പുരുഷന്മാര്ക്ക് സൗജന്യ ബസ് യാത്ര, സ്ത്രീകള്ക്ക് പ്രതിമാസം 2000 രൂപ; കൈ നിറയെ വാഗ്ദാനങ്ങളുമായി അണ്ണാ ഡിഎംകെ
തമിഴകം പിടിക്കാനുള്ള പ്രചാരണ പോരാട്ടത്തില് കളം പിടിക്കുകയാണ് മുന് മുഖ്യ മന്ത്രിയും എ ഐ എഡി എം കെ നേതാവുമായ എടപ്പാടി പളനി സ്വാമി.
Published : January 17, 2026 at 6:18 PM IST
ചെന്നൈ: പുരുഷന്മാര്ക്കും സൗജന്യ ബസ് യാത്ര, സ്ത്രീകള്ക്ക് പ്രതിമാസം 2000 രൂപ ജനപ്രിയ വാഗാദാനങ്ങളുമനായി തമിഴ്നാട്ടിൽ എടപ്പാടിയുടെ പ്രകടന പത്രിക. തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടത്തില് ഒരു മുഴം മുമ്പേ എറിഞ്ഞ് അണ്ണാഡിഎംകെ. തമിഴ്നാട്ടില് പുരുഷന്മാര്ക്കും സൗജന്യ ബസ് യാത്ര അനുവദിക്കുന്നതടക്കം അഞ്ച് വാഗാദാനങ്ങളടങ്ങിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രികയാണ് പുറത്തു വിട്ടത്. തമിഴകം പിടിക്കാനുള്ള പ്രചാരണ പോരാട്ടത്തില് കളം പിടിക്കുകയാണ് മുന് മുഖ്യമന്ത്രിയും എ ഐ എഡി എം കെ നേതാവുമായ എടപ്പാടി പളനി സ്വാമി.
വനിതകള്ക്കെല്ലാം മാസം 2000 രൂപ നല്കുമെന്ന വാഗ്ദാനമാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന വാഗ്ദാനം. റേഷന് കാര്ഡുടമകളായ ഗൃഹനാഥമാര്ക്കാണ് ഈ തുക ലഭിക്കുക. 5 ലക്ഷം സ്ത്രീകള്ക്ക് 25000 രൂപ സബ്സിഡിയില് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങള് നല്കുമെന്നും എഐഎഡിഎംകെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് വീടില്ലാത്തവര്ക്കൊക്കെ സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് ഭൂമി വാങ്ങി വീടു വച്ച് നല്കും. തൊഴിലുറപ്പ് ജോലി 100 ദിവസമെന്നത് 150 ദിവസമായി ഉയര്ത്തും. ജനങ്ങള്ക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ കൂടുതല് ക്ഷേമ പ്രഖ്യാപനങ്ങള് പാര്ട്ടി പ്രകടന പത്രികയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തില് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും എടപ്പാടി പളനി സ്വാമി അറിയിച്ചു.
എന്ഡിഎ മുന്നണിയില് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരിടുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച എടപ്പാടി പളനി സ്വാമി അടുത്ത ദിവസം നടക്കാനിരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ റാലിക്ക് മുന്നോടിയായാണ് വന് പ്രഖ്യാപനങ്ങള് നടത്തിയത്. ചെങ്കല്പ്പേട്ട് ജില്ലയിലെ മധുരാന്തകത്തു നിന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തില് തമിഴ്നാട്ടിലെ എന്ഡിഎ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കമിടുന്നത്. മധുരാന്തകം റാലിയില് മോദിക്കൊപ്പം എടപ്പാടി പളനി സ്വാമിയും പിഎംകെ നേതാവ് അന്പുമണി രാംദാസും പങ്കെടുക്കും. 23 നാണ് റാലി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ശ്രീരാമന്റെ പേരിലുള്ള അതിപുരാതന ക്ഷേത്രം (എരികാത്ത രാമര് ക്ഷേത്രം) നിലകൊള്ളുന്ന മധുരാന്തകത്തു നിന്ന് തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി തമിഴ്നാട്ടിലെ എന്ഡിഎയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം തുടങ്ങുന്നത് പ്രതീകാത്മകമായാണ് എന്നാണ് ബി ജെപി നേതാക്കള് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് ശ്രീരാമന് മധുരാന്തകത്തിലെ ജനങ്ങളെ കാത്തു രക്ഷിച്ചതു പോലെ തമിഴ്നാട്ടിന്റെ സംസ്കാരവും ക്ഷേമവും ഭാവിയും ഭദ്രമാക്കി ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണമൊരുക്കാന് എന് ഡി എ ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്ന സന്ദേശമാകും മധുരാന്തകം റാലി നല്കുക. ഡി എം കെ ഭരണത്തിലെ അഴിമതിയും കെടുകാര്യസ്ഥതയും ജനദ്രോഹ നടപടികളും എഐഎഡിഎംകെ ജനങ്ങള്ക്കു മുന്നിലെത്തിക്കുമെന്ന് ഇപിഎസ് പറഞ്ഞു.
അഖിലേന്ത്യാ അണ്ണാ ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകത്തിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനങ്ങൾ
1. സ്ത്രീക്ഷേമം: (കുലവിളക്ക് പദ്ധതി)
കുലവിളക്ക് പദ്ധതി പ്രകാരം, എല്ലാ റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്കും പ്രതിമാസം ₹2,000 രൂപ ധന സഹായം ലഭിക്കുക്കും. ഈ തുക വനിതാ ഗൃഹനാഥയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കും.
2. പുരുഷന്മാർക്കുള്ള സൗജന്യ ബസ് യാത്രാ പദ്ധതി
പുരുഷന്മാർക്ക് സൗജന്യ ബസ് യാത്രാ അനുവദിക്കും. സ്ത്രീകൾക്ക് നിലവിൽ ബസ് യാത്ര സൗജന്യമാണ്.
3. എല്ലാവർക്കും വീട് (അമ്മ ഇല്ലം പദ്ധതി)
'അമ്മ ഇല്ലം പദ്ധതി' പ്രകാരം, ഗാമപ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന സ്വന്തമായി വീടില്ലാത്തവർക്ക് സർക്കാർ വീട് വച്ച് നൽകും. അതുപോലെ, സ്വന്തമായി വീടില്ലാത്ത നഗരപ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുകയും അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ സൗജന്യമായി നിർമ്മിച്ച് നൽകുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ, പട്ടികജാതി കുടുംബത്തിലെ വ്യക്തികൾ വിവാഹിതരായി വ്യത്യസ്ത വീടുകളിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ, സർക്കാർ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുകയും അവർക്കായി കോൺക്രീറ്റ് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകുകയും ചെയ്യും.
4. 100 ദിവസത്തെ തൊഴിൽ പദ്ധതി 150 ദിവസമായി വർധിപ്പിക്കും
100 ദിവസത്തെ തൊഴിൽ പദ്ധതി 125 ദിവസമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളുടെ വികസനത്തിനായുള്ള ഈ പദ്ധതി 150 ദിവസത്തെ തൊഴിൽ പദ്ധതിയായി വർധിപ്പിക്കും.
5. അമ്മ ഇരുചക്ര വാഹന പദ്ധതി
ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ 5 ലക്ഷം സ്ത്രീകൾക്ക് 25,000 രൂപ സബ്സിഡി നിരക്കിൽ നൽകുമെന്ന് എഐഎഡിഎംകെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
പൊങ്കല് ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി മുഴുവന് റേഷന് കാര്ഡ് ഉടമകള്ക്കും എം കെ സ്റ്റാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഡി എം കെ സര്ക്കാര് 3000 രൂപ സമ്മാനമായി നല്കിയിരുന്നു. ഇതിനു പിറകേയാണ് എ ഐ എഡി എം കെയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങള് ഇ പി എസ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഡി എം കെ സര്ക്കാര് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നില്ക്കണ്ടാണ് പൊങ്കലിന് 3000 രൂപ റേഷന് കാര്ഡ് ഉടമകള്ക്ക് നല്കിയതെന്നായിരുന്നു പളനി സ്വാമി ഇതേക്കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചത്. എന്നാല് കോവിഡ് കാലത്ത് അധികാരത്തിലിരുന്ന എ ഐ എഡി എം കെ സര്ക്കാര് മുഴുവന് കുടുംബങ്ങള്ക്കും 2500 രൂപ വീതം നല്കിയിരുന്നുവെന്ന് പളനി സ്വാമി ഓര്മ്മിപ്പിച്ചു.
"അന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന സ്റ്റാലിന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ചുരുങ്ങിയത് 5000 രൂപയെങ്കിലും സഹായം നല്കണമെന്നായിരുന്നു. സ്റ്റാലിന്റെ ഡി എം കെ സര്ക്കാരിനോട് ഞാനും അതേ ആവശ്യം മാത്രമാണ് ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഇത്രയും കാലം പൊങ്കല് സമ്മാനം നല്കാതിരുന്ന ഡി എം കെ സര്ക്കാര് ഇപ്പോള് നല്കിയ തുക പര്യാപ്തമല്ല. ചുരുങ്ങിയത് 5000 രൂപയെങ്കിലും ഓരോ കുടുംബത്തിനും നല്കണം.സ്ത്രീകള്ക്ക് 1000 രൂപ മാസ സഹായം നല്കാന് ഡി എം കെ സര്ക്കാര് തയ്യാറായത് നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് എ ഐ എഡി എം കെ നിരന്തരം സമ്മര്ദ്ദം ചെലുത്തിയതിനെത്തുടര്ന്നാണ്. ജനങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന മനസ്സായിരുന്നില്ല ആ തീരുമാനത്തിനു പിന്നില്. കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ സമ്മര്ദ്ദത്തിന് സ്റ്റാലിന് വഴങ്ങുകയായിരുന്നു. നീണ്ട 28 മാസമാണ് ഇതിനായി അണ്ണാ ഡി എം കെ നിയമ സഭയില് പോരാടിയത്. “ പളനി സ്വാമി പറഞ്ഞു. 234 അംഗ തമിഴ് നാട് നിയമ സഭയില് ഭൂരിപക്ഷത്തിന് 118 അംഗങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. ജനപ്രിയ വാഗ്ദാനങ്ങളുമായി വോട്ടര്മാരെ സ്വാധീനിക്കാന് ഡി എം കെയും എ ഐ എഡി എം കെയും രംഗത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.
Paying homage to the exceptional MGR on his Jayanti. His contribution to Tamil Nadu's progress is outstanding. Equally noteworthy is his role in popularising Tamil culture. We will always keep working to realise his vision for our society. pic.twitter.com/M1Ly6uA8U1— Narendra Modi (@narendramodi) January 17, 2026
അതേസമയം, എംജിആര് ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ അനുസ്മരിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എക്സില് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പാവങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി സമര്പ്പിച്ച ജീവിതമായിരുന്നു എംജിആറിന്റേതെന്നും അഭ്രപാളികളില് നിന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ സ്ക്രീനിലേക്ക് വളര്ന്ന എംജിആറിന്റേത് ദീര്ഘ ദൃഷ്ടിയോടെയുള്ള വികസന സങ്കല്പ്പങ്ങളായിരുന്നുവെന്നും മോദി അനുസ്മരിച്ചു. ഗുണമേന്മയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും ചികിത്സാ സൗകര്യവും സാധാരണക്കാര്ക്ക് കൂടി എത്തിക്കാന് പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്ന നേതാവായിരുന്നുവെന്നും മോദി അനുസ്മരിച്ചു.
