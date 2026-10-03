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ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി; തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ഇന്ത്യ സഖ്യകക്ഷികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒക്‌ടോബർ 15ന് പ്രതിഷേധം

ഒക്‌ടോബർ 15 ന് ചെന്നൈയിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലെ തമിഴ്‌നാട് ഘടകത്തിലുള്ള പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കും.

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India Alliance Parties Consultation Meeting (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 3, 2026 at 4:59 PM IST

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ചെന്നൈ: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്ത്യ സഖ്യകക്ഷികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒക്‌ടോബർ 15 ന് ചെന്നൈയിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് തമിഴ്‌നാട് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻ്റ് മണികം ടാഗോർ. ചെന്നൈയിൽ ഇന്നു നടന്ന ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ ചർച്ചയിലാണ് തീരുമാനം.

'ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതിനും എസ്‌ഐആർ എന്ന പേരിൽ വോട്ടർമാരുടെ വോട്ടവകാശം കവർന്നെടുക്കുന്നതിനുമായി ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ ഒരു ഉപകരണമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബിജെപിയുടെ നടപടിയെ ഇന്ത്യ സഖ്യം ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നു. ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ ഉടൻ തന്നെ സ്ഥനത്ത് നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യണം' മണികം ടാഗോർ പറഞ്ഞു.

ഒക്‌ടോബർ 15 ന് ചെന്നൈയിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലെ തമിഴ്‌നാട് ഘടകത്തിലുള്ള പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കും. കൂടാതെ 13, 14 തീയതികളിൽ ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ 'സേവ് ഡെമോക്രസി' എന്ന പേരിൽ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ നടത്താനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ജനാധിപത്യത്തെ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഈ പോരാട്ടങ്ങളിൽ സമാന ചിന്താഗതിക്കാരായ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും സന്നദ്ധ സംഘടനകളും പങ്കെടുക്കുകയും പിന്തുണ നൽകുകയും വേണമെന്ന് മണികം ടാഗോർ പറഞ്ഞു. ഡിഎംകെയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അവർ കോൺഗ്രസ് വിളിച്ചുചേർത്ത യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇക്കാര്യം അവരോട് തന്നെ ചോദിക്കണം എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യ സഖ്യത്തെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും നയിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനാണ്. തമിഴ്‌നാട്ടിലും ഞങ്ങൾ ആ ദൗത്യം തന്നെയാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്. ടിവികെ ആദ്യമായി ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിനൊപ്പം ചേരുകയും ഞങ്ങളോടൊപ്പം പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്‌തു എന്നതാണ് ഈ യോഗത്തിൻ്റെ പ്രധാന സന്ദേശം.

മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് രാജ്യം മുഴുവൻ വൻ പ്രതിഷേധവും സംഘർഷങ്ങളും നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒക്‌ടോബർ 15 ന് തമിഴ്‌നാട്ടിലും പ്രതിഷേധം നടക്കാൻ പോവുന്നത്.

തമിഴ്‌നാട് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻ്റ് മണികം ടാഗോർ, വിസികെ പ്രസിഡൻ്റ് തിരുമാവളൻ, ടിവികെ നേതാക്കളായ ആദവ് അർജുന, മരിയ വിൽസൺ, എംഡിഎംകെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വൈക്കോ, മാർക്‌സിസ്‌റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്‌റ്റ് പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഷൺമുഖം, ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലീം ലീഗ് സെക്രട്ടറി ഷൺമുഖം, ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുശ്ലീം ലീഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി അബൂബക്കർ, ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്‌റ്റ് പാർട്ടി നേതാവ് രവീന്ദ്രനാഥ് എന്നിവർ ഇന്ന് ചേർന്ന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

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