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തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ സെക്രട്ടേറിയറ്റും നിയമസഭയും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാന്‍ പദ്ധതി; നിര്‍ണായക പ്രഖ്യാപനം നിയമസഭയിലുണ്ടായേക്കും

തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ സെക്രട്ടേറിയറ്റും നിയമസഭയും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാന്‍ പദ്ധതി, സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരുകള്‍ ഷോര്‍ട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്‌തെന്ന് സൂചന, വിജയ് നിയസഭയില്‍ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുമെന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 1, 2026 at 2:25 PM IST

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ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ സെക്രട്ടേറിയറ്റും നിയമസഭയും നിലവിലുള്ള ഫോർട്ട് സെൻ്റ് ജോർജ്ജ് സമുച്ചയത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാന്‍ പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ടെന്ന് സൂചന. നിര്‍ണായക പ്രഖ്യാപനം മുഖ്യമന്ത്രി ജോസഫ് വിജയ് നിയസഭയില്‍ നടത്തുമെന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പുതിയ നിയമസഭാ, സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സമുച്ചയത്തിനായി മൂന്ന് സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് നിലവില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പരിഗണനയിലുള്ളതെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. .

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ഗിണ്ടിയിലെ ഹൈവേസ് റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻ കാമ്പസ്, പട്ടിനപാക്കം, നന്ദമ്പാക്കം എന്നിവയാണ് നിലവില്‍ ഷോര്‍ട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങള്‍. ജീവനക്കാർക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കുമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ, മതിയായ പാർക്കിങ് ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്നിവയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. സ്ഥലം അന്തിമമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് റവന്യൂ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്‌ത സ്ഥലങ്ങൾ നേരിട്ട് പരിശോധിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

ചെന്നൈയിലെ 300 വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള പൈതൃക കെട്ടിടമായ ഫോർട്ട് സെൻ്റ് ജോർജ്ജിലെ കടുത്ത സ്ഥലപരിമിതിയും സുരക്ഷാ പ്രശ്‌നങ്ങളുമാണ് പുതിയ ഭരണസിരാകേന്ദ്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിലേക്ക് സർക്കാരിനെ നയിക്കുന്നത്. സർക്കാർ ഓഫീസുകളുടെ വര്‍ർധനവും വിവിധ സർക്കാർ പദ്ധതികൾക്കായി പൊതുജനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വർധിച്ചതും മറ്റ് ഘടകങ്ങളാണ്. തൽഫലമായി, നിയമസഭയും സെക്രട്ടേറിയറ്റും മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

ആദ്യപടിയായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും സെക്രട്ടറിമാരുടെയും ഓഫിസുകൾ നാമക്കൽ കവിണർ മാലിഗൈയുടെ പത്താം നിലയിലേക്ക് മാറ്റാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. സെന്റ് ജോർജ് ഫോർട്ടിലെ പ്രധാന കെട്ടിടം ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായതിനാൽ, അവിടെ ആവശ്യമായ പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ടെന്ന് വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

നിയമസഭയും സെക്രട്ടേറിയറ്റും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുമ്പ് വിവിധ ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിത 2003 ൽ നിയമസഭയ്ക്കും സെക്രട്ടേറിയറ്റിനുമായി ഒരു പുതിയ സമുച്ചയം നിർമ്മിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ആ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമായില്ല.

തുടർന്ന്, മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കരുണാനിധി ഒമാണ്ടുരാർ ഗവൺമെൻ്റ് എസ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു പുതിയ സമുച്ചയം നിർമ്മിക്കുകയും 2010 ൽ നിയമസഭ അവിടേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്‌തു. എന്നിരുന്നാലും, 2011 ൽ അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ജയലളിത ആ സമുച്ചയം ഒരു മൾട്ടി-സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയാക്കി മാറ്റുകയും നിയമസഭയും സെക്രട്ടേറിയറ്റും ഫോർട്ട് സെൻ്റ് ജോർജിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്‌തു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

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TAGGED:

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