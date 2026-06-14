തമിഴ്നാട്ടിൽ അന്തരീക്ഷച്ചുഴി; ചെന്നൈ ഉൾപ്പെടെ 10 വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ പരക്കെ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത
ചെങ്കൽപട്ട്, കാഞ്ചീപുരം, ചെന്നൈ, തിരുവണ്ണാമലൈ, പേരാമ്പ്ര, അരിയല്ലൂർ, പുതുക്കോട്ട, കടലൂർ, വില്ലുപുരം, കല്ലാക്കുറിച്ചി ജില്ലകളിലും പുതുച്ചേരിയിലും ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത.
By PTI
Published : June 14, 2026 at 11:09 AM IST
ചെന്നൈ: വടക്കൻ തമിഴ്നാട് തീരത്തിന് മുകളിലായി തുടരുന്ന അന്തരീക്ഷച്ചുഴി കാരണം ഞായറാഴ്ച തമിഴ്നാട്ടിലെ 10 വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ പരക്കെ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ചെന്നൈ പ്രാദേശിക കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻ്റെ പ്രവചനപ്രകാരം വടക്കൻ ജില്ലകളായ ചെന്നൈ, ചെങ്കൽപ്പെട്ട്, കാഞ്ചീപുരം, തിരുവണ്ണാമലൈ, പെരമ്പലൂർ, അരിയലൂർ, പുതുക്കോട്ടൈ, കൂടല്ലൂർ, വിഴുപ്പുറം, കള്ളക്കുറിച്ചി എന്നിവടങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ പുതുച്ചേരിയിലും ശക്തമായ ഇടിമിന്നലോടും കാറ്റോടും കൂടിയ ഇടത്തരം മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.
തമിഴ്നാട്ടിലെ കാർഷിക മേഖലയായ ഡെൽറ്റാ ജില്ലകളിൽ വരും മണിക്കൂറുകളിൽ ശക്തമായ കാറ്റോടു കൂടിയ കനത്ത മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യത. തഞ്ചാവൂർ, തിരുവാരൂർ, നാഗപട്ടണം, മയിലാടുതുറൈ എന്നീ ജില്ലകളിലും കാരയ്ക്കൽ മേഖലയിലും മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ വീശിയടിച്ചേക്കാവുന്ന ശക്തമായ കാറ്റിനും കനത്ത മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തിരുനെൽവേലിയിലെ നാലുമുക്കിൽ പരമാവധി ഏഴ് സെൻ്റീമീറ്റർ മഴയും ഇതേ കാലയളവിൽ ധർമ്മപുരി ജില്ലയിൽ 6 സെൻ്റീമീറ്റർ മഴയും രേഖപ്പെടുത്തി.
സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ താപനിലയിൽ വലിയ വ്യത്യാസമാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മധുരയിലാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനില രേഖപ്പെടുത്തിയത് — 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. കടുത്ത ചൂടിൽ ജനജീവിതം ബുദ്ധിമുട്ടിലായ അവസ്ഥയിലാണ് മധുര.
അതേസമയം, പ്രശസ്ത വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ കൊടൈക്കനാലിൽ താപനില വലിയ തോതിൽ ഇടിഞ്ഞു. ഹിൽ സ്റ്റേഷനുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനിലയായ 12.7 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. സുഖകരമായ ഈ കാലാവസ്ഥ ആസ്വദിക്കാൻ നിരവധി സഞ്ചാരികളാണ് ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നത്.
വരും ദിവസങ്ങളിലും അന്തരീക്ഷച്ചുഴിയുടെ സ്വാധീനം നിലനിൽക്കുമെന്നതിനാൽ പൊതുജനങ്ങൾ ഇടിമിന്നൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന് ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പും അഭ്യർഥിച്ചു.
പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദേശങ്ങൾ
- ശക്തമായ കാറ്റിൽ മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീഴാനും വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകൾ തകരാനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പുറത്തിറങ്ങുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണം.
- നദികൾ മുറിച്ചുകടക്കാനോ ജലാശയങ്ങളിൽ കുളിക്കാനോ മീൻപിടിക്കാനോ ഇറങ്ങരുതെന്നും കർശന നിർദേശമുണ്ട്. വിനോദസഞ്ചാരികൾ മലയോര മേഖലകളിലേക്കുള്ള രാത്രി യാത്രകൾ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കണം. അതിരാവിലെ ജോലിക്ക് ഇറങ്ങുന്ന പത്രവിതരണക്കാർ, പാൽ വിതരണക്കാർ, കർഷകർ എന്നിവർ വെള്ളക്കെട്ടുകളിലും മറ്റും ഇറങ്ങുമ്പോൾ വൈദ്യുതി ലൈനുകൾ പൊട്ടിവീണിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം.
- ഉരുൾപൊട്ടൽ, മണ്ണിടിച്ചിൽ, മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ അധികൃതരുടെ നിർദേശാനുസരണം സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറി താമസിക്കണം.
- നദിക്കരകൾ, അണക്കെട്ടുകളുടെ കീഴ്പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരും അപകടസാധ്യത മുൻകൂട്ടി കണ്ട് അധികൃതരുടെ നിർദേശാനുസരണം മാറി താമസിക്കേണ്ടതാണ്.
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- ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവരും മേൽക്കൂര ശക്തമല്ലാത്ത വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവരും പ്രത്യേക ജാഗ്രത പാലിക്കണം.
- അപകടാവസ്ഥ മുന്നിൽ കാണുന്നവർ അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സുരക്ഷാ മുൻകരുതലിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറി താമസിക്കണം. കാറ്റിൽ മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണും പോസ്റ്റുകൾ തകർന്നു വീണും ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള അപകടങ്ങളെയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
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