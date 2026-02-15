ഫലഭൂയിഷ്ഠമായിരുന്ന മണ്ണ് ഇന്ന് മാലിന്യകൂമ്പാരം; കന്നഡപാളയത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ടേറെ
45 വർഷം മുമ്പ് ആരംഭിച്ച മാലിന്യനിക്ഷേപം ഇപ്പോൾ മാലിന്യകൂമ്പാരമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. പരാതികളുമായി നാട്ടുകാർ.
Published : February 15, 2026 at 8:10 PM IST|
Updated : February 15, 2026 at 8:32 PM IST
സുബാഷ് ദയാലൻ
ചെന്നൈ: ഒരുകാലത്ത് കൃഷിക്കും തടാകങ്ങൾക്കും പേരുകേട്ടിരുന്ന കന്നഡപാളയം ഇപ്പോൾ മാലിന്യകൂമ്പാരം. ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന ഓരോ ദിനങ്ങളും തള്ളിനീക്കുകയാണ് ഗ്രാമത്തിലെ ഒരോ കുടുംബങ്ങളും. ഇവ ദൈനംദിനം ശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെ മാറാരോഗങ്ങൾക്ക് വരെ ഇരകളാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വലുതാണ്. ഇതിനെതിരെ നിരന്തരം പരാതികൾ കൊടുത്തിട്ടും യാതൊരു നടപടിയും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
'മാലിന്യം കെട്ടിക്കിടന്നുണ്ടാകുന്ന ദുർഗന്ധം സഹിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ. അതിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ കുഞ്ഞുമക്കൾക്കും പ്രായമായവർക്കും ശ്വാസകോശ സംബന്ധിയായ രോഗങ്ങളും മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകുന്നു. അവയ്ക്കെല്ലാം ഉടൻ പരിഹാരമുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇവിടെ ഒരോ ദിനരാത്രങ്ങളും തള്ളിനീക്കുന്നത്. 45 വർഷം മുമ്പ് ആരംഭിച്ച മാലിന്യനിക്ഷേപം ഇപ്പോൾ മാലിന്യകൂമ്പാരമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇത് ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ജീവന് വരെ ഭീഷണിയാണ്' നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു.
വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് കുടിയേറിയവരാണ് കന്നഡപാളയം ഗ്രാമത്തിലെ താമസക്കാർ. ഏകദേശം 60 വർഷം മുമ്പ് സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ കന്നഡ സംസാരിക്കുന്ന 30,000-ത്തിലധികം ആളുകൾ നിലവിൽ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നു. തടാകങ്ങളും ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ ഭൂമിയും ഉള്ളതിനാൽ ഒരുകാലത്ത് പരിസ്ഥിതി മേഖലയായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലം. അവിടെയാണ് താമസക്കാരുടെ എതിർപ്പ് അവഗണിച്ച്, വർഷങ്ങളായി താംബരം കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് ടൺ കണക്കിന് മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പോൾ അതൊരു വിശാലമായ മാലിന്യനിക്ഷേപ കേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.
“ആയിരം ടണ്ണിലധികം മാലിന്യങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് മാത്രം അടിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുന്നു. ഇവിടം ഇപ്പോൾ മാലിന്യത്തിൻ്റെ ഒരു കുന്നായി മാറിയിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, മുഴുവൻ പ്രദേശവും ദുർഗന്ധം വമിക്കുകയും അണുബാധ പടരാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാനാകില്ല" എന്നും താമസക്കാർ പറഞ്ഞു.
മാലിന്യം തള്ളുന്നത് മൂലം ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയുണ്ടെന്നും നാട്ടുകാർ പരാതിപ്പെടുന്നു. “ഭൂഗർഭജലവും മലിനമായിരിക്കുന്നു. കുഴൽക്കിണർ വെള്ളം പലപ്പോഴും മഞ്ഞയും ചിലപ്പോൾ കറുത്തതുമായ നിറത്തിൽ കാണുന്നു. മറ്റ് മാർഗങ്ങളില്ലാത്തതിനാൽ അവ ഉപയോൗഗിക്കേണ്ട ഗതികേടാണ്. ഇത് ഗുരുതരമായ അപകടസാധ്യത സൃഷ്ടിക്കുന്നു,” അവർ പറഞ്ഞു.
വർഷങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് ഫലം നിരാശ
വർഷങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധത്തിനും പോരാട്ടത്തിനും ശേഷം 2018-ൽ ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ (NGT) ഒരു സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചു. മാലിന്യക്കൂമ്പാരം അവിടെ നിന്ന് പൂർണമായും നീക്കം ചെയ്യുകയും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും വേണമെന്നായിരുന്നു ഉത്തരവ്. അതോടൊപ്പം താംബരം മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് 40,000 രൂപ പിഴയും ചുമത്തി. ഈ നടപടി നാട്ടുകാര്ക്ക് ഒരാശ്വാസവും അതിലുപരി പ്രതീക്ഷയുമായിരുന്നു.
ഉത്തരവ് പ്രകാരം മാലിന്യക്കൂമ്പാരം അവിടെ നിന്ന് അപ്പൂരിനടുത്തുള്ള കൊളത്തൂരിലേക്ക് മാറ്റി. എന്നാൽ 2019 ലെ കോവിഡ് കാലയളവിൽ മാലിന്യക്കൂമ്പാരം വീണ്ടും അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയത് പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തി.
2021-ൽ താംബരം ഒരു കോർപ്പറേഷനായി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തതിനുശേഷവും മാലിന്യ പ്രശ്നം തുടർന്നുവെന്ന് താമസക്കാരിയായ മുത്തുലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു. “കഴിഞ്ഞ 40 വർഷമായി ഈ മാലിന്യക്കൂമ്പാരം കാരണം ഞങ്ങൾ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച്, ശ്വാസതടസം, ചുമ, ചർമ്മരോഗങ്ങൾ, കുട്ടികൾക്കിടയിൽ ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പനി തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ പടരുന്നു,” അവർ പറഞ്ഞു.
മാലിന്യക്കൂമ്പാരത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടെ തീയിടുന്നത് പുകയ്ക്കും ശ്വാസതടസത്തിനും കാരണമാകുമെന്നും മുത്തുലക്ഷ്മി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ കഴിയുന്നു. എന്നാൽ പോലും രൂക്ഷമായ മാലിന്യ പുകയും ഗന്ധവും തങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്നുവെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മാലിന്യത്താൽ മലിനമാകുന്ന കുടിവെള്ളം
ഭൂഗർഭജലത്തിലേക്ക് മലിനമായ വെള്ളം ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നതിനാൽ കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായി കുഴൽക്കിണറിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം കുടിക്കാൻ നാട്ടുകാര്ക്ക് കഴിയുന്നില്ലെന്ന് സൂസൻ എന്ന വീട്ടമ്മ പറഞ്ഞു. “മഴക്കാലത്ത് വെള്ളം ചെളിനിറഞ്ഞതും കറുത്തതുമായിരിക്കും... എപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടുക? ഭൂഗർഭജലത്തിലേക്ക് മലിനമായ വെള്ളം കലർന്നതിനാൽ കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായി കുഴൽക്കിണർ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല," സൂസൻ പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ പ്രശ്നത്തിന് ഉടൻ പരിഹാരം എന്നവണ്ണം പ്രദേശത്ത് നിന്ന് മാലിന്യം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് താംബരം കോർപ്പറേഷൻ കമ്മീഷണർ ബാലചന്ദർ പറഞ്ഞു. “385 വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിദിനം കുറഞ്ഞത് 400 ടൺ മാലിന്യം പ്രദേശത്ത് നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്നു. ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ കന്നഡപാളയത്ത് നിന്ന് മുഴുവന് മാലിന്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യും,” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഒറഗഡത്തിനടുത്തുള്ള അപ്പൂരിലേക്ക് ട്രക്കുകളിലൂടെ മാലിന്യം കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്ന 10 കോടി രൂപയുടെ ആധുനിക ട്രാൻസ്ഫർ സംവിധാനം കോർപ്പറേഷൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മലിന ജലത്തെക്കുറിച്ച് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് കമ്മിഷണർ പറഞ്ഞു. ലബോറട്ടറികളിൽ വെള്ളം പരിശോധിക്കാനും അദ്ദേഹം നാട്ടുകാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
എന്നാൽ ജലം മലിനമാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഹൈഡ്രോളജിസ്റ്റായ പ്രൊഫസർ ജനകരാജ് പറഞ്ഞു. '40 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു മാലിന്യക്കൂമ്പാരത്തിന് സമീപമുള്ള ഭൂഗർഭജലം മലിനമായിരിക്കും' എന്ന് ജനകരാജ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഉടനടി വെള്ളം ലാബിൽ പരിശോധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. “മലിനജലത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായ ഉപയോഗം ചർമ്മരോഗങ്ങൾക്കും മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകും. ഇത് ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കും. ഈ പ്രശ്നത്തിന് സ്ഥിരമായ പരിഹാരവും ആവശ്യമാണ്” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
