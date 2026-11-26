തമിഴ്നാട്ടിൽ വിസി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നില്ല, ബിരുദദാനം മുടങ്ങുന്നു; മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്ക്ക് ഗവർണര് ആര്ലേക്കറുടെ കത്ത്
സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ സർവകലാശാലകളിൽ വൈസ് ചാൻസലർ തസ്തികകൾ ദീർഘനാളായി ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതിലും ബിരുദദാന ചടങ്ങുകൾ വൈകുന്നതിലും ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചാണ് ഗവർണർ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചത്
Published : November 26, 2026 at 8:21 PM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിലെ സർവകലാശാലകളിലെ വൈസ് ചാൻസലർമാരുടെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകൾ അറിയിച്ച് ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കർ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ്ക്ക് കത്തെഴുതി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതികളുടെ രൂപീകരണം, ഇടക്കാല ക്രമീകരണങ്ങൾ, നടക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള ബിരുദദാന ചടങ്ങുകൾ എന്നിവയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അടിയന്തര ഇടപെടലും വിശദീകരണവും തേടിയിരിക്കുന്നത്.
പല സംസ്ഥാന സർവകലാശാലകളിലും വൈസ് ചാൻസലർ തസ്തികകൾ ദീർഘകാലമായി ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. അതുമൂലം ബിരുദദാന ചടങ്ങുകൾ വൈകുന്നതും സർവകലാശാലകളുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിൽ വ്യക്തിപരമായ ഇടപെടൽ അഭ്യർഥിക്കുന്നെന്നും എന്ന് കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിലവിൽ, സർവകലാശാലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച ഒരു 'കൺവീനർ കമ്മിറ്റി'യുടേതാണ്.
എന്നാൽ, ഓരോ സർവകലാശാലയ്ക്കും ആവശ്യമായ ദൈനംദിന ഭരണപരവും അക്കാദമികവുമായ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ഈ സംവിധാനം ഫലപ്രദമല്ല. കാരണം, പല കാര്യങ്ങളിലും അതത് സ്ഥാപനതലത്തിൽ തന്നെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം വരുന്നു. അതിനാൽ, ഫലപ്രദമായ ഭരണനിർവ്വഹണവും അക്കാദമിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കൃത്യമായ നടത്തിപ്പും ഉറപ്പാക്കാൻ, അതത് സർവകലാശാലാ നിയമങ്ങൾക്കും യു.ജി.സി. ചട്ടങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി മുഴുവൻ സമയ വൈസ് ചാൻസലർമാരെ നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള ഉചിതമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.
അതോടൊപ്പം, നിയമപരമായി സാധ്യമായ ഇടങ്ങളിലെല്ലാം, മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ബിരുദദാന ചടങ്ങുകൾ എത്രയും വേഗം നടത്തുന്നതിനായി ഓരോ സർവകലാശാലയ്ക്കും പ്രത്യേക സമയക്രമം തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവിക്കുണ്ടാക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും. മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രശ്നം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി രൂപീകരണമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും, 2018-ലെ യു.ജി.സി. ചട്ടങ്ങളിലെ 7.3(ii) വകുപ്പ് പ്രകാരം, യു.ജി.സി. ചെയർമാൻ നാമനിർദേശം ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ ഈ സമിതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന വ്യവസ്ഥയെച്ചൊല്ലിയാണിത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരും വൈസ് ചാൻസലറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യസ്ത നിലപാടുകൾ കാരണം ഇക്കാര്യത്തിൽ നിയമനടപടികൾ വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
സെർച്ച് കമ്മിറ്റികളിൽ യു.ജി.സി നാമനിർദേശം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമനടപടികളുടെ ഫലം വരുന്നത് വരെ നിലവിലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികൾ നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പരസ്പര ചർച്ചകളിലൂടെ ഈ വിഷയം പരിഹരിക്കുന്നതിനും, സുതാര്യവും യോഗ്യതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതുമായ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനം രൂപീകരിക്കുന്നതിനുമായി, ചില നടപടികൾ നിർദേശിക്കുന്നുവെന്നും ഗവർണർ വ്യക്തമാക്കി.
(i) ഘടന: ബാധകമായ നിയമ വ്യവസ്ഥകൾക്കും കോടതി നിർദേശങ്ങൾക്കും വിധേയമായി, ചാൻസലർ നാമനിർദേശം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ, സർവകലാശാലാ സിൻഡിക്കേറ്റ് നാമനിർദേശം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ, യു.ജി.സി. ചെയർമാൻ നാമനിർദേശം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ, സംസ്ഥാന സർക്കാർ നാമനിർദേശം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എന്നിവരടങ്ങുന്നതായിരിക്കണം 'സെർച്ച്-കം-സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി'. അംഗങ്ങൾ, തെളിയിക്കപ്പെട്ട സത്യസന്ധതയും പ്രൊഫഷണൽ നിലവാരവുമുള്ള, പ്രഗത്ഭരായ അക്കാദമിക് വിദഗ്ധരും ആയിരിക്കണം.
(ii) തെരഞ്ഞെടുപ്പും ശുപാർശയും: ഒഴിവുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിന് ആറ് മാസം മുമ്പെങ്കിലും കമ്മിറ്റി നടപടികൾ ആരംഭിക്കണം. കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തസ്തികയിലേക്ക് പരസ്യം നൽകുകയും, പരസ്യം നൽകി രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ അപേക്ഷകളുടെ പരിശോധനയും അഭിമുഖങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കുകയും വേണം. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, കമ്മിറ്റി ഏകകണ്ഠമായ തീരുമാനത്തിലൂടെ, യോഗ്യരായ മൂന്ന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും, മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ അവരെ റാങ്ക് ചെയ്യുകയും വേണം.
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പരസ്പര ചർച്ചകളിലൂടെയും സഹകരണത്തിലൂടെയും, നിയമപരമായി നിലനിൽക്കുന്നതും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട്. സർവകലാശാലകളുടെയും, തങ്ങളുടെ ബിരുദ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി കാത്തിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികളുടെയും ആവശ്യം മുൻനിർത്തി, നിർദേശിക്കപ്പെട്ട ഈ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും, മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ബിരുദദാന ചടങ്ങുകൾ ഉടൻ നടത്തുന്നതിനും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ താങ്കളുടെ വ്യക്തിപരമായ ഇടപെടൽ ഞാൻ അഭ്യർഥിക്കുന്നുവെന്നും ഗവർണർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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