എസ്ഐആറില് ഡിഎംകെ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് തമിഴിസൈ; വ്യാജവോട്ടുകൾ പുറത്തുവരുമെന്ന ഭയമെന്നാരോപണം
രാജ്യമെമ്പാടും എസ്ഐആര് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിനെ തമിഴ്നാട് വിരുദ്ധമോ ഡിഎംകെ വിരുദ്ധമോ ആയി എങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ചോദ്യമുയര്ത്തി തമിഴിസൈ.
ചെന്നൈ: സര്വ്വകക്ഷി യോഗത്തിന് പിന്നാലെ ഡിഎംകെയെതിരെ കനത്ത ആരോപണവുമായി ബിജെപി നേതാവും മുൻ തെലങ്കാന, പുതുച്ചേരി ഗവർണറുമായ തമിഴിസൈ സൗന്ദരരാജൻ രംഗത്ത്. തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണ പ്രക്രിയയെ കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ മനപ്പൂർവ്വം ഡിഎംകെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചെന്ന് തമിഴിസൈ ആരോപിച്ചു. വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ പ്രക്രിയയെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായാണ് തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതെന്നും ഇതിന് പിന്നില് വ്യാജവോട്ട് പുറത്തുവരുമെന്ന ഭയമാണെന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റന്സീവ് റിവിഷനെ 'സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റന്സീവ് രജിസ്ട്രേഷൻ' എന്ന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചതില് നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ് എത്രത്തോളം ഡിഎംകെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളാൽ മാത്രമാണ് അവർ എസ്ഐആറിനെ അന്ധമായി എതിര്ക്കുന്നതെന്നും തമിഴിസൈ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എസ്ഐആറിൻ്റെ ഉദ്ദേശം കൃത്യമായ ഒരു വോട്ടർ ഡാറ്റാബേസ് ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണെന്നും അവര് വിശദീകരിച്ചു.
"18 വയസ് തികഞ്ഞ പുതിയ വോട്ടർമാരെ ഉൾപ്പെടുത്തുക, മരിച്ചവരുടെ പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്യുക, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യാജ എൻട്രികൾ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നിവയാണ് എസ്ഐആർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. മുഴുവൻ നടപടിക്രമങ്ങളും പൂർണമായും സുതാര്യമാണ്, പൗരന്മാർക്ക് എതിർപ്പുകൾ പരിശോധിക്കാനും ഉന്നയിക്കാനും അവസരമുണ്ട്," തമിഴിസൈ പറഞ്ഞു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് വീടുതോറുമുള്ള പരിശോധനാ ഡ്രൈവ് നവംബർ 4 മുതൽ ഡിസംബർ 4 വരെ നടക്കും. തുടർന്ന് 2026 ഡിസംബർ 9 നും ജനുവരി 8 നും ഇടയിൽ എതിർപ്പുകളും തിരുത്തലുകളും സ്വീകരിക്കും. പരാതികൾ ജനുവരി 31 വരെ പരിശോധിച്ച് അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക 2026 ഫെബ്രുവരി 7 ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. എസ്ഐആർ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായ ഒരു നടപടിയാണെന്ന ആരോപണങ്ങൾ അവര് പൂര്ണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 12 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരേസമയം പരിഷ്കരണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും തമിഴിസൈ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
“രാജ്യമെമ്പാടും ഇതേ പ്രക്രിയ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിനെ തമിഴ്നാട് വിരുദ്ധമോ ഡിഎംകെ വിരുദ്ധമോ ആയി എങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയും?” അവര് പറഞ്ഞു. ഡിഎംകെ ജനങ്ങളില് വെറുടെ ഭീതിയുണ്ടാക്കുകയാണെന്നും പാർട്ടിയുടെ എതിർപ്പ് അരക്ഷിതാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണെന്നും അവര് ആരോപിച്ചു.
ഡിഎംകെ ഈ പരിഷ്കരണം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവർ ക്രമക്കേടുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഈ തീവ്രമായ പരിഷ്കരണത്തിലൂടെ അവര് ചേര്ത്ത വ്യാജ വോട്ടർമാരെ നീക്കം ചെയ്യുമെന്ന് ഭയപ്പെടുന്നു. രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായി തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ന്യായവും വിശ്വസനീയവുമായ വോട്ടർ പട്ടിക ഉറപ്പാക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനുമായി സഹകരിക്കണമെന്ന് അവര് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോട് അഭ്യർഥിച്ചു.
