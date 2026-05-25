തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വീണ്ടും പൊട്ടിത്തെറി; മൂന്ന് അണ്ണാഡിഎംകെ എംഎൽഎമാർ രാജിവച്ച് വിജയ്യുടെ ടിവികെയിൽ
വിമത വിഭാഗത്തിലെ മൂന്ന് എം.എൽ.എമാർ ഒന്നിച്ച് രാജിവെച്ച് ഭരണകക്ഷിയായ ടിവികെയിൽ ചേർന്നതോടെ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയം കടുത്ത കുതിരക്കച്ചവട ആരോപണങ്ങളാൽ ചൂടുപിടിക്കുകയാണ്.
By PTI
Published : May 25, 2026 at 8:26 PM IST
ചെന്നൈ : തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവന്ന് മൂന്നാഴ്ച തികയും മുൻപേ അണ്ണാഡിഎംകെയെ പിടിച്ചുലച്ച് വീണ്ടും വൻ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾ. പാർട്ടിയിലെ വിമത വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മൂന്ന് പ്രമുഖ എംഎൽഎമാർ തിങ്കളാഴ്ച തങ്ങളുടെ നിയമസഭാംഗത്വം രാജിവച്ചു. ഇവർ സി ജോസഫ് വിജയ്യുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണകക്ഷിയായ തമിഴക വെട്രി കഴകത്തിൽ ചേരുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയതോടെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളായ ഡിഎംകെയും അണ്ണാഡിഎംകെയും കടുത്ത കുതിരക്കച്ചവട ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
മധുരാന്തകം എംഎൽഎ മരഗതം കുമാരവേൽ, ധാരാപുരം എംഎൽഎ പി സത്യഭാമ , പെരുന്തറൈ എംഎൽഎ എസ് ജയകുമാർ എന്നിവരാണ് സ്പീക്കർക്ക് രാജി സമർപ്പിച്ചത്. സ്പീക്കർ രാജി സ്വീകരിച്ചതോടെ 234 അംഗ നിയമസഭയിൽ അണ്ണാ ഡിഎംകെയുടെ അംഗബലം 47 ൽ നിന്ന് 44 ആയി കുറഞ്ഞു.
വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പിലെ ഭിന്നത; അണ്ണാഡിഎംകെ തകർച്ചയിലേക്ക് ?
ഏപ്രിൽ 23 ന് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അണ്ണാഡിഎംകെ കനത്ത പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങിയതിന് പിന്നാലെയാണ് പാർട്ടിയിൽ ആഭ്യന്തര തർക്കം രൂക്ഷമായത്. ഒടുവിൽ എംഎൽഎമാർ പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിയെ അനുകൂലിക്കുന്നവരും സി.വി. ഷൺമുഖം - എസ്.പി. വേലുമണി കൂട്ടുകെട്ടിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരുമായി രണ്ട് തട്ടിലായി.
കഴിഞ്ഞ മെയ് 13 ന് വിജയ് സർക്കാരിൻ്റെ വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പിൽ പാർട്ടി നിർദേശം ലംഘിച്ച് 25 വിമത എംഎൽഎമാർ സർക്കാരിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.ഇവരിൽ മൂന്ന് പേരാണ് ഇപ്പോൾ രാജിവെച്ചിരിക്കുന്നത്
‘குதிரை வேக’த்தில் நடக்கும் ‘குதிரை பேரம்’!— M.K.Stalin (@mkstalin) May 25, 2026
Scene 1: பெரும்பான்மை இல்லாத நிலையில், தி.மு.க. கூட்டணிக் கட்சித் தலைவர்களிடம் ஆதரவு கேட்பது.
Scene 2: நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் அ.தி.மு.க.வின் ஒரு அணியை ஆதரவாக வாக்களிக்க விலை பேசுவது. அ.ம.மு.க. உறுப்பினரையும் கொசுறு வாங்குவது.
Scene…
അണ്ണാഡിഎംകെയിലെ പുതിയ സമവാക്യങ്ങൾ
വിമത പക്ഷത്തുണ്ടായിരുന്ന 5 എംഎൽഎമാർ തിരികെ എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി ക്യാമ്പിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി അനുഭാവം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതോടെ പളനിസ്വാമിയെ അനുകൂലിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം 27 ആയി ഉയർന്നു. മൂന്ന് പേരുടെ രാജിയും അഞ്ച് പേരുടെ മടങ്ങിവരവും കഴിഞ്ഞതോടെ വിമത വിഭാഗത്തിൻ്റെ ശക്തി 25 ൽ നിന്ന് വെറും 17 ആയി ചുരുങ്ങി.
രാജിവെച്ച മൂന്ന് എം.എൽ.എമാരും പിഡബ്ല്യുഡി മന്ത്രിയും ടിവികെ മുതിർന്ന നേതാവുമായ ആദവ് അർജുനയുമായി സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. തുടർന്ന് പനയൂരിലുള്ള ടിവികെ പാർട്ടി ആസ്ഥാനത്തെത്തി ഇവർ അംഗത്വം സ്വീകരിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു. ഇതോടെ വിജയ് രാജിവെച്ച തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ഈസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നാല് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിന് കളമൊരുങ്ങി.
'സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് വിതരണം'; ആഞ്ഞടിച്ച് ഇപിഎസും സ്റ്റാലിനും
ടിവികെയുടെ തരംതാണ രാഷ്ട്രീയ കളികളാണ് ഇപ്പോൽ പുറത്തുവരുന്നതെന്ന് അണ്ണാഡിഎംകെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എടപ്പാടി കെ പളനിസ്വാമി ആരോപിച്ചു.
"സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ താഴത്തെ നിലയിൽ വെച്ച് ഇവരുടെ രാജി കത്തുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു, തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം ഒന്നാം നിലയിൽ വെച്ച് മന്ത്രിമാർ ഇവർക്ക് ടിവികെയുടെ പാർട്ടി കാർഡുകൾ കൈമാറുന്നു. ഇത് ആസൂത്രിതമായ ഗൂഢാലോചനയാണ്. കുതിരക്കച്ചവടമാണ് ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത്,"
അതേസമയം, ഡിഎംകെ അധ്യക്ഷനും മുന് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി എം കെ സ്റ്റാലിനും ടിവികെയ്ക്കെതിരെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ രംഗത്തെത്തി.
" കുതിരവേഗത്തിലുള്ള കുതിരക്കച്ചവടമാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത്. അധികാരം പിടിക്കാൻ ഡിഎംകെ സഖ്യകക്ഷികളുടെ പിന്തുണ തേടുകയും അണ്ണാഡിഎംകെ എംഎൽഎമാരെ ചാക്കിട്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തവർ തങ്ങളെ വിശുദ്ധ ശക്തി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പരിഹാസ്യമാണ്. ജനങ്ങൾ ഇതിന് ശക്തമായ മറുപടി നൽകും " , സ്റ്റാലിൻ എക്സിൽ കുറിച്ചു.
വിമാനത്താവളങ്ങളിലും സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലും വെച്ച് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി മെമ്പർഷിപ്പുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് ഡിഎംകെ , അണ്ണാഡിഎംകെ നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു. കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാണ് എം എൽ എ സ്ഥാനം രാജിവയ്പ്പിച്ചതെന്നാണ് നിയമവിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. ഏതായാലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് വെറും 21 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയം വീണ്ടുമൊരു വൻ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്.
