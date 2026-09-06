ചെന്നൈയിൽ രണ്ടാം വിമാനത്താവളം: സെയ്യാറോ ഗുമ്മിടിപ്പൂണ്ടിയോ? സാധ്യതാ പഠനത്തിന് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ
നേരത്തെ കാഞ്ചീപുരം ജില്ലയിലെ പരന്തൂരിൽ ചെന്നൈയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രീൻഫീൽഡ് വിമാനത്താവളം സ്ഥാപിക്കാനായിരുന്നു മുൻ ഡിഎംകെ സർക്കാർ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നത്
Published : September 6, 2026 at 7:39 PM IST
ചെന്നൈ: ചെന്നൈ നഗരത്തിന്റെ രണ്ടാം വിമാനത്താവളം എവിടെ സ്ഥാപിക്കണമെന്നതിൽ നിർണായക നീക്കവുമായി തമിഴ്നാട് സർക്കാർ. ചെങ്കൽപ്പട്ട് ജില്ലയിലെ സെയ്യാർ, തിരുവള്ളൂർ ജില്ലയിലെ ഗുമ്മിടിപ്പൂണ്ടി എന്നീ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണ് നിലവിൽ പരിഗണനയിലുള്ളത്. ഇരു സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രാഥമിക സാധ്യതാ പഠനം നടത്താൻ എയർപോർട്ട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയോട് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ.
നേരത്തെ കാഞ്ചീപുരം ജില്ലയിലെ പരന്തൂരിൽ ചെന്നൈയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രീൻഫീൽഡ് വിമാനത്താവളം സ്ഥാപിക്കാനായിരുന്നു മുൻ ഡിഎംകെ സർക്കാർ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ പദ്ധതിക്കായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രദേശവാസികളും കർഷകരും ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. തുടർച്ചയായ സമരങ്ങളും എതിർപ്പുകളും ശക്തമായതോടെ പരന്തൂർ വിമാനത്താവള പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കുമെന്ന് ഡിഎംകെ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് ചെന്നൈയുടെ രണ്ടാം വിമാനത്താവളത്തിനായി പുതിയ സ്ഥലം കണ്ടെത്താനുള്ള നടപടികൾ വീണ്ടും സജീവമായത്. നിലവിൽ സെയ്യാറും ഗുമ്മിടിപ്പൂണ്ടിയുമാണ് പ്രധാനമായും പരിഗണിക്കുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
ചെങ്കൽപ്പട്ട് ജില്ലയിലെ സെയ്യാർ, പുതുച്ചേരി വിമാനത്താവളത്തിനും കൽപ്പാക്കത്തിനും സമീപത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം തിരുവള്ളൂർ ജില്ലയിലെ ഗുമ്മിടിപ്പൂണ്ടി ചെന്നൈയ്ക്ക് താരതമ്യേന അടുത്ത പ്രദേശമാണ്. ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ ബഹിരാകാശ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രത്തിനും ഗുമ്മിടിപ്പൂണ്ടി മേഖല അടുത്താണ്. ഇരു സ്ഥലങ്ങളുടെയും അനുയോജ്യത സംബന്ധിച്ച് തമിഴ്നാട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ സംഘം ഇതിനകം പരിശോധന നടത്തിയതായാണ് വിവരം. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കൂടുതൽ വിശദമായ പ്രാഥമിക സാധ്യതാ പഠനത്തിനായി എഎഐയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലും വിമാനത്താവളം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ, വ്യോമപാത, സമീപ വിമാനത്താവളങ്ങളുമായുള്ള ദൂരം, ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ എഎഐ പരിശോധിച്ചേക്കും. ഇവരുടെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഏത് സ്ഥലമാണ് പദ്ധതിക്ക് കൂടുതൽ അനുയോജ്യമെന്ന് സംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീരുമാനത്തിലേക്ക് സർക്കാർ കടക്കുക.
അനുമതികളും ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലും നിർണായകം
രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ തിരഞ്ഞെടുത്താലും വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ നിന്ന് അനുമതികൾ നേടുന്നത് പ്രധാന വെല്ലുവിളിയായേക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് സെയ്യാറിൽ വിമാനത്താവളം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ അനുമതി നിർണായകമാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
താംബരം ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ബേസിൻ്റെ വ്യോമമേഖലാ നിയന്ത്രണം സെയ്യാറിലെ വിമാനത്താവള പദ്ധതിയെ ബാധിക്കുമോ എന്നതും പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം, വിമാനങ്ങളുടെ വ്യോമപാത, സമീപത്തെ പ്രതിരോധ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ കണക്കിലെടുത്തായിരിക്കും അനുമതികൾ സംബന്ധിച്ച തീരുമാനങ്ങൾ.
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അതേസമയം ഗുമ്മിടിപ്പൂണ്ടി ശ്രീഹരിക്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപമുള്ളതിനാൽ അവിടെയും വ്യോമമേഖലാ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടിവരും. ബഹിരാകാശ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പദ്ധതിയുടെ സാധ്യതാ പഠനത്തിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
പരന്തൂർ പദ്ധതിയിൽ ഉയർന്ന പ്രധാന എതിർപ്പുകളിൽ ഒന്ന് വലിയ തോതിലുള്ള കൃഷിഭൂമി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടിവരുമെന്നതായിരുന്നു. പുതിയ വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഇതേ വിഷയം നിർണായകമാകും. എത്ര ഏക്കർ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടിവരും, എത്ര കൃഷിഭൂമി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നഷ്ടപ്പെടും, എത്ര ജലാശയങ്ങളെ പദ്ധതി ബാധിക്കും തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിനകം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.
വലിയ തോതിൽ കൃഷിഭൂമി നശിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുകയെന്ന് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതിനാൽ പുതിയ വിമാനത്താവളത്തിനായി സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പരിസ്ഥിതി ആഘാതവും കർഷകരെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും സർക്കാർ പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കേണ്ടിവരും.
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