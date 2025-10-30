"പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം കൊണ്ടുവരാനുള്ള നീക്കം" എസ്ഐആറിനെ എതിര്ത്ത് ഡിഎംകെ; സ്വാഗതം ചെയ്ത് എഐഡിഎംകെ
എസ്ഐആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേസ് നിലനില്ക്കുമ്പോള് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് വിടുതലൈ ചിരുതൈഗൾ പാർട്ടി
ചെന്നൈ: കേരളത്തിന് പുറമെ തമിഴ്നാട്ടിലും അടുത്ത വര്ഷം നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിനിക്കാരിക്കെ വോട്ടർ പട്ടികയുടെ തീവ്ര പരിഷ്ക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചൂടേറിയ ചര്ച്ച. ഭരണ കക്ഷിയായ ഡിഎംകെയും കോണ്ഗ്രസും ഇടതുപാര്ട്ടികളും എസ്ഐആറിനെ എതിര്ത്തിപ്പോള് പ്രതിപക്ഷ പാര്ട്ടികളായ എഐഡിഎംകെയും ബിജെപിയും അനുകൂലിച്ച് രംഗത്തെത്തി. എഐഡിഎംകെ എസ്ഐആറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചര്ച്ചകള് വഴിവച്ചു.
കഴിഞ്ഞ തവണ ബിജെപിക്കൊപ്പം മത്സരിച്ച എഐഡിഎംകെ പിന്നീട് സഖ്യം ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് എസ്ഐആറിനെ അനുകൂലിച്ചതോടെ തമിഴ്നാട്ടില് വീണ്ടും പഴയ രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുമോ എന്നും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷികര് ഉറ്റുനോക്കുന്നു. അതേസമയം, സംസ്ഥാന ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫിസർ അർച്ചന പട്നായിക് ഇന്ന് (ഒക്ടോബർ 30) തമിഴ്നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ പർട്ടികളുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് ഓരോ പാര്ട്ടികളും തങ്ങളുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.
അനുകൂലിച്ച് എഐഡിഎംകെയും ബിജെപിയും
വോട്ടർ പട്ടികയുടെ തീവ്ര പരിഷ്ക്കരണത്തെ അനുകൂലിച്ച് എഐഡിഎംകെയും ബിജെപിയും രംഗത്തെത്തി. "തമിഴ്നാട്ടിൽ, ഓരോ വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണ പ്രക്രിയയിലും മരിച്ച വോട്ടർമാരുടെയോ കുടിയേറിയവരുടെയോ പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്യാറില്ല. അടുത്ത വർഷം തമിഴ്നാട്ടിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനൊപ്പം, വോട്ടർ പട്ടികയിൽ സത്യസന്ധതയും സുതാര്യതയും ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വോട്ടർ പട്ടികയുടെ ഈ പ്രത്യേക പരിഷ്കരണത്തെ എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ. സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
ഈറോഡിൽ നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ.യുടെ നിയമവകുപ്പ് നടത്തിയ പഠനത്തിൽ മണ്ഡലത്തിൽ ഇല്ലാത്ത 40,000 പേരുടെ പേരുകൾ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. മരിച്ച 8,000 വോട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ, ആർ.കെ. നഗർ മണ്ഡലത്തിൽ ഇല്ലാത്ത 44,000 പേരുകൾ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഞങ്ങൾ ഇത് തെളിവുകൾ സഹിതം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പ്രത്യേക പരിഷ്കരണം ശരിയായി നടത്തിയാൽ, ഓരോ മണ്ഡലത്തിലെയും മരിച്ച വോട്ടർമാരെയും കുടിയേറ്റക്കാരെയും ശരിയായി നീക്കം ചെയ്യുകയും വോട്ടർ പട്ടിക സുതാര്യമായി തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യാം'' എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ. ഓർഗനൈസിങ് സെക്രട്ടറി ജയകുമാർ പറഞ്ഞു.
''ഒരു വോട്ടറുടെയും പേര് ഒഴിവാക്കരുത്. മരിച്ചവരുടെ വോട്ടുകൾ ഇല്ലാതാക്കണം. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും പോസ്റ്റൽ അക്കൗണ്ടുകളും ഉൾപ്പെടെ 12 തരം രേഖകൾ ഇതിനായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.തമിഴ്നാട്ടിൽ 6 കോടി 41 ലക്ഷം വോട്ടർമാരുണ്ട്. അവരിൽ നിന്ന് ഫോമുകൾ സ്വീകരിക്കുകയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അവരെ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. 21 വർഷത്തിനു ശേഷം തമിഴ്നാട്ടിൽ വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരിക്കുന്നു. ഇത് സ്വാഗതാർഹമാണ്,'' ബി.ജെ.പി. സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് കരു നാഗരാജൻ പറഞ്ഞു.
എതിര്ത്ത് ഡിഎംകെയും കോണ്ഗ്രസും
അടുത്ത വര്ഷം നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ അടിയന്തരമായി എസ്ഐആര് നടപ്പിലാക്കുന്നതില് ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് ഡിഎംകെ ആരോപിച്ചു. 'അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിലാണ് എസ്.ഐ.ആർ നടത്തുന്നത്. കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ള സമയത്ത് തന്ന് ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ അവർ പദ്ധതിയിടുന്നു. ക്രിസ്മസ്, പൊങ്കൽ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ആളുകൾ വീട്ടിലുണ്ടാകില്ല. ഇതിന് പിന്നില് വേറെന്തോ ലഷ്യമുണ്ട്. ഇത് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതാണ്. ആരും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ, വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പ്രത്യേക പരിഷ്കരണം മാറ്റിവയ്ക്കണം," ഡിഎംകെ ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി ആർ.എസ്. ഭാരതി മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
ഇത്ര തിടുക്കത്തില് എസ്ഐആര് എന്തിന് നടപ്പാക്കുന്നുവെന്ന ചോദ്യവുമായി കോണ്ഗ്രസും രംഗത്തെത്തി. "ബിഹാറിലെ എസ്ഐആർ ഓപ്പറേഷൻ വലിയ വിജയമായിരുന്നുവെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഞങ്ങൾ അതിനെ എതിർക്കുന്നു. കോടതിയിൽ കേസ് ഉള്ളപ്പോൾ അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്? മിക്ക പാർട്ടികളും ഇതിനെ എതിർക്കുന്നു. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കണം. അത് സത്യസന്ധമായി പ്രവർത്തിക്കണം. വ്യാജന്മാർ കടന്നുവരരുത്. യഥാർത്ഥ വോട്ടർമാരെ ഒഴിവാക്കരുത്. എല്ലാ വോട്ടർമാർക്കും അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ നൽകണം," കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം തങ്കബാലു പറഞ്ഞു.
എസ്ഐആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേസ് നിലനില്ക്കുമ്പോള് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് വിടുതലൈ ചിരുതൈഗൾ പാർട്ടി (വിസികെ) ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ്.എസ്. ബാലാജി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതിനെ എസ്ഐആർ ആയി കാണാൻ കഴിയില്ലെന്നും പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് പോലെയാണിതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. "എസ്ഐആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ കേസുകൾ നിലവിലുണ്ട്. അതിൻ്റെ പേരിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്ത്, എസ്ഐആർ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിനെ എസ്ഐആർ ആയി കാണാൻ കഴിയില്ല. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് പോലെയാണിത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇത് ഉപേക്ഷിക്കണം," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഡിഎംകെ, എഐഎഡിഎംകെ, ബിജെപി, കോൺഗ്രസ്, ആം ആദ്മി പാർട്ടി, ഡിഎംഡികെ, പിഎംകെ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഓഫ് മാർക്സിസ്റ്റ്, ബഹുജൻ സമാജ്, വിടുതലൈ സിരുത്തൈഗൾ പാർട്ടി, നാം തമിഴർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 12 രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികൾ കൂടിക്കാഴ്ചയില് പങ്കെടുത്തു.
പ്രതിനിധികൾ
ഡിഎംകെയ്ക്കു വേണ്ടി ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി ആർ.എസ്. ഭാരതി, നിയമ സെക്രട്ടറി എൻ.ആർ. ഇളങ്കോ, എഐഎഡിഎംകെയ്ക്കു വേണ്ടി ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി ജയകുമാർ, നിയമ സെക്രട്ടറി ഇൻപതുറൈ, തമിഴ്നാട് ബിജെപി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് കരുനാഗരാജൻ, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കരാട്ടെ ത്യാഗരാജൻ, മാർക്സിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കു വേണ്ടി സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗം സാമുവൽ രാജ്, സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം അറുമുഖം നൈനാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
നാം തമിഴാർ പാർട്ടിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജോസഫ് രാജ, സംസ്ഥാന വനിതാ വിഭാഗം സെക്രട്ടറി സ്റ്റെല്ല മേരി, സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗം തങ്കപാലു, സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സെൽവം, സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗം വാഗിത നിസാം, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സംസ്ഥാന ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി പെരിയസാമി, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ഗുണവഴകൻ, ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ്.എസ്. ബാലാജി, വിവിഐപി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി, ഡിഎംഡികെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി, ജനറൽ സെക്രട്ടറി പാർത്ഥസാരഥി, ലോയേഴ്സ് വിംഗ് സെക്രട്ടറി ജനാർദനൻ, സംസ്ഥാന യൂത്ത് ക്യാമ്പ് കോർഡിനേറ്റർ കൃഷ്ണൻ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി സെന്തിൽകുമാർ, ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് ആനന്ദൻ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു.
ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫിസർ പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കി
യോഗത്തിന് ശേഷം ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫിസർ അർച്ചന പട്നായിക് ഒരു പ്രസ്താവനയും പുറത്തിറക്കി. അതിൽ തമിഴ്നാട് ഉൾപ്പെടെ 12 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്ക്കരണം (SIR) പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2025 ഒക്ടോബർ അവസാനം മുതൽ 2026 ഫെബ്രുവരി ആദ്യം വരെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഈ പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്ക്കരണ നടപടിയിൽ, ഓരോ ജില്ലയിലെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുതൽ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻ തല ഉദ്യോഗസ്ഥർ വരെ ഏകദേശം 77,000 ഉദ്യോഗസ്ഥർ പങ്കെടുക്കും എന്ന് അറിയിച്ചു.
ഈ പ്രത്യേക പുനരവലോകനത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളുടെ ഭാഗമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ മാർഗനിർദേശങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി, വീടുവീടാന്തരം എത്തി പേര് ചേര്ക്കല്, കരട് വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം, അവകാശവാദങ്ങളും എതിർപ്പുകളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതികൾ, ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കടമകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും മുതലായവയിൽ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിശീലനം നൽകും എന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
38 ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർമാർ, 234 വോട്ടർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫിസർമാർ, 624 അസിസ്റ്റൻ്റ് വോട്ടർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫിസർമാർ, 7234 പോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ലെവൽ ഓഫിസ് സൂപ്പർവൈസർമാർ, 68,472 പോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ലെവൽ ഓഫിസർമാർ, വളണ്ടിയർമാർ എന്നിവർ ഈ പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും.
തമിഴ്നാട് ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫിസർ, ജില്ലാ ഇലക്ഷൻ ഓഫിസർമാർ, വോട്ടർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫിസർമാർ എന്നിവരാണ് ഈ പരിശീലനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഈ പ്രക്രിയ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനും സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഈ പ്രക്രിയ സുഗമമായി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് പരിശീലനം നൽകുന്നത് എന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
ബിഹാർ സംസ്ഥാന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ഓഗസ്റ്റിൽ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തി പരിഷ്കരിച്ചു. മരണം, കുടിയേറ്റം തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാൽ ഏകദേശം 65 ലക്ഷം വോട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തതായി ആരോപണമുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് ശക്തമായ എതിർപ്പിന് കാരണമായി. ബിഹാറിന് പിന്നാലെ തമിഴ്നാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള 12 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പ്രത്യേക പരിഷ്ക്കരണം നടത്തുമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ അടുത്തിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
