പോക്സോ, ലഹരി കേസുകളിൽ അതിവേഗ വിചാരണ; തമിഴ്നാട്ടിൽ പ്രത്യേക കോടതികൾക്ക് സർക്കാർ ഉത്തരവ്
46.59 കോടി രൂപ ചെലവിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഈ പ്രത്യേക കോടതികൾ ഇരകൾക്ക് വേഗത്തിൽ നീതി ഉറപ്പാക്കാനും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയാനും സഹായിക്കും.
By PTI
Published : November 1, 2026 at 3:07 PM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിൽ പോക്സോ (POCSO), ലഹരിമരുന്ന് (NDPS) കേസുകളിലെ വിചാരണ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനായി 30 പുതിയ പ്രത്യേക കോടതികൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ട് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ. മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ്ൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന അവലോകന യോഗത്തിലെ നിർദേശങ്ങളെത്തുടർന്നാണ് ഭരണകൂടം ഈ സുപ്രധാന തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത്. സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും ലഹരിമരുന്ന് മാഫിയകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കാനുമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ നീക്കത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
26 പുതിയ പോക്സോ കോടതികളും 4 എൻ.ഡി.പി.എസ് കോടതികളും
സംസ്ഥാനത്തുടനീളം തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാതെ കിടക്കുന്ന പോക്സോ കേസുകളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗത്തിൽ വിലയിരുത്തി. തുടർന്നാണ് എല്ലാ ജില്ലകളിലും ആവശ്യത്തിന് പ്രത്യേക കോടതികൾ സ്ഥാപിക്കാനും വിചാരണ വേഗത്തിലാക്കി കുറ്റവാളികൾക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അദ്ദേഹം നിർദേശം നൽകിയത്. നിലവിൽ 22 പോക്സോ കോടതികളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നാലെണ്ണം ഉടൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും. ഇതിനുപുറമെയാണ് 46.59 കോടി രൂപ ചെലവിൽ 26 പുതിയ പോക്സോ പ്രത്യേക കോടതികൾ കൂടി അനുവദിച്ചത്. ഇതിൽ 12 പുതിയ കോടതികളും 14 അധിക കോടതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതോടെ തമിഴ്നാട്ടിലെ 47 പൊലീസ് ജില്ലകളിലായി ആകെ പോക്സോ കോടതികളുടെ എണ്ണം 52 ആയി ഉയരും.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അതോടൊപ്പം തന്നെ, തമിഴ്നാടിനെ ലഹരിമുക്ത സംസ്ഥാനമാക്കുന്നതിനുള്ള "ലഹരിമുക്ത തമിഴ്നാട്" (Drug-Free Tamil Nadu) പ്രചാരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എൻ ഡി പി എസ് (NDPS) കേസുകളിൽ വിചാരണ വേഗത്തിലാക്കാനും നടപടികളുണ്ട്. നിലവിൽ 11 എൻ ഡി പി എസ് കോടതികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ലഹരി കേസുകളിലെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഫയലുകൾ അതിവേഗം തീർപ്പാക്കുന്നതിനായി കാഞ്ചീപുരം, തിരുവള്ളൂർ, വെല്ലൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലും, ചെന്നൈയിൽ ഒരു അധിക കോടതി ഉൾപ്പെടെ നാല് പുതിയ എൻ ഡി പി എസ് പ്രത്യേക കോടതികൾക്കും സർക്കാർ അനുമതി നൽകി.
അതിക്രമങ്ങൾ തടയാൻ കർശന നിയമനടപടി
കോടതികളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ കേസുകളുടെ വിചാരണ വേഗത്തിലാക്കാനും ഇരകൾക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. കുറ്റവാളികൾക്ക് കൃത്യസമയത്ത് അർഹമായ ശിക്ഷ നൽകുന്നത് ഭാവിയിൽ ഇത്തരം ക്രൂരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ലഹരി കടത്തും തടയാൻ സഹായകരമാകുമെന്നും സർക്കാർ കരുതുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയിയുടെ നേരിട്ടുള്ള ഈ നീക്കം സംസ്ഥാനത്തെ നിയമപരിപാലന മേഖലയിൽ നിർണായകമായൊരു മാറ്റത്തിന് വഴിതുറക്കും.
Also read: ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹെലികോപ്റ്റർ ദുരന്തം: ആറ് പേരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു; പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി എയിംസ് ഋഷികേശിലേക്ക് മാറ്റി