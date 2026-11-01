മുന് സൈനികന് ഡിജിറ്റല് അറസ്റ്റ് ; 30 ലക്ഷം തട്ടിയെടുത്ത സംഘത്തെ മുംബൈയില് നിന്ന് പിടികൂടി തമിഴ്നാട് പൊലീസ്
മുൻ സൈനികനെ 'ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ്' ചെയ്തെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് 30 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയ സംഘത്തെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വെച്ച് തമിഴ്നാട് പൊലീസ് പിടികൂടി.
Published : November 1, 2026 at 4:28 PM IST
ചെന്നൈ: ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ് തട്ടിപ്പിലൂടെ മുൻ സൈനികനിൽ നിന്ന് 30 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്ത സംഘത്തെ തമിഴ്നാട് പൊലീസ് മുംബൈയില് നിന്ന് പിടികൂടി. മുംബൈ സ്വദേശി വിനോദ് സന്ദീപ് സിങ്, താനെ സ്വദേശി സുൽത്താൻ മഖ്ബൂൽ തൈരെ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. പ്രതികളെ ട്രാൻസിറ്റ് വാറൻ്റിലൂടെ തേനിയിലെത്തിച്ച് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
ഏപ്രിൽ 8-നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. തേനി ജില്ലയിൽ താമസിക്കുന്ന പ്രകാശം എന്ന മുൻ സൈനികനാണ് ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ് തട്ടിപ്പിനിരയായത്. വിക്രം കുമാർ എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഒരാൾ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മേഖലയിൽ നിന്നാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മുന് സൈനികനായ പ്രകാശത്തെ ബന്ധപ്പെട്ടു.
നിങ്ങളുടെ ആധാർ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സിം കാർഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും അതിലൂടെ അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുവെന്നും ഇയാള് പ്രകാശത്തോട് പറഞ്ഞു. സംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ദിരാ നഗർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഇയാൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി.
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കൂടാതെ, വ്യാജ സിബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സുപ്രീം കോടതിയുടെയും പേരിൽ രേഖകൾ ചമച്ച് ഇയാൾക്ക് അയച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 52,75,301 രൂപ നിക്ഷേപമായി അടയ്ക്കാനും ഇയാൾ പ്രകാശത്തെ നിർബന്ധിച്ചു. ഇതുകേട്ട് പരിഭ്രാന്തനായ പ്രകാശം, താൻ തട്ടിപ്പിനിരയാവുകയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ, മുംബൈയിലുള്ള ഒരു ഫെഡറൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 30 ലക്ഷം രൂപ അയച്ചുകൊടുത്തു.
പിന്നീട് താൻ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് മനസിലാക്കിയ അദ്ദേഹം പ്രകാശം തേനി ജില്ലാ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് പ്രവീൺ ഗൗതമിന് പരാതി നൽകി. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ബാസ്റ്റിൻ ദിനകരൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിക്കുകയും പ്രതികളെ കണ്ടെത്താനുള്ള അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഈ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് തട്ടിപ്പിൽ പങ്കാളികളായ നവി മുംബൈ സ്വദേശി വിനോദ് സന്ദീപ് സിംഗ്, താനെ സ്വദേശി സുൽത്താൻ മഖ്ബൂൽ തൈരെ എന്നിവരെ തമിഴ്നാട് പൊലീസ് മുംബൈയിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇവരെ പിന്നീട് ട്രാൻസിറ്റ് വാറൻ്റിലൂടെ തേനിയിൽ എത്തിക്കുകയും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
ഈ സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് തേനി ജില്ലാ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഡിജിറ്റല് അറസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. "വീഡിയോ കോൾ വഴി ആളുകളെ 'ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ്' ചെയ്യാനോ ചോദ്യം ചെയ്യാനോ നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകളിൽ പൊതുജനങ്ങൾ വഞ്ചിതരാകരുത്" എന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു.
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