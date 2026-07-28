'തമിഴ് തായ് വാഴ്ത്ത്' മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക്; ബിരുദദാന ചടങ്ങിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി
തമിഴ് തായ്വാഴ്ത്തിന് അർഹിക്കുന്ന ബഹുമാനം കൊടുത്തില്ലെന്നും മൂന്നാം നിലയിലേക്ക് തരംതാഴ്ത്തിയെന്നുമാണ് വിമർശനം. ഇക്കാരണത്താൽ ചടങ്ങിൽ നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വിശ്വനാഥൻ വിട്ടുനിന്നു.
Published : July 28, 2026 at 5:08 PM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിൽ വീണ്ടും വിവാദത്തിന് വഴിതെളിച്ച് 'തമിഴ് തായ് വാഴ്ത്ത്'. മനോന്മണിയം സുന്ദരനാർ സർവകലാശാലയിലെ ബിരുദദാന ചടങ്ങിലാണ് നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മൂന്നാമത് തമിഴ് തായ് വാഴ്ത്ത് ആലപിക്കപ്പെട്ടത്. ഇതോടെ വീണ്ടും വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. തമിഴ് തായ്വാഴ്ത്തിന് അർഹിക്കുന്ന ബഹുമാനം കൊടുത്തില്ലെന്നും മൂന്നാം നിലയിലേക്ക് തരംതാഴ്ത്തിയെന്നുമാണ് വിമർശനം. ഇക്കാരണത്താൽ ചടങ്ങിൽ നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വിശ്വനാഥൻ വിട്ടുനിന്നു.
തമിഴ് തായ് വാഴ്ത്ത് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് തരംതാഴ്ത്തി
പരിപാടിക്കിടെ ആദ്യം ആലപിച്ചത് വന്ദേമാതരം ആയിരുന്നു. തുടർന്ന് ദേശീയഗാനവും. പിന്നാലെ മൂന്നാമതാണ് തമിഴ് തായ് വാഴ്ത്ത് ആലപിച്ചത്. എന്നാൽ പരിപാടിയുടെ പ്രോട്ടോക്കോൾ അജണ്ടയിൽ ഇത് വ്യക്തമായിരുന്നതിനാൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വിശ്വനാഥൻ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചടങ്ങിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയുമായിരുന്നു.
മനോന്മണിയം സുന്ദരനാർ സർവകലാശാലയുടെ ബിരുദദാന ചടങ്ങിൽ തമിഴ് തായ് വാഴ്ത്ത് മൂന്നാമതായി ആലപിക്കുമെന്ന വൈസ് ചാൻസലറുടെ പ്രഖ്യാപനത്തെ എതിർത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തൻ്റെ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു. തമിഴ് ഭാഷയ്ക്കും തമിഴ് സംസ്കാരത്തിനും അർഹമായ ബഹുമാനം നൽകണമെന്ന എൻ്റെ ഉറച്ച നിലപാടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് നടന്ന ബിരുദദാന ചടങ്ങിൽ നിന്ന് താൻ വിട്ടുനിന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തമിഴിൻ്റെ അന്തസ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഈ നിലപാടിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ജോസഫ് വിജയ്യുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു. തമിഴ് തായ് വാഴ്ത്തിന് എല്ലായ്പ്പോഴും അതിൻ്റേതായ അഹർമായ സ്ഥാനവും ബഹുമാനവും നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഗവർണറുടെ ബിരുദദാന ചടങ്ങും വിവാദങ്ങളും
"നീരാറും കടലുടുത്ത നിലമടന്തൈ കെഴിലൊഴുകും" (സമുദ്രത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടത്) എന്ന വാക്കുകളോടെ ആരംഭിക്കുന്ന തമിഴ് തായ് വാഴ്ത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് മനോന്മണിയം പി. സുന്ദരനാരാണ്. തിരുനെൽവേലി ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മനോന്മണിയം സുന്ദരനാർ സർവകലാശാലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഓർമപ്പെടുത്തൽ എന്ന നിലയിലുമായിരുന്നു തമിഴ് തായ് വാഴ്ത്ത് ആലപിക്കപ്പെട്ടത്.
ഇന്ന് (ജൂലൈ 28) നടന്ന സർവകലാശാലയുടെ 33-ാം മത് ബിരുദദാന ചടങ്ങിൽ ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കറായിരുന്നു മുഖ്യാതിഥി. 871 പേരാണ് ഗവർണറിൽ നിന്ന് ബിരുദം ബഹുമതി സ്വീകരിച്ചത്. ചടങ്ങിന് മുന്നോടിയായി ഗവർണർ നേരത്തെതന്നെ സർവകലാശാല ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ എത്തിയിരുന്നു. 10.30 ഓടെ പരിപാടികൾ തുടങ്ങും എന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നതിനാൽ വിദ്യാർഥികൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും തന്നെ കൃത്യസമയത്ത് തയാറായിരുന്നു. എന്നാൽ 40 മിനിറ്റോളം വൈകിയാണ് ബിരുദദാന ചടങ്ങ് ആരംഭിച്ചത്.
അതേസമയം, ഗവർണർ നേരിട്ട് 113 പേർക്ക് മാത്രമേ ബിരുദം നൽകൂ എന്ന് വേദിയിൽ വച്ച് പറഞ്ഞതും വിവാദത്തിനിടയാക്കി. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ. ചന്ദ്രശേഖർ ബിരുദം നൽകുമെന്നും അറിയിച്ചതിനെത്തുടര്ന്ന് വിദ്യാർഥികൾ പ്രതിഷേധിച്ചു. തങ്ങൾക്ക് ഗവർണറിൽ നിന്ന് തന്നെ ബിരുദം സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഇതിനുവേണ്ടിയാണ് രാവിലെ മുതൽ കാത്തിരിക്കുന്നതെന്നും വിദ്യാർഥികൾ പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് വിദ്യാർഥികൾ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും വലിയ ബഹളമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു.
വിദ്യാര്ഥികളുടെ പ്രതിഷേധത്തെത്തുടര്ന്ന് ഗവർണറുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കാമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഗവർണറുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി കോൺവൊക്കേഷൻ വേദിയിലെത്തി വിദ്യാർഥികളുടെ പരാതികൾ കേള്ക്കുകയും ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഗവർണർ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ബിരുദം നൽകാമെന്ന് അറിയിക്കുകയുമായിരുന്നു.
അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബിരുദദാന ചടങ്ങിൽ കന്യാകുമാരി ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിദ്യാർഥിനി ഗവർണറിൽ നിന്ന് ബിരുദം സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച സംഭവം ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഗവർണർ എല്ലാവർക്കും വ്യക്തിപരമായി ബിരുദങ്ങൾ നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന് സർവകലാശാല ആദ്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്.
നേരത്തെതന്നെ, ബിരുദദാന ചടങ്ങിൽ 'വന്ദേമാതരം' ആദ്യം ആലപിക്കുമെന്നും 'തമിഴ് തായ് വാഴ്ത്ത്' മൂന്നാമതും ആലപിക്കുമെന്ന് സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ. ചന്ദ്രശേഖർ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ പലരും എതിർത്തിരുന്നു. അതേസമയം, ഗവർണറിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ക്യാമ്പസിൽ പൊലീസിനെയും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് വിശ്വേഷ് ബാലസുബ്രഹ്മണ്യ ശാസ്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക പൊലീസ് സേനയും ഉണ്ടായിരുന്നു.
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