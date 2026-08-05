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നീറ്റ് നിരോധിക്കും, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് 44,527 കോടി, സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക് സ്വര്‍ണ സമ്മാനങ്ങള്‍, വമ്പൻ ജനപ്രിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി വിജയ്‌ സര്‍ക്കാരിൻ്റെ ആദ്യ ബജറ്റ്

2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള കന്നി ബജറ്റിൽ വിദ്യാഭ്യാസം, ജനക്ഷേമം, ആരോഗ്യം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം എന്നിവയ്ക്ക് വൻതുക വകയിരുത്തി

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Tamilnadu CM Vijay, Finance Minister (Fb @ Tamilnadu CM)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 5, 2026 at 2:14 PM IST

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ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ്‌യുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) സർക്കാരിൻ്റെ ആദ്യ ബജറ്റ് ധനമന്ത്രി ഡോ. എൻ. മേരി വിൽസൺ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. 2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള കന്നി ബജറ്റിൽ വിദ്യാഭ്യാസം, ജനക്ഷേമം, ആരോഗ്യം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം എന്നിവയ്ക്ക് വൻതുക വകയിരുത്തിയതിനൊപ്പം, 2036-ഓടെ തമിഴ്‌നാടിനെ 1.5 ട്രില്യൺ ഡോളർ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയാക്കി മാറ്റുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവും ധനമന്ത്രി നടത്തി. ജനപ്രിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് ധനമന്ത്രി നടത്തിയത്.

നീറ്റ് നിരോധിക്കും

പ്ലസ് ടു പൊതുപരീക്ഷയിലെ മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മെഡിക്കൽ പ്രവേശനം നൽകുന്ന പഴയ രീതി പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ധനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു. നീറ്റ് പരീക്ഷയോടുള്ള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കടുത്ത എതിർപ്പ് ആവർത്തിച്ച അദ്ദേഹം, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ബദൽ സംവിധാനം വേണമെന്നും നീറ്റ് നിരോധിക്കണമെന്നും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് വൻ തുക വകയിരുത്തൽ

ബജറ്റിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഹിതം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്കാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സ്‌കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനായി 44,527 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. 3,734 സർക്കാർ സ്‌കൂളുകൾ നവീകരിക്കുന്നതിനായി 2,132 കോടി രൂപയും, കരിക്യുലം പുനഃസംഘടനയ്ക്കായി 25 കോടി രൂപയും ചെലവഴിക്കും. 'പെരുന്തലൈവർ കാമരാജ്' മോഡൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്‌കൂളുകൾക്കായി 125 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി.

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് 8,393 കോടി രൂപ നീക്കിവച്ചു. 90 കോടി രൂപ ചെലവിൽ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം 5 പുതിയ വ്യവസായ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ (ITI) സ്ഥാപിക്കും. മധുരയിൽ 2027-28 അധ്യയന വർഷം മുതൽ പുതിയ സ്‌പെഷ്യൽ ലാ കോളജ് ആരംഭിക്കും.

ലാപ്‌ടോപ്പ് പദ്ധതി

കോളജ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് സൗജന്യ ലാപ്‌ടോപ്പുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി 2,000 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. സൗജന്യ സൈക്കിളും ഹെൽമറ്റും

ജനറേഷൻ ഇസെഡ് (Gen Z) വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് റോഡ് സുരക്ഷ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി സൗജന്യ സൈക്കിൾ, ഹെൽമറ്റ്, ബോട്ടിൽ ഹോൾഡർ എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി 777 കോടി രൂപ നീക്കിവെച്ചു.

ശുചിത്വവും ലഹരിവിരുദ്ധ ക്യാമ്പെയ്‌നും

സ്‌കൂളുകളിലെയും കോളജുകളിലെയും ശുചിത്വം ഉറപ്പാക്കാൻ 'സൂപ്പർ ക്ലീൻ സൂപ്പർ ക്യാമ്പസ്' പദ്ധതിക്കായി 139 കോടി രൂപയും, 'ഡ്രഗ് ഫ്രീ തമിഴ്‌നാട്' ഉദ്യമത്തിനായി 7 കോടി രൂപയും വകയിരുത്തി.

നവജാതശിശുക്കൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും സ്വർണ്ണ സമ്മാനങ്ങൾ

സൗജന്യ ക്ഷേമപദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി വൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് വനിതകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമായി നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.

തായ് മാമൻ തങ്ക മോദിര തിട്ടം

സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണമോതിരം സമ്മാനിക്കുന്ന പദ്ധതിക്കായി 560 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു.

വിവാഹ ധനസഹായ പദ്ധതി

അർഹരായ യുവതികളുടെ വിവാഹത്തിന് 8 ഗ്രാം (ഒരു പവൻ) സ്വർണ്ണ നാണയവും പട്ടുസാരിയും നൽകുന്ന പുതിയ പദ്ധതിക്ക് 812 കോടി രൂപ നീക്കിവെച്ചു.

ഗതാഗത അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും 'നമ്മ ശാലൈ' ആപ്പും

റോഡ് വികസനത്തിനും ഗതാഗത സുരക്ഷയ്ക്കുമായി ഹൈവേ മന്ത്രാലയത്തിന് 21,524 കോടി രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എ.ഐ (AI) സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് വേഗത നിരീക്ഷിക്കുകയും ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ കർശനമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും.

'നമ്മ ശാലൈ' ആപ്പ്

റോഡുകളിലെ കുഴികളും തകരാറുകളും ഫോട്ടോയെടുത്ത് അധികൃതരെ അറിയിക്കാൻ പൊതുജനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന പ്രത്യേക മൊബൈൽ ആപ്പ് പുറത്തിറക്കും.

കായികരംഗം, ഭവനം, ഭരണംകായിക വികസനം

കായിക-യുവജന ക്ഷേമ വകുപ്പിന് 1,051 കോടി രൂപ നൽകും. സ്‌കൂളുകളിൽ ദിവസവും ഒരു മണിക്കൂർ കായിക പരിശീലനം നിർബന്ധമാക്കും. കൂടാതെ, 50 കോടി രൂപ ചെലവിൽ 10 സ്‌പെഷ്യൽ ഒളിമ്പിക്സ് കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കും.

'മൈ ഹോം' ഭവന പദ്ധതി

മധ്യവർഗ്ഗ കുടുംബങ്ങൾക്കും പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്കുമായി അടുത്ത 7 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ലക്ഷം വീടുകൾ നിർമ്മിക്കും. ഭവന വികസന വകുപ്പിനായി 8,852 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി.

ഡിജിറ്റൽ ഭരണം

നിർമ്മാണ അനുമതികൾ വേഗത്തിലും സുതാര്യവുമാക്കാൻ എ.ഐ അധിഷ്ഠിത 'SPEED' പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിനായി 40 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു.

ചെന്നൈ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ

വലിയ ചെന്നൈ മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഏരിയയുടെ (5,904 ചതുരശ്ര കി.മീ) വികസന പ്ലാനിനായി 25 കോടി രൂപ നീക്കിവെച്ചു.വിദ്യാഭ്യാസം, സാമൂഹിക ക്ഷേമം, ആധുനിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള സമഗ്രമായ വികസന കാഴ്ച

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