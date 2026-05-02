തമിഴങ്കം 2026; നെഞ്ചിടിപ്പേറ്റുന്ന തമിഴഗ മണ്ഡലങ്ങള്‍

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ജനവിധി ഇക്കുറി നിശ്ചയിക്കുക വെള്ളിത്തിരയിലെ താരമോ?. ഉറ്റുനോക്കി രാജ്യം.

Published : May 2, 2026 at 6:41 PM IST

ചെന്നൈ: എന്നും നമ്മള്‍ മലയാളികള്‍ക്ക് ഏറെ താത്പര്യമുള്ള വിഷയം തന്നെയാണ് തമിഴഗ രാഷ്‌ട്രീയം. 2021ല്‍ സൗജന്യങ്ങള്‍ കോരിച്ചൊരിഞ്ഞായിരുന്നു തമിഴ്‌നാട്ടിലെ നിയമസഭ അങ്കം. ഇക്കുറിയും ഇതിനൊരു കുറവുമില്ല. കഴിഞ്ഞ തവണ ഡിഎംകെ, എഐഎഡിഎംകെ മുന്നണികള്‍ തമ്മില്‍ നേരിട്ടുള്ള പോരായിരുന്നുവെങ്കില്‍ ഇക്കുറി കളത്തില്‍ അടരാടാന്‍ മറ്റ് ചിലര്‍ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നത് തമിഴഗ രാഷ്‌ട്രീയത്തെ വല്ലാതെ ചൂട് പിടിപ്പിച്ചു.

ചലച്ചിത്രതാരം വിജയുടെ രാഷ്‌ട്രീയ കക്ഷിയായ തമിഴഗ വെട്രി കഴകമായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പുതുമുഖം. യുവാക്കളുടെ ഇടയില്‍ വലിയ സ്വാധീനമുള്ള വിജയും വിജയുടെ ടിവികെയും ഇക്കുറി വിധി നിര്‍ണയത്തില്‍ നിര്‍ണായക സ്വാധീനമാകുമെന്നാണ് പൊതുവെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. നിഷ്‌പക്ഷ വോട്ടര്‍മാരെയും ട്രെന്‍ഡ് സെറ്റര്‍മാരെയും ഒരു മൂന്നാം ബദല്‍ തേടുന്നവരെയും ആകര്‍ഷിക്കാന്‍ ഒരു പരിധിവരെ വിജയിനായേക്കും.

അതേസമയം തികച്ചും ദുര്‍ബലമായ ഒരു സംഘടനാ സംവിധാനമാണ് വിജയിന്‍റെ തമിഴഗ വെട്രി കഴകത്തിനുള്ളത്. പുത്തന്‍ കക്ഷിയുടെ ബാലാരിഷ്‌ടതകളുമുണ്ട്. ഇവരുടെ ബൂത്ത് സംവിധാനങ്ങളും ദുര്‍ബലമാണ്. നേതൃത്വത്തിന്‍റെ ദുര്‍ബലതയുമുണ്ട്.

അതേസമയം ഡിഎംകെയോടും എഐഎഡിഎംകെയോടുമുള്ള അതൃപ്‌തി മുതലാക്കാന്‍ ഇവര്‍ക്കാകുമെന്നൊരു ധാരണ ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം യുവ വോട്ടര്‍മാരെയും സ്വാധീനിക്കാന്‍ ഇവര്‍ക്കായേക്കും. അതേസമയം കരൂര്‍ ദുരന്തം പാര്‍ട്ടിയെ അവമതിപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദുരന്തവേളയില്‍ അടിയന്തരമായി ഉണര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ പാര്‍ട്ടിക്ക് കഴിയാതെ പോയി. ഇത് അവരുടെ വിശ്വാസ്യതയ്ക്ക് കോട്ടമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം ജയലളിതയില്ലെങ്കിലും അവരുടെ സ്വാധീനം എഐഎഡിഎംകെയ്ക്ക് കരുത്തേകുന്നുണ്ട്. ജയലളിത എന്ന പേര് ഇപ്പോഴും വോട്ടര്‍മാരെ വലിയ തോതില്‍ തന്നെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. പാര്‍ട്ടിക്കിന്നും താഴെത്തട്ടില്‍ നല്ല സ്വാധീനമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രാമീണമേഖലകളില്‍. പ്രത്യേകിച്ച് തമിഴ്‌നാടിന്‍റെ പടിഞ്ഞാറന്‍ ഭാഗങ്ങളില്‍. ബിജെപിയുമായി കൂട്ടുകൂടിയതോടെ ഇവര്‍ക്ക് ആവശ്യത്തിന് വിഭവങ്ങള്‍ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ ഇവരുടെ പ്രചാരണത്തിന് ഒരു ദേശീയ കാഴ്‌ചപ്പാടും കൈവന്നു.

ഡിഎംകെയ്ക്കെതിരെയുള്ള ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം പ്രധാന പ്രതിപക്ഷ സഖ്യമായ ഇവര്‍ക്ക് അനുകൂലമാകുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടല്‍. അതേസമയം തേവര്‍ സമുദായത്തിലെ വോട്ടുകള്‍ ചിന്നിച്ചിതറി പോയത് ഇവര്‍ക്ക് തിരിച്ചടി ആയേക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തലുണ്ട്. ശശികല സ്വന്തം പാര്‍ട്ടി രൂപീകരിക്കുകയും ഒ പനീര്‍സെല്‍വം ഡിഎംകെയിലേക്ക് ചേക്കേറുകയും ചെയ്‌തതോടെയാണ് എഐഎഡിഎംകെയുടെ വന്‍ വോട്ടു ബാങ്കായിരുന്ന തേവര്‍ സമുദായത്തില്‍ വിള്ളലുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം ബിജെപിയുമായുള്ള ചങ്ങാത്തം ഇവരുടെ തമിഴ്‌ സ്വത്വത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം ഉയര്‍ത്തുന്നുണ്ട്.

ടിവികെ ഇവര്‍ക്ക് ഉയര്‍ത്തുന്ന വെല്ലുവിളി ചെറുതല്ല. ചാഞ്ചാടി നില്‍ക്കുന്ന വോട്ടര്‍മാര്‍ വിജയിനൊപ്പം പോയേക്കും. ഒപ്പം വിജയിന്‍റെ താരപദവി യുവാക്കളെ വലിയതോതില്‍ അങ്ങോട്ടേക്ക് ആകര്‍ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

ഡിഎംകെയും മതേതര പുരോഗമന സഖ്യവും ഡിഎംഡികെ പോലുള്ള കക്ഷികളെ ഒപ്പം കൂട്ടി ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം മറികടക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തിയത്. ഇവര്‍ ബൂത്ത് തലത്തില്‍ ശക്തമായ സാന്നിധ്യം ആയിരുന്നു. സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ക്ഷേമപദ്ധതികള്‍, വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍, സ്‌ത്രീകള്‍, അസംഘടിത തൊഴിലാളികള്‍ എന്നിവര്‍ക്കുള്ള സഹായ ധനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ ഡിഎംകെയ്ക്ക് മികച്ച മൈലേജ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഡിഎംകെയ്ക്ക് ഉറപ്പിക്കുന്നു.

അതേസമയം ചില മന്ത്രിമാര്‍ക്കെതിരെ ഉയര്‍ന്ന അഴിമതി ആരോപണങ്ങള്‍ ഡിഎംകെയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം ഭരണ വിരുദ്ധ വികാരവും. സീറ്റ് പങ്കിടല്‍ സമയത്ത് ഉയര്‍ന്ന വിവാദങ്ങളും ഡിഎംകെയ്ക്ക് ക്ഷീണമായി.

വിജയിന്‍റെ ടിവികെയുടെ രംഗപ്രവേശം ഡിഎംകെ വിരുദ്ധ വോട്ടുകളില്‍ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കും. യുവാക്കളുടെ ജെന്‍സികളുടെയും വോട്ട് ഡിഎംകെയുടെ പെട്ടിയലായിട്ടില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് പൊതു വിലയിരുത്തല്‍. മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളുടെ വസതികളില്‍ നടന്ന എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്‍റ് ഡയറക്‌ടറേറ്റിന്‍റെ തെരച്ചിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ പാര്‍ട്ടിക്ക് തിരിച്ചടിയായി.

2016-2021 തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം അവലോകനം ചെയ്യുമ്പോള്‍ വിജയഘടനയില്‍ വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിച്ചതായി കാണാം. ചില മണ്ഡലങ്ങളില്‍ നിര്‍ണായക വോട്ട് വര്‍ദ്ധനയുണ്ടായി. പെരമ്പൂരില്‍ 519ല്‍ നിന്ന് 54,976 വോട്ടായാണ് ഭൂരിപക്ഷം കുതിച്ചുയര്‍ന്നത്. ആവഡിയില്‍ 1395ല്‍ നിന്ന് 55275 വോട്ടായി ഭൂരിപക്ഷം കൂടി. മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിന്‍റെ കൊളത്തൂരിലായിരുന്നു സര്‍വകാല റെക്കോര്‍ഡ്. 70384 വോട്ടിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷം. അതേസമയം ടി നഗര്‍, മൈലാപ്പൂര്‍, വേലഞ്ചേരി പോലുള്ള മണ്ഡലങ്ങളില്‍ ഭൂരിപക്ഷം ഇടിയുന്നതിനും 2021 നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു.

2021ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 133 സീറ്റുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷവുായാണ് ഡിഎംകെ നിയമസഭയിലെത്തിയത്. ഒപ്പം 37.7ശതമാനം വോട്ട് പങ്കാളിത്തവും. എഐഎഡിഎംകെയ്ക്ക് 66 സീറ്റുകള്‍ മാത്രമേ നേടാനായുള്ളൂ. 33.3 ശതമാനമായിരുന്നു വോട്ട് പങ്കാളിത്തം. 2016ലാകട്ടെ എഐഎഡിഎംകെയ്ക്ക് 135 സീറ്റുളും 40.8ശതമാനം വോട്ട് പങ്കാളിത്തവും സ്വന്തമാക്കാനായി. അതേസമയം ഡിഎംകെയ്ക്ക് 88 സീറ്റുകളും 31.6ശതമാനം വോട്ട് പങ്കാളിത്തവും.2021ല്‍ ഇതിന് നേര്‍ വിപരീതമാണ് സംഭവിച്ചത്.

ഇക്കുറി തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ശ്രദ്ധേയ പോര് നടക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളില്‍ പ്രധാനം മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിന്‍ മത്സരിക്കുന്ന കൊളത്തൂര്‍ തന്നെയാണ്. നാലാം തവണയാണ് സ്റ്റാലിന്‍ ഇവിടെ നിന്ന് ജനവിധി തേടുന്നത്. എഐഎഡിഎംകെയില്‍ നിന്ന് പി സന്താന കൃഷ്‌ണനാണ് മുഖ്യ എതിരാളി. ടിവികെയുടെ വി എസ് ബാബുവുമുണ്ട്.

ചെപൗക്ക്-തിരുവള്ളിക്കേനിയല്‍ നിന്ന് ഡിഎംകെയുടെ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിന്‍ ജനവിധി തേടുന്നു. ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായ ഉദയനിധി മത്സരിക്കുന്ന ഈ മണ്ഡലം ഇവരുടെ കുടുംബമണ്ഡലമാണെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. നേരത്തെ ജെ അന്‍പഴകനാണ് ഈ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്നത്. എഐഎഡിഎംകെയുടെ ആദിരാജാ റാമാണ് മുഖ്യ എതിരാളി. ടിവികെയുടെ ഡി സെല്‍വവുമുണ്ട്.

എന്‍ഡിഎയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായി ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടിയിരുന്ന എടപ്പാടി പളനി സ്വാമി മത്സരിക്കുന്ന എടപ്പാടി മണ്ഡലവും ഏറെ ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിക്കുന്ന മണ്ഡലമാണ്. ഡിഎംകെയുടെ കാശിയാണ് മുഖ്യ എതിരാളി. എന്‍ടികെയുടെ പ്രിയദര്‍ശിനിയും രംഗത്തുണ്ട്. സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായ പ്രേംകുമാറിനെ തങ്ങള്‍ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് വിജയിന്‍റെ ടിവികെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

വിജയ് മത്സരിക്കുന്ന പെരമ്പൂരും ശ്രദ്ധേയ മണ്ഡലമാണ്. തിരുച്ചിറപ്പിള്ളി ഈസ്റ്റില്‍ നിന്നും വിജയ് ജനവിധി തേടുന്നുണ്ട്. ബിജെപിയുടെ ചെന്നൈയിലെ മുഖവും ബ്രാഹ്മണ മുഖവുമായ തമിലിസായ് സൗന്ദരരാജന്‍ജനവിധി തേടുന്ന മൈലൂപ്പുരും ശ്രദ്ധേയ മണ്ഡലമാണ്. ഒ പനീര്‍സെല്‍വം തിരിച്ച് വരവിനായി പൊരുതുന്ന ബോഡിനായക്കന്നൂര്‍ മണ്ഡലവും ശ്രദ്ധേയമാണ്. കൊങ്കു ബെല്‍റ്റായ കോയമ്പത്തൂര്‍ നോര്‍ത്തില്‍ ടിവികെയുടെ വി സമ്പത്ത്കുമാറിനെയും ഉറ്റുനോക്കുന്നുണ്ട്. കോയമ്പത്തൂര്‍ സൗത്തിലാകട്ടെ ആര്‍എസ്‌എസ് ബെല്‍റ്റുമായുള്ള ടിവികെയുടെ പോരാട്ടം ഉജ്വലമാണ്. വി സെന്തില്‍കുമാറാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ടിവികെയ്ക്ക് വേണ്ടി ജനവിധി തേടുന്നത്.

