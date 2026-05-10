അധികാരത്തിലെത്തിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ വിജയ്ക്ക് "റെഡ് സിഗ്നലുമായി" ഇടതുപക്ഷം, വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തി "വന്ദേ മാതരം"
സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ ആദ്യം 'വന്ദേമാതര'വും രണ്ടാമത് ദേശീയഗാനമായ 'ജനഗണമന'യും പാടിയ ശേഷമാണ് മൂന്നാമതായി 'തമിഴ് തായ് വാഴ്ത്ത്' ആലപിച്ചത്
Published : May 10, 2026 at 5:19 PM IST
തമിഴ്നാടിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ പുതിയൊരധ്യായം കുറിച്ചുകൊണ്ട് സി. ജോസഫ് വിജയ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ചടങ്ങ് ഇപ്പോൾ വലിയൊരു വിവാദത്തിന് വേദിയായിരിക്കുകയാണ്. ചടങ്ങിൽ 'വന്ദേമാതരം' ആലപിച്ചതും എന്നാൽ തമിഴ് ജനതയുടെ വികാരമായ 'തമിഴ് തായ് വാഴ്ത്തി'ന് അർഹമായ പ്രാധാന്യം നൽകിയില്ല എന്നതുമാണ് പുതിയ രാഷ്ട്രീയ തർക്കങ്ങൾക്ക് വഴിമരുന്നിട്ടത്.
ഇടതുപക്ഷം അടക്കമുള്ള സഖ്യകക്ഷികൾക്കിടയിൽ നിന്നുതന്നെ ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നത് വിജയ് സർക്കാരിന് തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ്. രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം മുതൽ ഓരോ ചുവടും അളന്നുതൂക്കി വയ്ക്കുന്ന വിജയ്ക്ക്, ഈ വന്ദേ മാതരം ആലപിച്ചത് വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ വെല്ലുവിളിയായി മാറിയെന്ന് തന്നെ പറയാം. മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റതിന് പിന്നാലെ പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ ഗാനത്തിനെതിരെ തമിഴ് ദേശീയവാദികളും ഡിഎംകെ നേതാക്കളുമാണ് പ്രധാനമായും രംഗത്തെത്തിയത്.
Not a single line of Vande Mataram came out of Vijay Joseph’s mouth. While everyone around him was singing.— Salaar Upendar Raisaar 🦖 (@hydPrabhasfan) May 10, 2026
He can only memorize scripts.pic.twitter.com/CBJiBvqWMq
വിജയ്യുടെ 'വന്ദേമാതരം' ആലാപനം തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കെ, ഡിഎംകെ നേതാവും എംപിയുമായ എ. രാജയുടെ പുതിയ ട്വീറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി. തമിഴ് സംസ്കാരത്തെയും ദ്രാവിഡ പാരമ്പര്യത്തെയും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന എ. രാജ, 'വന്ദേമാതരം' എന്ന ഗീതത്തിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ പശ്ചാത്തലത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. "തമിഴ്നാടിൻ്റെ മണ്ണിൽ 'തമിഴ് തായ് വാഴ്ത്തി'നേക്കാൾ വലിയൊരു വികാരം മറ്റൊരു ഗീതത്തിനുമില്ല" എന്ന സന്ദേശമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്വീറ്റിൽ പറയുന്നത്. വന്ദേമാതരം ആലാപനത്തിലൂടെ വിജയ് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് എന്ന ചോദ്യവും അദ്ദേഹം പരോക്ഷമായി ഉയർത്തുന്നു.
'വന്ദേമാതരം' എന്നാൽ ഒരു 'ഹിന്ദു രാഷ്ട്ര' സ്വപ്നമാണെന്നുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ പാര്ലമെൻ്റില് എ. രാജ മുമ്പ് നടത്തിയ പരാമര്ശമുള്ള ട്വീറ്റ് കൂടിയാണ് വൈറലായത്. കഴിഞ്ഞ 11 വർഷത്തെ ബി.ജെ.പി നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ, പ്രധാനമന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ച 'വന്ദേമാതരം' എന്ന ഗീതത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്വപ്നം എന്താണെന്ന് തനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് രാജ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു.
இந்து ராஷ்டிரத்திற்கான கனவுதான் ‘வந்தே மாதரம்’!— A RAJA (@dmk_raja) May 10, 2026
“ஒன்றிய பா.ஜ.க அரசின் நடத்தையை கடந்த 11 ஆண்டுகளாக கவனிப்பன் என்ற முறையில், பிரதமர் குறிப்பிடும் ‘வந்தே மாதரம்’ பாடலின் கனவு எது என்பதை, என்னால் உணர முடிகிறது. இசுலாமியர்களை இரண்டாம்தர குடிமக்களாக்கி இந்த தேசத்தை ‘இந்து ராஷ்டிரம்’… pic.twitter.com/Q3d1YUiszm
മുസ്ലീങ്ങളെ രണ്ടാം തരം പൗരന്മാരായി തരംതാഴ്ത്തുകയും ഈ രാജ്യത്തെ ഒരു 'ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമായി' പ്രഖ്യാപിക്കുകയുമാണ് ആ സ്വപ്നമെന്ന് അദ്ദേഹം പാർലമെൻ്റിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ മാത്രമല്ല, മുസ്ലീങ്ങൾക്കെതിരെയും കൂടിയാണ് വന്ദേമാതരം ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് ചരിത്രരേഖകൾ ഉദ്ധരിച്ച് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. വന്ദേമാതരത്തിൻ്റെ പേരിൽ രാജ്യത്ത് വിഭജനമുണ്ടാക്കിയത് മുസ്ലീങ്ങളല്ല, മറിച്ച് സംഘപരിവാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ പൂർവികരാണെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സി. ജോസഫ് വിജയ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ചടങ്ങിൽ ആറ് ഖണ്ഡികകളുള്ള വന്ദേമാതരം പൂർണ്ണമായി ആലപിച്ചത് വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഡി.എം.കെ നേതാവിൻ്റെ പഴയ പ്രസംഗം വീണ്ടും ചർച്ചയാകുന്നത്.
വിജയ്യുടെ പാർട്ടി തമിഴ് വോട്ടുകൾ ഭിന്നിപ്പിക്കുമെന്ന് ഡിഎംകെ കണക്കുകൂട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വിജയ്യെ ഒരു 'ബിജെപി ബി-ടീം' ആയി ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് രാജയുടെ ഈ പ്രതികരണം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. വന്ദേമാതരം ആലപിക്കുന്നതിലൂടെ വിജയ് ദ്രാവിഡ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുവെന്നും, അത് ബിജെപിയുടെ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിനുള്ള പരവതാനി വിരിക്കലാണെന്നും രാജയുടെ അനുയായികൾ വാദിക്കുന്നു.
എതിര്ത്ത് സിപിഐ
തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ്യുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടിവികെ സർക്കാരിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും, സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിലെ ഗാനക്രമത്തിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം. വീരപാണ്ഡ്യൻ രംഗത്തെത്തി. സംസ്ഥാന ഗീതമായ 'തമിഴ് തായ് വാഴ്ത്തി'ന് ചടങ്ങിൽ പ്രഥമസ്ഥാനം നൽകണമായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിജയ്യുടെയും സഹമന്ത്രിമാരുടെയും സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ ആദ്യം 'വന്ദേമാതര'വും രണ്ടാമത് ദേശീയഗാനമായ 'ജനഗണമന'യും പാടിയ ശേഷമാണ് മൂന്നാമതായി 'തമിഴ് തായ് വാഴ്ത്ത്' ആലപിച്ചത്.
തമിഴ്നാട്ടിലെ സർക്കാർ ചടങ്ങുകൾ 'തമിഴ് തായ് വാഴ്ത്തോ'ടു കൂടി ആരംഭിക്കുകയും ദേശീയഗാനത്തോടെ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കാലങ്ങളായുള്ള കീഴ്വഴക്കമെന്ന് വീരപാണ്ഡ്യൻ പറഞ്ഞു. ഒരു പ്രത്യേക ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതും മതപരമായ സ്വഭാവമുള്ളതുമായതിനാൽ 'വന്ദേമാതരം' ദേശീയഗാനമായി സ്വീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യസമര കാലത്തുതന്നെ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
CPI State secretary M Veerapandiyan takes exception to Thamizhthai Vaazhthu being pushed to third place, next to Vande Mataram and the National Anthem, at the swearing-in ceremony of Chief Minister C Joseph Vijay.— T Muruganandham (@muruga_TNIE) May 10, 2026
Veerapandiyan’s statement:
“As per instructions issued by the… pic.twitter.com/5eXaL07esX
"ലോക് ഭവൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വന്ദേമാതരത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനവും തമിഴ് ഗീതത്തിന് മൂന്നാം സ്ഥാനവും നൽകിയത് നിലവിലുള്ള കീഴ്വഴക്കങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ്. സർക്കാർ സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ ഇത്തരമൊരു പിഴവ് സംഭവിച്ചതിൽ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ പൊതുസമൂഹത്തോട് വിശദീകരണം നൽകണം," വീരപാണ്ഡ്യൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത്തരം തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കില്ലെന്നും തമിഴ് ഗീതത്തിൻ്റെ പദവി പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്നും ഉറപ്പാക്കാൻ ടിവികെ തയ്യാറാകണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം മതേതര നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് വിജയ് നേരത്തെ ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഉറപ്പ് നല്കിയിരുന്നുവെങ്കിലും, പ്രത്യേയശാസ്ത്രപരമായി ടിവികെ വ്യതിചലിക്കുകയാണെങ്കില് പിന്തുണ പിൻവലിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് ഇടതുപക്ഷം മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഇത് ടിവികെ സര്ക്കാര് വീഴുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
എന്താണ് വിവാദത്തിന് പിന്നിൽ?
തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എന്നും വികാരമായിട്ടുള്ളത് 'ദ്രാവിഡ സ്വത്വ'വും 'തമിഴ് വികാര'വുമാണ്. എന്നാൽ സി. ജോസഫ് വിജയ് എന്ന പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് ഈ കീഴ്വഴക്കങ്ങളെ പാടേ മാറ്റിവരച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചടങ്ങിൽ 'വന്ദേമാതരം' ആലപിച്ചതിലൂടെ വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ സന്ദേശമാണ് വിജയ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
എന്നാൽ ഇത് തമിഴ് രാഷ്ട്രീയ മണ്ണിൽ പുതിയൊരു വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തിയിരിക്കുന്നു. സാധാരണയായി തമിഴ്നാട്ടിലെ സർക്കാർ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന ഗീതമായ 'തമിഴ് തായ് വാഴ്ത്തോ'ടു കൂടിയാണ്. എന്നാൽ വിജയ്യുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ 'വന്ദേമാതരം' ഒന്നാമതായും ദേശീയഗാനം രണ്ടാമതായും ആലപിച്ചു. തമിഴ് ജനതയുടെ അഭിമാനമായ തമിഴ് തായ് വാഴ്ത്തിനെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റിയത് വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്കാണ് വഴിതെളിച്ചത്. വിജയ് തൻ്റെ ഭരണത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ തമിഴ് മണ്ണിൽ വലിയൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുകയാണ്. തമിഴ് വികാരത്തെയും ദേശീയതയെയും ഒരേപോലെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് പോകാൻ വിജയ്ക്ക് കഴിയുമോ എന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കും.
Also Read: തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയില് നിന്നും വിജയ് രാജിവച്ചു, പെരമ്പൂർ നിലനിർത്തും