങിൽ താത്‌പര്യമുണ്ടെങ്കിലും ആൻ്റണിക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു സൈക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അധ്യാപകരും സുഹൃത്തുക്കളും നാട്ടുകാരും ചേർന്നാണ് ആൻ്റണിക്ക് ഒരു സൈക്കിൾ വാങ്ങി നൽകുന്നത്.

ഫെബ്രുവരി 12 മുതൽ 15 വരെ അരുണാചൽ പ്രദേശിലാണ് 22ാമത് ദേശീയ മൗണ്ടൻ സൈക്ലിങ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടന്നത്. രാജ്യത്തെ 29 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമായി 512 പേരാണ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയത്. 9 സ്വർണവും 5 വെള്ളിയും 3 വെങ്കലവും ഉൾപ്പെടെ 17 മെഡലുകൾ നേടി തമിഴ്‌നാട് ചാമ്പ്യൻ കിരീടം കരസ്ഥമാക്കി.

Anthony Raj with teachers and family (ETV Bharat)

അണ്ടർ 16 വിഭാഗത്തിലാണ് തമിഴ്‌നാട് കോയമ്പത്തൂർ കരുമത്തംപട്ടി സ്വദേശി ആൻ്റണി രാജ് മത്സരിച്ചത്. വാഗരായംപാളയം ഗവൺമെൻ്റ് ഹൈസ്‌കൂളിൽ 12-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയാണ് ആൻ്റണി രാജ്. മത്സരത്തിൽ നാടിന് വേണ്ടി വെള്ളി മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കിയ ആൻ്റണിയെ കൊട്ടും പാട്ടും മേളവും ഉൾപ്പെടെ വമ്പൻ സ്വീകരണമാണ് നല്‍കിയത്.

"കുട്ടികാലം മുതൽ എനിക്ക് സൈക്ലിങ്ങിൽ വലിയ താത്പര്യമായിരുന്നു. എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ കൂലിപ്പണിക്കാരായതിനാൽ തന്നെ ഒരു സൈക്കിൾ വാങ്ങുക എന്നത് എനിക്ക് കുറച്ച് വിഷമമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. കുട്ടുകാരിൽ നിന്നും ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും പഴയ സൈക്കിളുകൾ വാങ്ങി പരിശീലിച്ചാണ് ഞാൻ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്" ആൻ്റണി പറഞ്ഞു.

അങ്ങനെ പരിശീലിച്ചാണ് ഞാൻ ജില്ലാതലത്തിലും സംസ്ഥാന തല മത്സരത്തിലും വിജയിച്ചത്. തുടർന്ന് ദേശീയ തലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഒരു സൈക്കിൾ അത്യാവശ്യമായി വന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് സൈക്കിൾ വാങ്ങിച്ച് തന്നത് എൻ്റെ അധ്യാപകരും സുഹൃത്തുകളും നാട്ടുകാരും ചേർന്നാണെന്ന് അൻ്റണി പറഞ്ഞു.

Anthony Raj (ETV Bharat)

മത്സരത്തിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പ് പരിശീലനത്തിനിടെ വീണ് ആൻ്റണിക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. എൻ്റെ കുടുംബവും സുഹൃത്തുകളും അധ്യാപകരും നാട്ടുകാരും തന്ന പരിചരണവും പിന്തുണയുമാണ് എനിക്ക് ഈ മെഡൽ നേടാൻ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് ആൻ്റണി പറഞ്ഞു.

തനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അടുത്തതായി അന്താരാഷ്‌ട്ര മത്സരമാണ് വരുന്നതെന്നും ആൻ്റണി പറഞ്ഞു. അതിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള തയ്യറെടുപ്പിലാണ് ആൻ്റണി ഇപ്പോൾ. എല്ലാവിധ പിന്തുണയുമായി സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബവും ആൻ്റണിക്ക് ഒപ്പമുണ്ട്.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

