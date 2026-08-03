കാവേരി നദീജല തർക്കം; അവകാശപ്പെട്ട വിഹിതം കർണാടക നൽകുന്നില്ല, സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ച് തമിഴ്നാട്
കാവേരി നദീജലത്തിൽ തമിഴ്നാടിന് അവകാശപ്പെട്ട വിഹിതം കർണാടക ഉടനടി വിട്ടുനൽകാൻ ഉത്തരവിടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു.
Published : August 3, 2026 at 5:56 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കാവേരി നദീജലത്തിൽ തമിഴ്നാടിന് അവകാശപ്പെട്ട വിഹിതം ഉടനടി വിട്ടുനൽകാൻ കർണാടക സർക്കാരിനോട് നിർദ്ദേശിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തു. തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ജോസഫ് വിജയിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരാണ് ഈ വിഷയം പരമോന്നത കോടതിക്ക് മുന്നിലെത്തിച്ചത്. കാവേരി വാട്ടർ റെഗുലേഷൻ കമ്മിറ്റിയും (CWRC) കാവേരി വാട്ടർ മാനേജ്മെൻ്റ് അതോറിറ്റിയും (CWMA) ഉത്തരവിട്ട ജലവിഹിതം കർണാടക കൃത്യമായി തുറന്നുവിടുന്നില്ലെന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പ്രധാന ആരോപണം.
സമിതി ഉത്തരവ് ലംഘിച്ച് കർണാടക
കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 28-ന് ചേർന്ന CWRC യോഗത്തിൽ, ജൂലൈ 29 മുതൽ 15 ദിവസത്തേക്ക് പ്രതിദിനം 3,500 ക്യൂസെക്സ് വെള്ളം തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിടാൻ കർണാടകയോട് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഈ നിർദ്ദേശം പിന്നീട് കാവേരി വാട്ടർ മാനേജ്മെൻ്റ് അതോറിറ്റിയും ശരിവെച്ചു. എന്നാൽ, ജൂലൈ 29 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 2 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയായ ബിലിഗുണ്ട്ലുവിൽ എത്തിയ ജലത്തിൻ്റെ അളവ് വെറും 158 മുതൽ 550 ക്യൂസെക്സ് വരെ മാത്രമാണെന്ന് തമിഴ്നാട് സർക്കാരിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കൗൺസൽ ബി. കരുണാകരൻ വ്യക്തമാക്കി.
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അണക്കെട്ടുകളിൽ ആവശ്യത്തിന് ജലസമ്പത്ത്
കർണാടകയിലെ പ്രധാന അണക്കെട്ടുകളായ കെ ആർ എസ്, കബനി, ഹരംഗി, ഹേമാവതി എന്നിവയിലായി നിലവിൽ 77.537 ടി എം സി ജലശേഖരമുണ്ട്. അതിനാൽ തമിഴ്നാടിന് അർഹമായ വിഹിതം നൽകുന്നതിൽ കർണാടകയ്ക്ക് യാതൊരുവിധ തടസ്സവുമില്ല. മഴ കനത്ത സാഹചര്യത്തിൽ തമിഴ്നാടിന് ലഭിക്കേണ്ട വിഹിതം 26.954 ടി എം സി ആയി ഉയരേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ നിലവിൽ അതോറിറ്റി അനുവദിച്ച 4.536 ടി എം സി വെള്ളം വളരെ കുറവാണെന്നും തമിഴ്നാട് വാദിക്കുന്നു.
പ്രതിപക്ഷമായ ഡി എം കെയും കോടതിയിലേക്ക്
വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട് തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രധാന പ്രതിപക്ഷ കക്ഷിയായ ഡി എം കെയും നേരത്തെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. 2018-ലെ സുപ്രീം കോടതി വിധിയും സി ഡബ്ല്യു ആർ സിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും കർണാടക കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് ഡി എം കെ ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതുവരെയുള്ള കുടിശ്ശിക തീർപ്പാക്കുന്നതിനായി പ്രതിദിനം 7,000 ക്യൂസെക്സ് വീതം വെള്ളം വിട്ടുനൽകാൻ ഉത്തരവിടണമെന്നും, ബിലിഗുണ്ട്ലുവിലെ ജലലഭ്യത ദിവസംതോറും നിരീക്ഷിക്കാൻ CWMA-യോട് നിർദ്ദേശിക്കണമെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. രളം, കർണാടക, തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള നദീജല തർക്കം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി 2018-ലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കാവേരി വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റിക്ക് രൂപം നൽകിയത്.
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