ലഹരിക്കടത്തിൽ കേരളത്തെ പഴിച്ച് തമിഴ്നാട് എംഎൽഎ; സംയുക്ത പരിശോധനയെന്ന് മന്ത്രി
സംസ്ഥാനത്ത് വിദ്യാർഥികളും യുവാക്കളും ലഹരി ഉപയോഗത്തിന് വൻതോതിൽ അടിമപ്പെടുന്നത് തടയാൻ ഭരണകൂടം അടിയന്തരമായി നിയമപരമായ രീതിയിൽ ഇടപെടണമെന്ന് എംഎൽഎ ആവശ്യപ്പെട്ടു
Published : August 17, 2026 at 2:10 PM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിൽ ലഹരി ഉപയോഗവും അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളും രൂക്ഷമാകുന്നതിൽ കേരളത്തെ പഴിച്ച് നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഗുരുതര ആരോപണം. തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് വലിയ തോതിൽ അനധികൃതമായി ലഹരിവസ്തുക്കൾ ഒഴുകിയെത്തുന്നത് അയൽ സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തിൽ നിന്നാണെന്നാണ് കള്ളക്കുറിച്ചി ജില്ലയിലെ ശങ്കരാപുരം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ എഐഎഡിഎംകെ എംഎൽഎ ആർ രാകേഷ് സഭയിൽ വച്ച് ആരോപിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്തെ ലഹരിവ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം കൊണ്ടുവന്ന അടിയന്തര പ്രമേയ ചർച്ചയിലാണ് കേരളത്തിനെതിരെ തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായ പരാമർശം ഉയർന്നുവന്നത്.
സഭയിൽ ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ
സംസ്ഥാനത്ത് വിദ്യാർഥികളും യുവാക്കളും ലഹരി ഉപയോഗത്തിന് വൻതോതിൽ അടിമപ്പെടുന്നത് തടയാൻ ഭരണകൂടം അടിയന്തരമായി നിയമപരമായ രീതിയിൽ ഇടപെടണമെന്ന് എംഎൽഎ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ലഹരിവസ്തുക്കൾ എത്തുന്നതിൻ്റെയും വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിൻ്റെയും പ്രധാന സ്രോതസ്സ് കേരളമാണെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആരോപണം. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ ലഹരി കടത്ത് പൂർണമായി തടയാതെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ലഹരിവ്യാപനവും അതുവഴിയുണ്ടാകുന്ന അക്രമ സംഭവങ്ങളും തടയാൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
സംസ്ഥാനത്ത് സമീപകാലത്തായി ഉയർന്നുവരുന്ന ക്രമസമാധാന തകർച്ചയ്ക്ക് അതിർത്തി കടന്നുള്ള ലഹരി കടത്ത് പ്രധാന കാരണമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ സർക്കാരിനെതിരെ സഭയിൽ വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തി. ലഹരി മാഫിയയെ അമർച്ച ചെയ്യുന്നതിൽ സർക്കാർ പൂർണമായും പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും, അതിർത്തി ജില്ലകളിൽ പരിശോധനകൾ കാര്യക്ഷമമല്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷം കുറ്റപ്പെടുത്തി. സ്കൂളുകളും കോളജുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്ന ലഹരി വിൽപന തടയാൻ പ്രത്യേക കർമപദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കണമെന്നും പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഏകോപനത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി
എന്നാൽ നിയമസഭയിൽ ഉയർന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടിയുമായി ഭരണപക്ഷം സഭയിൽ രംഗത്തെത്തി. അതിർത്തി കടന്നുള്ള ലഹരി കടത്ത് തടയുന്ന വിഷയത്തിൽ കേരള സർക്കാരുമായി തമിഴ്നാട് ഭരണകൂടം വളരെ അടുത്ത സഹകരണത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ഇതിനോടകം തന്നെ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി ആദവ് അർജുന സഭയെ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു. ലഹരി മാഫിയക്കെതിരെ ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും ചേർന്ന് സംയുക്ത പോരാട്ടമാണ് നടത്തുന്നത്. കേരളത്തിലെയും തമിഴ്നാട്ടിലെയും ആഭ്യന്തര വകുപ്പുകൾ കൃത്യമായ ഏകോപനത്തോടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ലഹരിവസ്തുക്കൾ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് എത്തുന്ന എല്ലാ പ്രധാന അതിർത്തി വഴികളും അടയ്ക്കുന്നതിനായി കർശന പരിശോധനകളും ശക്തമായ നിയമനടപടികളും ഇതിനകം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സർക്കാർ സഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
അതിർത്തികളിൽ സംയുക്ത പരിശോധന
സംസ്ഥാന അതിർത്തികൾ വഴി നടത്തുന്ന അനധികൃത ലഹരി കടത്ത് തടയുന്നതിന് ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും എക്സൈസ് വിഭാഗങ്ങളെയും കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ടുള്ള സംയുക്ത പരിശോധനകൾ അതിർത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ കൂടുതൽ ഊർജിതമാക്കുമെന്നും തമിഴ്നാട് സർക്കാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അന്തർസംസ്ഥാന ലഹരി ശൃംഖല തകർക്കാൻ ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നല്ല ബന്ധവും ഏകോപനവും സഹായിക്കുമെന്നും, അതിർത്തികളിൽ നിരീക്ഷണം വ്യാപിപ്പിച്ച് ലഹരിവ്യാപനം പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും ഭരണപക്ഷം മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
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വരും ദിവസങ്ങളിൽ വാഹന പരിശോധനകൾ ഉൾപ്പെടെ കൂടുതൽ കർശനമാക്കാനാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ തീരുമാനം. ഇതിന് പുറമെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഹരി കടത്ത് സംഘങ്ങളെ പിടികൂടാൻ പ്രത്യേക സ്ക്വാഡുകളെ നിയോഗിക്കുമെന്നും മന്ത്രി സഭയെ അറിയിച്ചു.
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