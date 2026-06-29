ETV Bharat / bharat

ഐപിഎൽ മത്സരത്തിനിടെ ലഹരി ഉപയോഗം; വീഡിയോ പുറത്തായതോടെ ടിവികെ മന്ത്രിക്കെതിരേ പ്രതിപക്ഷം

ശരത് കുമാറിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം നിരത്തിലറങ്ങി. അനുമതി നിഷേധിച്ച് പൊലീസ്, ചോദ്യം ചെയ്‌ത് ഡിഎംകെ നേതൃത്വം.

TAMIL NADU MINISTER VIRAL VIDEO DMK PROTEST ON MINISTER VIRAL VIDEO MINISTER D SARATH KUMAR SARAT KUMAR DRUG ALLIGATION PROTEST
Minister D Sarath Kumar crushing a pill during a match in Chennai triggered a political controversy (ANI)
author img

By PTI

Published : June 29, 2026 at 2:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട് മന്ത്രി ശരത് കുമാർ ഐപിഎൽ മത്സരത്തിനിടെ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചെന്ന് ആരോപിക്കുന്ന വീഡിയോ വീണ്ടും വിവാദത്തില്‍. വീഡിയോ വൈറലായതോടെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കര്‍ശന നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തി. സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണകക്ഷിയായ ടിവികെ ലഹരിവിരുദ്ധ പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രതിഷേധം ശക്തമായത്.

സംഭവത്തിൽ മന്ത്രി ഡി ശരത് കുമാറിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡിഎംകെ വിദ്യാർഥികള്‍ രാജരത്തിണം സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിന് പൊലീസ് അനുമതി നിഷേധിച്ചു. ഇത് ഇരുവരും ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടാകുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു. നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ചതിന് 20 ലധികം പ്രതിഷേധക്കാരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

പ്രതിഷേധത്തില്‍ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായതോടെ ചോദ്യം ചെയ്‌ത് ഡിഎംകെയും രംഗത്തെത്തി. യുവാക്കളെ മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാന്‍ നടത്തിയ പ്രതിഷധം അടിച്ചമര്‍ത്തിയതെന്തിനെന്ന് അവര്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചു. ഡിഎംകെ അംഗങ്ങൾ പറയുന്നത് പൊലീസ് കേൾക്കാന്‍ തയ്യാറാകണമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ച് ഡിഎംഡികെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി

വീഡിയോ വൈറലായതിന് പിന്നാലെ സംഭവത്തെ ഡിഎംഡികെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രേമലത വിജയകാന്ത് വിമര്‍ശനം നടത്തി. വിവാദപരമായ രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ കാണിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ "അങ്ങേയറ്റം അപലപനീയമാണെന്ന് അവര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പൊതുജന പ്രതിനിധികൾ ഉചിതമായി പെരുമാറണമെന്നും അവര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചു.

"സംഭവം നടന്ന സമയത്ത് ശരത് കുമാർ മന്ത്രിയായിരുന്നില്ലെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ മന്ത്രിയായതിനാൽ പൊതുജനങ്ങള്‍ർ സൂക്ഷമാമയി നീരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതിനിധികൾ കടമയും ഉത്തരവാദിത്തബോധവും പുലർത്തണം" നിയമസഭാംഗം പ്രേമലത പറഞ്ഞു.

അന്താരാഷ്ട്ര മയക്കുമരുന്ന് ദുരുപയോഗ ദിനം

ജൂൺ 26 ന് അന്താരാഷ്ട്ര മയക്കുമരുന്ന് ദുരുപയോഗത്തിനും അനധികൃത കടത്തിനും എതിരായ ദിനത്തിലാണ് വീഡിയോ വീണ്ടും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വീണ്ടും ദൃശ്യമാകുന്നത്. മയക്കുമരുന്ന് രഹിത തമിഴ്‌നാട് സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മുഖ്യമന്ത്രി മയക്കുമരുന്ന് വിരുദ്ധ മാരത്തൺ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്‌തതിന് പിന്നാലെ വീഡിയോ വൈറലായി.

അതേസമയം വിശദീകരണവുമായി ശരത് കുമാറും ടിവികെ നേതൃത്വവും രംഗത്തെത്തി. അസുഖം ബാധിച്ച മകൾക്ക് ഗുളിക പൊടിച്ച് പൊടിച്ചതാണെന്ന് ശരത് കുമാര്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഇത് തൻ്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മരുന്നാണെന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തെറ്റായി അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു പദാർത്ഥമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. ഡിഎംകെ ഐ.ടി സെൽ ടിവികെയെ പൊതുമധ്യത്തിൽ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ മനഃപൂർവ്വം കെട്ടിച്ചമച്ച വ്യാജ പ്രചാരണമാണിതെന്നും ശരത് കുമാർ പ്രതികരിച്ചു. ഇപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്ന രണ്ട് വർഷം പഴക്കമുള്ള വീഡിയോയാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Also Read:അനീമിയ മുക്ത ഭാരത് പദ്ധതി വിപുലീകരിക്കുന്നു; ആറ് മാസം വരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇനി ഗുണഭോക്താക്കൾ

TAGGED:

TAMIL NADU MINISTER VIRAL VIDEO
DMK PROTEST ON MINISTER VIRAL VIDEO
MINISTER D SARATH KUMAR
SARAT KUMAR DRUG ALLIGATION PROTEST
OPPOSITION AGAINST SARAT KUMAR

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.