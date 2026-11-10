ബാങ്കുകളിലെ 22.10 കോടി എങ്ങനെ പോയി? സൈബര് കുറ്റവാളികള് നുഴഞ്ഞുകയറിയ വഴി തേടി പൊലീസ്
അന്താരാഷ്ട്ര സൈബർ കുറ്റകൃത്യ സംഘത്തിന് പങ്കുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഈ സംഭവത്തിൽ സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ബി.ജെ.പി രംഗത്തെത്തി.
By PTI
Published : November 10, 2026 at 4:34 PM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടില് പഞ്ചായത്ത് യൂണിയനുകളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളില് നിന്ന് 22.10 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്തതിനു പിന്നില് വന് സൈബര് തട്ടിപ്പെന്ന് പൊലീസ്. ഗ്രാമവികസന വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള മൂന്ന് പഞ്ചായത്ത് യൂണിയനുകളുടെ അക്കൗണ്ടുകളില് നിന്നാണ് പണം നഷ്ടമായത്. സംസ്ഥാന സൈബര് ക്രൈം പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊര്ജിമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമവികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്ക്കുമായി നീക്കിവച്ച പണമാണ് തട്ടിയെടുത്തതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. മണ്ഡപം, ധാരാപുരം, നാഗപട്ടണം പഞ്ചായത്ത് യൂണിയനുകളുടെ അക്കൗണ്ടുകളില് നിന്നാണ് പണം പോയത്.
രാമനാഥപുരം ജില്ലയിലെ മണ്ഡപം പഞ്ചായത്ത് യൂണിയന് അക്കൗണ്ടില് നിന്ന് ഏകദേശം 14 കോടി രൂപയും, തിരുപ്പൂര് ജില്ലയിലെ ധാരാപുരത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം 5 കോടി രൂപയും, നാഗപട്ടണം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് യൂണിയന് അക്കൗണ്ടില് നിന്ന് 3.10 കോടി രൂപയുമാണ് നഷ്ടമായത്. ആകെ നഷ്ടം 22.10 കോടി രൂപയാണെന്നാണ് കണക്ക്.
റോഡ്, കുടിവെള്ളം, ഓട തുടങ്ങിയ പൊതു സേവനങ്ങള്ക്കായി സര്ക്കാര് അനുവദിക്കുന്ന പണം കൈകാര്യം ചെയ്യാനാണ് പഞ്ചായത്ത് യൂണിയനുകള് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. കരാറുകാര്ക്കുള്ള പണമടയ്ക്കല് ഉള്പ്പെടെയുള്ള ഇടപാടുകള് ബാങ്കുകളെയും പഞ്ചായത്ത് യൂണിയനുകളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേക പോര്ട്ടല് വഴിയാണ് നടക്കുന്നത്. ഉദ്യോഗസ്ഥരും പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരും നല്കിയിട്ടുള്ള യൂസര് ഐഡിയും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ സംവിധാനത്തില് കയറുന്നത്.
ഈ സാമ്പത്തിക ഇടപാട് പോര്ട്ടലിലെ സാങ്കേതിക പഴുത് സൈബര് കുറ്റവാളികള് മുതലെടുത്തിരിക്കാമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ സംശയം. തട്ടിപ്പുകാര് നേരിട്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളില് കയറിയോ അതോ പോര്ട്ടലില് അനധികൃതമായി പ്രവേശിച്ച് ഇടപാടുകള് നടത്തിയോ എന്നാണ് പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നത്.
വെബ്സൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇ-മെയില് രേഖകളിലും ഐപി വിലാസങ്ങളിലും സംശയാസ്പദമായ പ്രവര്ത്തനം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബംഗ്ലാദേശ്, അമേരിക്ക, ഗ്രീസ് എന്നിവിടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിജിറ്റല് തെളിവുകളാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. വിദേശത്ത് നിന്ന് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സംഘങ്ങള്ക്ക് ഇതില് പങ്കുണ്ടോ എന്നാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തിനുള്ളില് നിന്ന് പണം സ്വീകരിക്കാനും കൈമാറാനും ഇടനിലക്കാര് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന സാധ്യതയും പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
തട്ടിയെടുത്ത പണം പല അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ മാറ്റിയതാണ് അന്വേഷണത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളി. സൈബര് തട്ടിപ്പുകളില് പണം പല അക്കൗണ്ടുകളിലായി വിഭജിച്ച് കൈമാറുന്നതാണ് രീതി. ഇതോടെ അവസാനം പണം എത്തിയവരെ കണ്ടെത്താനും തുക തിരിച്ചുപിടിക്കാനും പ്രയാസമാകും. പോര്ട്ടലിന്റെ സുരക്ഷാ സംവിധാനം, അറിയാവുന്നതോ പരിഹരിക്കപ്പെടാത്തതോ ആയ പഴുതുകള്, ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ലോഗിന് വിവരങ്ങള് എങ്ങനെ ചോര്ന്നു എന്നിവയെല്ലാം അന്വേഷണ പരിധിയിലാണ്. പോര്ട്ടല് നിര്മിച്ചതും പരിപാലിക്കുന്നതുമായ സാങ്കേതിക സംഘത്തിന്റെ പങ്കും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
അയല് സംസ്ഥാനമായ പുതുച്ചേരിയിലും സര്ക്കാര് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമാനമായ സൈബര് തട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
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ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ തമിഴ്നാട് ശക്തമായ വിമര്ശനവുമായി ബി ജെ പി നേതാവ് വിനോജ് പി സെല്വം രംഗത്തുവന്നു. ഗ്രാമവികസനത്തിനും പൊതുജനക്ഷേമത്തിനുമായി മാറ്റിവെച്ച ഫണ്ടാണ് സൈബര് കുറ്റവാളികള് തട്ടിയെടുത്തതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. സര്ക്കാര് പേയ്മെന്റ് സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് സൈബര് കുറ്റവാളികള് എങ്ങനെയാണ് നുഴഞ്ഞുകയറിയതെന്നും, കോടികളുടെ ഇടപാടുകള് നടക്കുമ്പോള് എവിടെയായിരുന്നു ധനകാര്യ നിയന്ത്രണങ്ങളും സുരക്ഷാ പരിശോധനകളെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു..
₹22.10 CRORE of public money allegedly siphoned off from Tamil Nadu Government bank accounts! ₹14 crore – Ramanathapuram ₹3.10 crore – Nagapattinam ₹5 crore – Tiruppur Three districts. Multiple government accounts. Crores of taxpayers' money allegedly stolen! மக்கள் வரிப்பணத்திற்கே பாதுகாப்பு இல்லையா? இதுதான் விஜய் அரசின் நிர்வாக லட்சணமா? This incident raises yet another set of serious questions about the Vijay-led TVK government's administrative oversight, accountability and preparedness. These are funds meant for rural development, essential services and public welfare. Money entrusted to the government for the benefit of ordinary citizens. How did cybercriminals allegedly penetrate government payment systems? How were transactions worth crores executed? Where were the security checks, financial controls and monitoring mechanisms? மக்களின் பணத்தைப் பாதுகாப்பது அரசின் அடிப்படைக் கடமை. அந்தக் கடமையை நிறைவேற்றுவதில் ஏற்பட்ட குறைபாடுகளுக்கு யார் பொறுப்பு? Where is Chief Minister Vijay when the people of Tamil Nadu demand answers? There appears to be a worrying communication gap between the Chief Minister, his ministers and the public. Every political party in the world has an IT wing. But Tamil Nadu seems to have witnessed something extraordinary. For the first time, an actor's fan club and its social media army have gone from trending hashtags to running a state government! Unfortunately, managing hashtags and managing a state are two very different things. சமூக வலைதளத்தில் ட்ரெண்ட் செய்வது வேறு! ஒரு மாநிலத்தை நிர்வகிப்பது வேறு! Chief Minister Vijay, your online supporters may have answers to every criticism. But when will the people of Tamil Nadu get answers from you? மக்கள் கேள்வி கேட்கிறார்கள். முதலமைச்சர் பதில் சொல்ல வேண்டும்! ஆட்சி என்பது அதிகாரம் மட்டுமல்ல. பொறுப்பும் கூட! Tamil Nadu needs transparent answers, stronger institutions and a government that can demonstrate its ability to safeguard public funds.— Vinoj P Selvam (@VinojBJP) November 10, 2026
സര്ക്കാരിന്റെ ഭരണപരമായ മേല്നോട്ടത്തെയും ഉത്തരവാദിത്തത്തെയും കുറിച്ച് ഈ സംഭവം ഗൗരവകരമായ ചോദ്യങ്ങള് ഉയര്ത്തുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമില് കുറിച്ചു. പൊതുപണം സുരക്ഷിതമാക്കാനുള്ള സര്ക്കാരിന്റെ കഴിവില്ലായ്മയാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്നും തമിഴ്നാടിന് സുതാര്യമായ ഉത്തരവുകളും ശക്തമായ സ്ഥാപനങ്ങളും ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
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