'കാൾ മാർക്സിൻ്റെ അനുയായികൾ ഇന്ത്യയെ നശിപ്പിക്കുന്നു', വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തി തമിഴ്നാട് ഗവർണർ ആർഎൻ രവി
കാൾ മാർക്സ് അനുയായികൾ ഇന്ത്യയുടെ നാഗരികതയേയും സംസ്കാരത്തേയും നശിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് വിവാദ പരാമർശം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് തമിഴ്നാട് ഗവർണർ ആർഎൻ രവി.
Published : November 26, 2025 at 11:13 AM IST
ചെന്നൈ: ഇന്ത്യയുടെ നാഗരികതയേയും സംസ്കാരത്തേയും കാൾ മാർക്സ് അനുയായികൾ നശിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് വിവാദ പരാമർശവുമായി തമിഴ്നാട് ഗവർണർ ആർഎൻ രവി. എംഎൽ. രാജ എഴുതിയ 'കലിയുഗ കൽവെട്ട്' എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രകാശന ചടങ്ങിനിടെയാണ് പരാമർശം നടത്തിയത്. ഇന്നലെ ചെന്നൈയിലെ രാജ്ഭവനില് വച്ച് നടന്ന പരിപാടിക്കിടെയായിരുന്നു വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തിയ പരാമര്ശം.
സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയപ്പോൾ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ മഹാത്മാഗാന്ധിയോട് ചോദിച്ചു,"എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കുന്നത്? രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ഗാന്ധി മറുപടി പറഞ്ഞു, "ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മുടെ രാജ്യം വിട്ടുപോയി. പക്ഷേ അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ തുടരും. അത് സത്യമാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ശേഷവും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പ്രതിനിധികൾ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചു. കാൾ മാർക്സ് തൻ്റെ മൂലധനം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ എന്താണ് എഴുതിയതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ?
ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാമ്രാജ്യത്വം ആവശ്യമാണെന്ന് കാരണം ഇന്ത്യ ഒരു അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട രാജ്യമാണ്. പശുക്കളേയും കുരങ്ങുകളേയും ആരാധിക്കുന്നതിനാൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് സാമ്രാജ്യത്വം ആവശ്യമാണെന്ന് കാൾ മാർക്സ് എഴുതി. അതുപോലെ, കാൾ മാർക്സിനെ പിന്തുടരുന്ന ആളുകൾ ഇന്ത്യയുടെ നാഗരികത, സംസ്കാരം, ചരിത്രം എന്നിവ നശിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്ട്സ്ആപ്പ് ചാനലിൽ ചേരാൻ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്നത്തെ യുവാക്കൾ അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. ഇന്നും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ കലിയുഗം നിലവിലുണ്ടെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ, കോളജ് പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ഇത് ഒരു സാങ്കൽപ്പിക കഥയായി മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഇന്ത്യാ രാജ്യത്തിനപ്പുറം പല സ്ഥലങ്ങളിലും 900 ലിഖിതങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവയാണ് നമ്മുടെ ചരിത്രം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇന്നത്തെ വിദ്യാർഥികകളും യുവാക്കളും നമ്മുടെ ചരിത്രം അന്വേഷിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തണം," ഗവർണർ പറഞ്ഞു.
താൻ ഒരു വിദ്യാർഥിയായിരുന്നപ്പോൾ, വീട്ടിൽ മുതിർന്നവർ പറയുന്ന കഥകൾ കേൾക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഗ്രാമത്തിലെ ചിലർ ഇതേ കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് പരസ്പരവിരുദ്ധമായി തോന്നി. അതേ കഥ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചപ്പോൾ, അത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അർത്ഥം പഠിപ്പിച്ചു തന്നു. അപ്പോഴാണ് കഥയിൽ പൂർണ സത്യമുണ്ടോ എന്ന് തനിക്ക് സംശയം തോന്നിയത്. ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം, ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യക്കാരെ വളരെയധികം ദ്രോഹിച്ചിരുന്നുവെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്നാൽ നിലവിലെ പുസ്തകങ്ങൾ പോലും എന്താണ് പറയുന്നത്? ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മൾക്ക് ഒരു മഹത്തായ ഭരണകൂടം നൽകിെയന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കൊളോണിയൽ ഭരണം ഇന്ത്യയുടെ നാഗരികതയെ ശരിയാക്കുമെന്ന് മാർക്സ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ശേഷവും ഈ മാനസികാവസ്ഥ തുടർന്നു. മാർക്സിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രവുമായി യോജിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക വേരുകളെയും ചരിത്രപരമായ തുടർച്ചയെയും തകർക്കുന്നതിൽ തുടരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. നർത്തകി പത്മ സുബ്രഹ്മണ്യം, ചരിത്രകാരൻ എം.എൽ. രാജ, പുരാവസ്തു പണ്ഡിതൻ കെ. ശ്രീധരൻ, മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു.
ALSO READ: സ്കൂൾ മൗലികാവകാശമാണ്; സ്കൂളുകളില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ സ്കൂളുകൾ തുറക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി കേരളത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകി