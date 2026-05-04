തമിഴ്‌നാടിനെ വിറപ്പിച്ച് വിജയ്; സ്‌റ്റാലിൻ്റെ ഡിഎംകെയ്ക്ക് നെഞ്ചിടിപ്പ്

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ആദ്യമായി ചുവടുവെച്ച വിജയ്‌യുടെ പാർട്ടി വോട്ടെണ്ണലിൻ്റെ ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ തന്നെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്.

Published : May 4, 2026 at 9:38 AM IST

ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട് രാഷ്‌ട്രീയത്തെ ഞെട്ടിച്ച് കൊണ്ട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വൻ മുന്നേറ്റവുമായി നടൻ വിജയ്‌യുടെ തമിഴക വെട്രി കഴകം (TVK) കളം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ആദ്യമായി ചുവടുവെച്ച വിജയ്‌യുടെ പാർട്ടി വോട്ടെണ്ണലിൻ്റെ ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ തന്നെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയം എന്നും വെള്ളിത്തിരയിലെ നായകന്മാരെ ഇരു കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ചരിത്രമാണുള്ളത്.

എം.ജി.ആറിനും ജയലളിതയ്ക്കും ശേഷം തമിഴ് മക്കൾക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിവന്ന തമിഴകത്തിൻ്റെ സ്വന്തം 'ദളപതി' വിജയ്, ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്നെ തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ സമവാക്യങ്ങൾ തിരുത്തിക്കുറിക്കുകയാണ്. വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ, ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ വന്മതിലുകളെ വിറപ്പിച്ചു കൊണ്ട് തമിഴക വെട്രി കഴകം (TVK) വൻ മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തുന്നത്.

രാവിലെ 9.30 വരെയുള്ള ട്രെൻഡ് പ്രകാരം ആകെയുള്ള 234 സീറ്റുകളില്‍ 71 സീറ്റുമായി ടിവികെ ഒന്നാമതും 58 സീറ്റുകളുമായി എഐഡിഎംകെ രണ്ടാമതും സീറ്റുള്ള ഡിഎംകെ മൂന്നാമതുമാണ്. ആദ്യഘട്ട ട്രെൻഡുകളിൽ പല പ്രമുഖ സീറ്റുകളിലും ടി.വി.കെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തോ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തോ അല്ല, മറിച്ച് വ്യക്തമായ ലീഡോടെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. ആദ്യമായി ജനവിധി തേടിയ വിജയ് പെരമ്പൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ലീഡ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്റെ രാഷ്ട്രീയ അരങ്ങേറ്റം ഗംഭീരമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

ഡി.എം.കെ. സഖ്യം ഭരണത്തുടർച്ചയ്ക്കായി ലീഡ് ഉയർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും, വിജയ്‌യുടെ പാർട്ടി പിടിക്കുന്ന വോട്ടുകൾ പല മണ്ഡലങ്ങളിലും പരമ്പരാഗത മുന്നണികളുടെ വിജയസാധ്യതകളെ മാറ്റിമറിക്കുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിലെ യുവ വോട്ടർമാരും സ്ത്രീകളും വലിയ തോതിൽ വിജയ്‌യുടെ ജനകീയതയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഡി.എം.കെ, അണ്ണാ ഡി.എം.കെ മുന്നണികൾക്ക് അപ്പുറം ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയ ബദൽ ആഗ്രഹിച്ച ജനങ്ങൾ ടി.വി.കെ-യെ പ്രതീക്ഷയോടെ കണ്ടു എന്നാണ് ആദ്യ ട്രെൻഡുകള്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന.

സിനിമയിലെ ആരാധക കൂട്ടായ്മകളെ കൃത്യമായി രാഷ്ട്രീയ കേഡറുകളാക്കി മാറ്റാൻ വിജയ്‌ക്ക് സാധിച്ചു. എക്സിറ്റ് പോളുകൾ പ്രവചിച്ചതിനേക്കാൾ വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് വിജയ്‌യുടെ ടി.വി.കെ ഇത്തവണ കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. ടി.വി.കെ ഇത്തവണ തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ 'കിംഗ്' ആകുമോ അതോ ആര് ഭരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന 'കിംഗ് മേക്കർ' ആകുമോ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യം മുഴുവൻ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

