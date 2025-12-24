ETV Bharat / bharat

തമിഴകത്ത് ഒരു മുഴം മുന്നേ ബിജെപി, ഇപി എസുമായി ചര്‍ച്ച; കലിപ്പില്‍ ഒപിഎസ്

സഖ്യ സാധ്യതകള്‍ ആരായുക മാത്രമായിരുന്നില്ല കേന്ദ്ര മന്ത്രി പീയൂഷ് ഗോയലിൻ്റെ സന്ദര്‍ശനത്തിന്‍റെ ലക്ഷ്യം. സാധ്യതയുള്ള കക്ഷികളുമായി സഖ്യ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് പീയൂഷ് ഗോയല്‍ തുടക്കമിടുക കൂടി ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

OPS Alliance DMK VS TVK Goyal EPS Meet AIADMK BJP Discussions
Executives garlanding O Panneerselvam at the consultative meeting (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 24, 2025 at 8:03 PM IST

പാണ്ഡ്യരാജ് പി തയാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട്

ചെന്നൈ: തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മൂന്ന് മാസം മാത്രം ശേഷിക്കേ തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള അവസാന വട്ട ഒരുക്കത്തിലാണ് പ്രധാന കക്ഷികളൊക്കെ. മുന്നണി വിപുലീകരണത്തിന്‍റെ തിരക്കിലാണ് പ്രധാന കക്ഷികളായ ഡിഎംകെയും എഐഡിഎംകെയും. കേന്ദ്രത്തിലെ ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപിയും തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ഗൗരവമായി എടുത്തിരിക്കുകയാണ്.

കേന്ദ്ര മന്ത്രി പീയൂഷ് ഗോയലിനെ തമിഴ്‌നാട് പ്രഭാരിയായി നിയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ച ബിജെപി തമിഴ് നാട്ടിലെ തങ്ങളുടെ രാഷ്‌ട്രീയ നീക്കങ്ങള്‍ക്ക് ആക്കം കൂട്ടിയത്. തൊട്ടു പുറകേ കഴിഞ്ഞദിവസം (ചൊവ്വാഴ്‌ച) പീയൂഷ് ഗോയല്‍ ചെന്നൈയിലെത്തി. സഖ്യ സാധ്യതകള്‍ ആരായുക മാത്രമായിരുന്നില്ല സന്ദര്‍ശനത്തിന്‍റെ ലക്ഷ്യം. സാധ്യതയുള്ള കക്ഷികളുമായി സഖ്യ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് പീയൂഷ് ഗോയല്‍ തുടക്കമിടുക കൂടി ചെയ്‌തു. എഐഎഡിഎംകെയുമായി ആദ്യ വട്ട ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് ബിജെപി തുടക്കമിട്ടതോടെ അത് തമിഴ്‌നാട് രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ചൂടേറിയ ചര്‍ച്ചയായിരിക്കുകയാണ്.

കേന്ദ്ര വാണിജ്യ മന്ത്രിയുടെ ചെന്നൈ സന്ദര്‍ശനത്തിന് സമന്തരമായി കേന്ദ്ര വിദേശ കാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കര്‍ നടത്തിയ ശ്രീലങ്കാ സന്ദര്‍ശനവും തമിഴ് രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ഏറെ പ്രസക്തമാണ്. ദിത്വ ചുഴലിക്കാറ്റില്‍ തകര്‍ന്ന ശ്രീലങ്കയുടെ പുനര്‍നിര്‍മ്മാണത്തിനായി 4000 കോടി രൂപയുടെ സഹായമാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

എന്നാല്‍ രാമേശ്വരത്ത് നിന്ന് മീന്‍ പിടുത്തത്തിന് പോയ 10 മല്‍സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ശ്രീലങ്കന്‍ നാവിക സേന അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത് ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിന്‍റെ പ്രഭ കെടുത്തുന്നതു പോലെയായി. അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത മീന്‍പിടുത്തക്കാരെ ശ്രീലങ്കന്‍ നാവിക സേന ജയിലിലടക്കുക കൂടി ചെയ്‌തത് ശ്രീലങ്കക്കെതിരായ തമിഴ് വികാരം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഈ വിവാദങ്ങള്‍ക്കിടെയാണ് ചൊവ്വാഴ്‌ച ചെന്നൈയിലെ കമലാലയത്തിലെ പാര്‍ട്ടി ആസ്ഥാനത്ത് ബിജെപി കോര്‍ കമ്മിറ്റി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ പ്രത്യേക യോഗം ചേര്‍ന്നത്. തെരഞ്ഞടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തിയ കോര്‍കമ്മിറ്റി യോഗത്തിനു ശേഷം എഐഎഡിഎംകെ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി എടപ്പാടി പളനി സ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അണ്ണാ ഡിഎംകെ നേതൃ സംഘം ബിജെപി നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ചക്കെത്തി.

2026 ലെ തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എന്‍ഡിഎ സഖ്യത്തില്‍ എഐഎഡിഎംകെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നേരത്തേ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ കേന്ദ്ര പ്രഭാരിയുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ സീറ്റ് വിഭജനത്തിലേക്ക് കൂടി കടന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കത്തില്‍ ഒരു കാതം മുന്നില്‍ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബിജെപി.

ചെന്നൈ എംആര്‍സി നഗറിലെ സ്വകാര്യ നക്ഷത്ര ഹോട്ടലില്‍ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്‌ചയില്‍ സഹപ്രഭാരിയും കേന്ദ്ര മന്ത്രിയുമായ അര്‍ജുന്‍ റാം മേഘ്‌വാളും സന്നിഹിതനായിരുന്നു. ബിജെപിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ നൈനാര്‍ നാഗേന്ദ്രന്‍, കേന്ദ്ര മന്ത്രി എല്‍ മുരുഗന്‍, മുന്‍ ഗവര്‍ണര്‍ തമിഴിസൈ സൗന്ദര്‍രാജന്‍, വനതി ശ്രീനിവാസന്‍, ബിജെപി നേതാവ് അരവിന്ദ് സി മേനോന്‍ എന്നിവരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.

നിലവില്‍ എന്‍ഡിഎയുടെ ഭാഗമായ കക്ഷികള്‍ക്കിടയിലും മുന്നണിയുടെ ഭാഗമാകാന്‍ സാധ്യതയുള്ള പാര്‍ട്ടികള്‍ക്കും ഇടയിലെ സീറ്റ് വിഭജനം എങ്ങനെ വേണമെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ യോഗത്തില്‍ നടന്നതായാണ് വിവരം. പാട്ടാളി മക്കള്‍ കക്ഷി, ഡിഎംഡികെ, എഎംഎംകെ അണ്ണാ ഡിഎംകെ ഒപിഎസ് വിഭാഗം എന്നിവര്‍ക്കിടയിലെ സീറ്റ് വീതം വെപ്പ് പ്രധാന വിഷയമായിരുന്നു.

ആദ്യ റൗണ്ട് ചര്‍ച്ചകളില്‍ മുന്നണിയിലെ പ്രബലരായ അണ്ണാ ഡിഎംകെ 170 സീറ്റുകളിലും ബിജെപി 23 ലും മല്‍സരിക്കാന്‍ ധാരണയായെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. മുന്നണിയുടെ ഭാഗമാകുകയാണെങ്കില്‍ ഡിഎംകെയ്ക്ക് 23 സീറ്റുകള്‍ നല്‍കുമെന്നും ഡിഎംഡികെക്കും ടിടിവി ദിനകരന്‍റെ എഎംഎംകെയ്ക്കും ആറ് വീതം സീറ്റുകളും ഒപിഎസിന് മൂന്ന് സീറ്റും നല്‍കുമെന്നതായിരുന്നു മറ്റൊരു റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ഇന്നാല്‍ ഈ വാര്‍ത്തകള്‍ നിഷേധിച്ച അണ്ണാ ഡിഎംകെ നേതാക്കള്‍ അത്തരം ഒരു ചര്‍ച്ചയും നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ഒപിഎസിനേയും ടിടിവി ദിനകരനേയും അണ്ണാഡി എംകെയില്‍ തിരിച്ചെടുക്കുന്നതില്‍ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ശക്തമായ വിയോജിപ്പ് തുടരുകയാണെന്നും പാര്‍ട്ടി നേതാക്കള്‍ വ്യക്തമാക്കി.

കൂടിക്കാഴ്‌ചയില്‍ സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ പൊതു രാഷ്ട്രീയ ചിത്രമാണ് ചര്‍ച്ചയായതെന്നാണ് അണ്ണാ ഡിഎംകെ നേതാക്കള്‍ പറയുന്നത്. ഭരണ കക്ഷിയോടും സര്‍ക്കാരിനോടും സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കും പൊതു ജനത്തിനുമുള്ള വെറുപ്പും ഭരണ വിരുദ്ധ വികാരവും ചര്‍ച്ചയായി. താഴേത്തട്ടില്‍ ഓരോ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടേയും ശക്തി ദൗര്‍ബല്യങ്ങളും ചര്‍ച്ചയായെന്ന് നേതാക്കള്‍ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം മുൻപ് എന്‍ഡിഎയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന കക്ഷികളെയൊക്കെ ചേര്‍ത്ത് ശക്തമായ മുന്നണിയായി വേണം തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാനെന്ന് പളനിസ്വാമി പീയൂഷ്ഗോയലിനെ അറിയിച്ചതായാണ് വിവരം. ആറ് ഡിഎംകെ മന്ത്രിമാര്‍ക്കെതിരായ കേസുകളില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നടപടി ത്വരിതപ്പെടുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

"ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യം ഒരു കുടുംബമായി ഒറ്റക്കെട്ടായി 2026 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരിടുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്‌തത്. അതിന്‍റെ ഭാഗമായുള്ള രാഷ്ട്രീയ സംഘടനാ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ഊര്‍ജ്ജിതമാക്കും. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങളുടെ ബലത്തില്‍ എന്‍ഡിഎ സംസ്ഥാനത്ത് മികച്ച വിജയം നേടുമെന്നതില്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് സംശയമില്ല'' - കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്‌ക്കു ശേഷം പീയൂഷ് ഗോയല്‍ പറഞ്ഞു.

"ജനവിരുദ്ധ ഡിഎംകെ സര്‍ക്കാരിനെ താഴെയിറക്കാനുള്ള പദ്ധതികളാണ് ഞങ്ങള്‍ പ്രാഥമികമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്‌തത്. സര്‍ക്കാരിനെതിരായ ജനരോഷം സംസ്ഥാനമെമ്പാടും ദൃശ്യമാണ്. 2026 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എഐഎഡിഎംകെ ബിജെപി മുന്നണി വന്‍ വിജയം നേടി സര്‍ക്കാരുണ്ടാക്കും”- പളനി സ്വാമി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

ബിജെപി നേതാവും കേന്ദ്ര മന്ത്രിയുമായ പീയൂഷ് ഗോയല്‍ അണ്ണാ ഡിഎംകെ നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തുമ്പോള്‍ ചെന്നൈയില്‍ ഒ പനീര്‍ സെല്‍വം അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ആള്‍ ഇന്ത്യാ അണ്ണാ ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ തൊണ്ടര്‍കള്‍ ഉരിമൈ മീട്‌പു കഴകം എന്ന സംഘടനയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാരുടെ യോഗത്തില്‍ സംബന്ധിക്കുകയായിരുന്നു.

യോഗത്തില്‍ സംസാരിച്ച മുന്‍ മന്ത്രി വൈത്തിലിംഗം നിലവിലെ അണ്ണാ ഡിഎംകെയുടെ അവസ്ഥ കുരങ്ങന് പൂമാല കിട്ടിയ പോലെയാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. യോഗത്തില്‍ സംസാരിച്ച ഒ പനീര്‍ സെല്‍വം തങ്ങളുടെ ഏക ലക്ഷ്യം എടപ്പാടിയെ തറപറ്റിക്കുകയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. തൈമാസം പിറക്കുന്നതോടെ എല്ലാറ്റിനും ഒരു വഴി തെളിയുമെന്നും ഒപിഎസ് പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. പീയൂഷ് ഗോയലുമായുള്ള ചര്‍ച്ചയില്‍ എടപ്പാടി പളനി സ്വാമി ഒപിഎസ് വിഭാഗത്തെക്കൂടി മുന്നണിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കില്‍ ഇത്ര കടുത്ത വിമര്‍ശനം ഒപിഎസിന്‍റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര്‍ പറയുന്നത്.

